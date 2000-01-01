Номер-пророчество или номер-обманка? Увидим ли мы Трусову в сезоне

В СМИ пишут и о турнире по лёгкой атлетике

Помимо шоу, есть и другие мероприятия в календаре Саши. По информации «Матч ТВ», 9 июня Трусова примет участие в Неделе легкой атлетики, где посоревнуется в одной из дисциплин. Фигуристка выступит в прыжках в длину.