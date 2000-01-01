Увидим ли мы Камилу Валиеву на соревнованиях в новом сезоне?
Летом Камила будет не только ждать решения своего дела, но и играть роль Настеньки.
Валиева ничего не говорила о приостановке карьеры
О приостановке карьеры или мыслях закончить Камила ничего не говорила: она остаётся в группе Этери Тутберидзе и планирует кататься дальше. Но за лето может многое поменяться.
Допинг-дело хотят завершить к августу
По информации от РУСАДА, расследование по делу Валиевой планируют закончить к августу, и уже после этого можно будет ждать какого-то решения как по судьбе спортсменки, так и по судьбе золотых медалей командного турнира Олимпиады.
Получит Валиева отстранение или нет?
От решения по этому делу будет зависеть и дальнейшая карьера Камилы: если спортсменка получит отстранение, то она вряд ли сможет участвовать даже во внутренних соревнованиях.
Летом Камила станет Настенькой в шоу Навки
С июля в Сочи начнутся показы шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», и в некоторых спектаклях главную роль исполнит Камила Валиева. Редко когда действующие спортсменки принимают участие в таких постановках, но Камила будет это делать.
Навка утверждает: шоу не помешает тренировкам
«Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с её тренерами, её выступления будут встраиваться в график её подготовки к соревнованиям нового сезона», – отметила продюсер.
Соревнования начнутся позднее обычного – это выход?
Если количество шоу в Сочи с участием Камилы действительно будет небольшим, то это вряд ли помешает подготовке. Тем более что контрольные прокаты пройдут только в конце сентября.
Загитова стала Настенькой, оставив карьеру
Но подобные решения группы Тутберидзе по участию в шоу всё равно удивляют: Загитова стала Настенькой в «Аленьком цветочке» только после приостановки карьеры.
Пойдёт ли Валиева в сезон? Расследование допинг-дела в процессе, впереди – шоу Навки
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