«Лиза, твои купальники огонь». Горячий медовый месяц роскошной российской фигуристки

В этом году в фигурном катании стало на одну семью больше. Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, вышла замуж за продюсера Первого канала Кирилла Благова. Расписались молодые люди ещё в феврале, но уехать в медовый месяц смогли только в конце мая, после наступления межсезонья у фигуристов. Лиза вооружилась роскошной коллекцией купальников и рванула с супругом в жаркую Турцию. Демонстрацией своей потрясающий фигуры на солнечном побережье Худайбердиева вскружила голову не только Благову, но и своим многочисленным фанатам.

Медовый месяц с избранником получился очень горячим!

«Я и не представляла, что могу так любить»

Замуж за Благова Лиза вышла в конце февраля. Пышных торжеств молодые люди устраивать не стали: просто расписались в загсе, а потом отметили это событие в уютном ресторанчике. Впрочем, свадьба в их планах тоже есть. Ребята хотят провести её летом и обменяться кольцами в присутствии близких и друзей.

«Свадьбы у нас не было ещё. План был и вроде есть на это лето, но пока непонятно. Мы ещё в ноябре решили: почему бы и нет? После Нового года мы подали заявление, и только через две недели он официально сделал предложение. Потом роспись без колец, и только потом будет свадьба», — рассказывала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов Фото: Из личного архива Худайбердиевой

Сейчас Лиза и Кирилл наслаждаются семейной жизнью и утопают в любви друг к другу. В апреле их отношениям исполнился год. Срок небольшой, но за это время они стали по-настоящему родными людьми и поняли, что хотят всегда быть вместе. В соцсетях Лиза призналась, что раньше, до встречи с Кириллом, не испытывала таких сильных чувств. Даже не подозревала, что способна на них. Но теперь она не представляет жизни без любимого супруга и радуется каждому мгновению, проведённому с ним.

«Недавно мы отпраздновали первую серьёзную дату. Он самый лучший. Самый заботливый, поддерживающий, добрый, честный и саааамый красивый человек из всех существующих. С ним я вдохновляюсь, люблю эту жизнь, у нас есть семья. Настоящая. Я и не представляла, что могу ТАК любить.

Я это поняла, когда проверяла статус его рейса в первой командировке, когда не засыпала, пока он не ответит, что всё хорошо. Когда поняла, что переживаю из-за того, что он будет голодный, и собирала еду в дорогу. Когда часами не могла уснуть без него под боком. Он — моё всё. Мои самые красивые голубые глаза! А ещё мы муж и жена, представляете?! Мы год вместе, и это самый лучший год в моей жизни.

Спасибо, Кирилл! Я тебя люблю!» — обратилась Худайбердиева к Благову у себя в соцсетях.

Отпуск превратился в медовый месяц

Медовый месяц, как и свадьбу, молодожёны отложили на лето. Путешествие со второй половинкой никак не вписывалось в плотный спортивный график фигуристки. Лиза в то время активно тренировалась с Егором Базиным. Они надеялись, что их пригласят выступить на Кубке Первого канала. Однако в этом году участниками командного турнира стали всего две танцевальные пары. Лиза и Егор, конечно, расстроились, но затем принялись готовить программы для нового сезона. Освободились лишь в конце мая, и девушка наконец-то смогла поехать отдыхать с любимым.

Для романтических каникул Худайбердиева с Благовым выбрали солнечное побережье турецкой Антальи. Спортсменка вооружилась сексуальными нарядами, которые свели с ума как её мужа, так и подписчиков в соцсетях.

В поездку Лиза взяла и солидную косметичку для экспериментов с макияжем. Хотя её яркая внешность не нуждается в дополнительных красках, она обожает меняться и пробовать разные образы. Днём на пляже она сияла природной красотой, а вечером наносила эффектный макияж, чтобы шикарно выглядеть на ужине в ресторане.

«Кирилл умиляется, а я даже в отпуск беру много косметики, например, чтобы сделать красивый и яркий макияж на dinner date», — делилась Худайбердиева в своём телеграм-канале.

Кириллу определённо очень повезло: Лиза — роковая девушка и настоящая восточная красавица!

«Красота такая, что глаз не отвести!»

В жаркой Турции фигуристка много загорала, нежась под солнышком в откровенных купальниках. Её безупречная фигура потрясающе смотрелась в крошечных кусочках ткани с игривыми завязками. Вся мужская половина курорта наверняка обзавидовалась Кириллу. Такая красотка досталась в супруги! А какие роскошные ноги — Лиза сама не скрывала восторга от них.

Елизавета Худайбердиева Фото: Из личного архива

«Ради этих ног я бы продала свой голос», — подписала Худайбердиева фотографии в белом купальнике.

Но это неземное тело у Лизы — результат ежедневного труда. Даже на отдыхе она не пропускает утреннюю тренировку, хотя, казалось бы, после интенсивных нагрузок в олимпийском сезоне может немного расслабиться. Вместо этого Лиза по 40-60 минут проводит на элипсоиде (кардиотренажёре), делает подкачку и растяжку. Зато потом с чистой совестью позволяет себе всё, что пожелает душа.

«Я в полном счастье на солнышке, уже неплохо загорела, наслаждаюсь вкусной едой и всеми остальными прелестями отпуска!

Но даже на отдыхе я ежедневно по утрам хожу в зал, без исключения», — открыла секрет стройности Худайбердиева в своём телеграм-канале.

Фанаты Лизы в восторге от её дисциплины, благодарят за мотивацию и не устают оставлять ей комплименты в соцсетях.

Можно не сомневаться, что любимый муж тоже осыпает свою избранницу комплиментами. И не только во время медового месяца, а каждый день, когда просыпается рядом.