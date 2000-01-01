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Будет ли Трусова соревноваться в новом сезоне?
Будет ли Трусова соревноваться в новом сезоне?
У Русской ракеты – очень насыщенный график.
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«Никогда не выйду на лёд...»
«Никогда не выйду на лёд...»
После завершения произвольной программы на Олимпиаде Саша бросила страшную фразу о том, что больше никогда не появится на льду. Это очень испугало фанатов: казалось, что фигуристка действительно не выйдет в следующем сезоне.
…а потом «Не брошу на полпути»
…а потом «Не брошу на полпути»
Но на шоу «Чемпионы на льду» Саша исполнила очень символичный номер под песню Ёлки, будто бы сказав всем: она не сдалась, она продолжает, она будет бороться дальше.
Летние шоу сборам не помеха?
Летние шоу сборам не помеха?
Летом у Саши будет достаточно много шоу: тур Евгения Плющенко «Союз чемпионов» прокатится по нескольким городам в июне, а в июле заглянет в Нижний Новгород. Обычно же летние месяцы уходят под подготовку и сборы.
В СМИ пишут и о турнире по лёгкой атлетике
В СМИ пишут и о турнире по лёгкой атлетике
Помимо шоу, есть и другие мероприятия в календаре Саши. По информации «Матч ТВ», 9 июня Трусова примет участие в Неделе легкой атлетики, где посоревнуется в одной из дисциплин. Фигуристка выступит в прыжках в длину.
Где дальше будет тренироваться Саша?
Где дальше будет тренироваться Саша?
Ещё одно сомнение касается тренерского штаба Саши: пока она остается в «Хрустальном», однако слухи продолжают провожать фигуристку в штаб Светланы Соколовской, где тренируется парень Трусовой Марк Кондратюк.
Смещение сезона поможет в подготовке
Смещение сезона поможет в подготовке
Нормально подготовиться к внутреннему сезону можно будет из-за его графика: старт соревнований, по сути, смещается на месяц. Контрольные прокаты пройдут только в конце сентября, а не в начале, так что занятость Саши не помешает ей выйти в сезон.
Номер-пророчество или номер-обманка? Увидим ли мы Трусову в сезоне
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