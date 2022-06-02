«Девочка опускается всё ниже». Откровенный танец Медведевой на вечеринке взорвал интернет

Женя показала, чему научилась на уроках стрип-пластики, на тусовке. И вызвала гнев фанатов, обвинивших её в развращении учениц Тутберидзе!

Евгения Медведева умеет удивлять публику — не разочаровала она и в это межсезонье. Заядлая тусовщица вновь устроила вечеринку, да ещё какую! Яркие костюмы, громкая музыка и световое шоу, а ещё жаркие танцы и откровенные фотографии. Тематическое мероприятие Медведевой очевидно имело успех — к спортсменке присоединились даже Александра Трусова и Анна Щербакова.

Однако радость самих девушек омрачила реакция их поклонников. Болельщики ополчились на Женю и жёстко раскритиковали её за излишнюю раскрепощённость. Досталось ей и за то, что она якобы развращает юных учениц Тутберидзе и показывает им дурной пример.



Вот только справедливы ли обвинения?

Медведева устроила жаркую вечеринку и пригласила учениц Тутберидзе

В фигурном катании продолжается межсезонье, и спортсмены всё ещё набираются сил перед соревнованиями, отдыхая на морях, а также посещая вечеринки. Анна Щербакова и Дарья Усачёва эффектно отметили день рождения олимпийской чемпионки Алины Загитовой, проведя целый день на яхте в Дубае, а затем отправились к Евгении Медведевой, которая устроила костюмированный вечер в будний день. К фигуристкам присоединилась и Александра Трусова, и вот такой мощной компанией девушки зажгли на танцполе.



Яркие костюмы, хиты Ники Минаж и Лолиты и много-много блёсток — таковы были главные атрибуты тусовки Медведевой. Атмосфера же царила необычная: Женя не побоялась привнести в этот вечер перчинку и поразила публику откровенным танцем, мгновенно повысив градус эмоций. Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане показала, чему научилась на занятиях стрип-пластикой, заведя шумную компанию.

«Понедельник — день тяжёлый, но не для нас», — иронично заключила Медведева на одном из видео с мероприятия.

Тяжёлым он стал для тех, кто задохнулся в эмоциях от провокационных снимков, попавших в интернет. На них Женя заигрывает со зрителями, представая в невероятно сексуальном образе.

И ход спортсменки удался: реакция последовала незамедлительная. Так, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов с благосклонностью отнёсся к раскованному поведению Медведевой на вечеринке.



«Как сказал Леонардо да Винчи, нет прекрасней красоты, чем красота женского тела. Раздеваться на камеру, устраивать вечеринки — это выбор каждого. Медведева решила так. Это привлекает дополнительный интерес к фигурному катанию», — сказал он.

«События в Содоме и Гоморре начались именно из-за подобной вечеринки»

А вот болельщики были не так рады и жёстко раскритиковали Женю за излишнюю пошлость и пагубное влияние на младшее поколение. Мол, Медведева развращает юных учениц Тутберидзе, угрожая их репутации. Вот лишь некоторые комментарии разъярённых любителей фигурного катания:



— Когда Загитова получает очередную премию, Медведева от горя закатила почти что стрип-вечеринку. Кто бы мог подумать, что там будут: сама олимпийская чемпионка — интеллигентная Щербакова и королева квадов — Трусова. Скандалы, интриги, расследования… — недовольно отметил Петя Р., добавив: Как сейчас помню. События в Содоме и Гоморре начались именно из-за подобной вечеринки.

— Саша и Аня, бегите оттуда, эта неудачница, которую вы сняли с пьедестала, вас специально на беду толкает, — поднял панику Алексей.

— Это перебор для вечеринок с несовершеннолетними. Но, видимо, Медведева уже берегов не видит, — поддержала его Таня.

— Ну Женя уже давно катится по наклонной. Этот срам был лишь вопросом времени. Девочка опускается всё ниже и ниже. Жалко девчонку, — посетовал Том Бомбадил.

Медведева подбодрила Трусову и Щербакову перед трудным сезоном

Несмотря на обилие негатива, многие поддержали спортсменку, приводя в качестве аргумента, что фигуристы — тоже люди и имеют право проводить свой досуг, как хотят. К тому же ничего предосудительного Медведева не сделала и точно силой не тащила Трусову или Щербакову на вечеринку. Девушки уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно принимать подобные решения. Развеяться и потанцевать в приятной компании никогда не будет лишним.



Что же касается настроения, которое придала этому вечеру Женя, то небольшой пиар-ход для привлечения внимания к спорту в межсезонье — тоже неплохо. Медведева всегда приковывала взгляды своей раскрепощённостью и честностью — трудно было ожидать, что она поведёт себя иначе в неформальной обстановке. Сравнение же её вечеринки с погибшими от греха библейскими городами, конечно, сильное, но преувеличенное. Фигуристка отдохнула с подругами и подарила им массу положительных впечатлений перед трудным соревновательным сезоном. Так что же в этом плохого?