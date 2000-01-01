Будет ли Трусова соревноваться в новом сезоне?
У Русской ракеты – очень насыщенный график.
«Никогда не выйду на лёд...»
После завершения произвольной программы на Олимпиаде Саша бросила страшную фразу о том, что больше никогда не появится на льду. Это очень испугало фанатов: казалось, что фигуристка действительно не выйдет в следующем сезоне.
…а потом «Не брошу на полпути»
Но на шоу «Чемпионы на льду» Саша исполнила очень символичный номер под песню Ёлки, будто бы сказав всем: она не сдалась, она продолжает, она будет бороться дальше.
Летние шоу сборам не помеха?
Летом у Саши будет достаточно много шоу: тур Евгения Плющенко «Союз чемпионов» прокатится по нескольким городам в июне, а в июле заглянет в Нижний Новгород. Обычно же летние месяцы уходят под подготовку и сборы.
В СМИ пишут и о турнире по лёгкой атлетике
Помимо шоу, есть и другие мероприятия в календаре Саши. По информации «Матч ТВ», 9 июня Трусова примет участие в Неделе легкой атлетики, где посоревнуется в одной из дисциплин. Фигуристка выступит в прыжках в длину.
Где дальше будет тренироваться Саша?
Ещё одно сомнение касается тренерского штаба Саши: пока она остается в «Хрустальном», однако слухи продолжают провожать фигуристку в штаб Светланы Соколовской, где тренируется парень Трусовой Марк Кондратюк.
Смещение сезона поможет в подготовке
Нормально подготовиться к внутреннему сезону можно будет из-за его графика: старт соревнований, по сути, смещается на месяц. Контрольные прокаты пройдут только в конце сентября, а не в начале, так что занятость Саши не помешает ей выйти в сезон.
Номер-пророчество или номер-обманка? Увидим ли мы Трусову в сезоне
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