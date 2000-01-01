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Как известные российские фигуристки пробуют новые виды спорта?
Как известные российские фигуристки пробуют новые виды спорта?
Трусова, Медведева и Щербакова умеют не только красиво кататься.
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Александра Трусова + лёгкая атлетика (прыжки в длину)
Александра Трусова + лёгкая атлетика (прыжки в длину)
Прыгать четверные – это хорошо, но летом можно попробовать прыгать и в длину. В рамках Недели лёгкой атлетики Трусова попробует себя в новом виде, очень интересно, что же у неё получится.
Алина Загитова + бокс
Алина Загитова + бокс
Алина продолжает поддерживать форму разными способами, и тренировки по боксу – один из таких.
Алёна Косторная + конный спорт
Алёна Косторная + конный спорт
Алёна любит лошадей, какое-то время она занималась выездкой и пробовала конкур. «Олимпиада в конном спорте? Почему бы и нет», – отмечала фигуристка.
Камила Валиева + автогонки
Камила Валиева + автогонки
Камила не раз признавалась в любви к автомобилям. Пока фигуристка ещё не получила права, так что довольствуется картингом, но она вполне могла бы попробовать себя в автоспорте.
Анна Щербакова + бег
Анна Щербакова + бег
Совсем недавно Аня приняла участие в благотворительном забеге и показала достаточно неплохие секунды для дистанции в 5 километров, хотя только-только вышла из отпуска и профессионально бегом не занимается.
Евгения Медведева + футбол
Евгения Медведева + футбол
«Перед чемпионатом мира — 2018 в России Женя попробовала футбол вместе с двукратным олимпийским
чемпионом Евгением Плющенко. Вышло очень даже неплохо!»
Елизавета Туктамышева + баскетбол
Елизавета Туктамышева + баскетбол
Лизе нравится и смотреть баскетбол, и играть в него. «Может, я бы стала первым игроком в мире с ростом 157 сантиметров. Идеально для подбора на уровне колен», – рассуждала спортсменка.
Как фигуристки пробуют новые виды спорта? Загитова неплоха в боксе, Валиева — на трассе
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