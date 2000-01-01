Пойдёт ли Щербакова в новый сезон? Целый месяц она будет выступать с номерами в Сочи

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Выйдет ли Анна Щербакова в сезон-2022/2023?
Выйдет ли Анна Щербакова в сезон-2022/2023?
Олимпийская чемпионка планировала соревноваться дальше, но в подготовку вмешаются летние шоу.
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Чем сейчас занимается Щербакова?
Чем сейчас занимается Щербакова?
После отпуска на Мальдивах и в Эмиратах Аня погрузилась в сдачу экзаменов: фигуристка выпускается из школы и будет поступать в университет.
Туманные заявления напугали болельщиков…
Туманные заявления напугали болельщиков…
«Слова Ани о её будущем на КПК многих напугали. «Будем уже принимать решение ближе к новому сезону. Может ли повлиять сумбурное будущее на решение? Наверное, напрямую влияет на моё решение. Да», – сказала фигуристка.

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…но Аня всех успокоила
…но Аня всех успокоила
Позже Щербакова успокоила болельщиков: «Готовлюсь к следующему соревновательному сезону, но на данный момент не изучаю новые элементы». Приостанавливать карьеру фигуристка пока не планирует.
24 выступления в Сочи за месяц
24 выступления в Сочи за месяц
Вместе с этим на протяжении целого месяца она будет выступать в Сочи в рамках шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Запланировано участие олимпийской чемпионки в 24 шоу.
Помешает ли шоу подготовке к сезону?
Помешает ли шоу подготовке к сезону?
В Сочи Щербакова, безусловно, будет поддерживать форму для выступлений, но на классический график подготовки к сезону это не похоже. Однако и сам сезон будет необычным: фигуристов ждут только внутренние старты.
В Сочи из действующих будет не только Щербакова
В Сочи из действующих будет не только Щербакова
Параллельно в шоу Авербуха будет кататься и Марк Кондратюк, который далёк от завершения карьеры, и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, которые также хотят кататься дальше.
Главное, чтобы продолжать позволяло здоровье
Главное, чтобы продолжать позволяло здоровье
Если здоровье позволит Ане выступать дальше и держать высокий уровень, мы, безусловно, сможем увидеть спортсменку этой осенью на соревнованиях. Контрольные прокаты в этот раз состоятся лишь в конце сентября.
Пойдёт ли Щербакова в новый сезон? Целый месяц она будет выступать с номерами в Сочи
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