«Что взбрело ей в голову?» Фигуристка Трусова попробует себя в новом виде спорта

Александра Трусова — самая отчаянная фигуристка планеты. Единственная девушка в мире, которая сумела выполнить программу с пятью четверными, бросает себе новый сумасшедший вызов. Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине выступит на турнире по лёгкой атлетике. Звучит как новость из параллельной вселенной. Но когда вспоминаешь, кто такая Трусова, всё становится на свои места. Эта спортсменка действительно способна на всё.

Даже кардинально сменить дисциплину с фигурного катания на лёгкую атлетику.

Трусова примет участие в турнире по лёгкой атлетике

Нынешнее межсезонье в фигурном катании проходит очень неспокойно. Практически каждый день ленты новостей сотрясают какие-то неожиданные известия. Болельщики только и успевают удивляться распадам перспективных пар, завершениям карьер, жарким вечеринкам и скандалам с тренерами. Но даже на фоне таких громких новостей Александра Трусова смогла всех потрясти — Русская ракета решила попробовать себя в лёгкой атлетике. Причём не просто потренировать некоторые дисциплины в зале, а сразу дебютировать на официальном турнире. Саша выступит в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве 9 июня в прыжках в длину и, возможно, пробежит спринт. Причём желание поучаствовать в турнире Трусова изъявила сама.



«Естественно, если бы человек не хотел, он бы не согласился. Поэтому так совпало. И она сама изъявила желание, плюс сейчас лето. Идёт подготовка к новому сезону. Думаю, что выступление в лёгкой атлетике и тренировки помогут ей в основной деятельности, в фигурном катании. Если у нас сейчас футболист Алексей Смертин заявляется на марафон, почему Саша Трусова не может побегать или попрыгать?» — рассказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова в интервью RT.

«Саша — универсальная спортсменка, которая хороша и на каблуках, и на коньках, и в кроссовках»

Необычное решение Трусовой одобрили многие люди из мира фигурного катания. Илья Авербух восхитился решением Саши, отметив, что её участие в турнире поможет лёгкой атлетике.



«Это очень хорошо. Саша — девушка, обладающая большим спортивным характером. Я думаю, что ей это интересно. Она любит брать новые высоты. К тому же участие Трусовой поддерживает лёгкую атлетику — спорт, который первым начал страдать от всевозможных санкций.

Я вижу в этом только плюсы. Пожелаю Саше, чтобы не было травм и она показала максимальный результат», — сказал Авербух «Чемпионату».



Поддержала решение Трусовой Бетина Попова.



«Это же здорово, прекрасно, когда есть интересы и деятельность, отличная от фигурного катания. Это возможность и ментально, и физически переключиться со своей деятельности на другую.

Саша – прекрасный пример для молодых спортсменов, универсальная спортсменка, которая хороша и на каблуках, и на коньках, и в кроссовках», – сказала Попова «ТАСС».

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не осталась в стороне и Аделина Сотникова.



«Я думаю, это решение не одного дня. Если человек уверен в себе и понимает, что может, почему бы и нет. Сами понимаете, какое сейчас время, хочется пробовать всё, не нужно отказываться. Если мы будем зацикливаться на чём-то одном, это не будет интересно», – сказала Сотникова ТАСС.



Пожалуй, единственным человеком, который не оценил решения Трусовой, стал глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков.



«О, господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», – сказал Горшков «Р-Спорту».

Трусова давно хотела попробовать себя в лёгкой атлетике

После Олимпиады в Пекине, на которой Трусова взяла обидное серебро, фигуристка будто бы находится в поиске себя. Саша уже попробовала себя в стрип-пластике и парном катании. На очереди — кардинально новый для неё вид спорта, в котором она хотела проявить себя давно. В марте во время встречи со спортивной общественностью в Рязани Саша поделилась, что хотела бы заняться прыжками в высоту, в длину или с шестом. То есть идея попробовать себя в лёгкой атлетике у Трусовой зрела давно, но вот осуществить её у фигуристки возможность появилась только сейчас.



Олимпиада в Пекине позади, а до следующей — аж четыре года. Когда воплощать свои самые смелые мечты, как не сейчас?