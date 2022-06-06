«Попросил руки максимально романтично». Знаменитые фигуристы решили пожениться

Виктория Синицина и Никита Кацалапов объявили о своих отношениях новостями о помолвке. Как же долго мы этого ждали!

Это межсезонье в фигурном катании получается невероятно романтичным. Александра Трусова и Марк Кондратюк удивили болельщиков, признавшись в романтических чувствах, а Елена Ильиных и Сергей Полунин наконец решились связать себя узами брака. Порадовали и Никита Кацалапов с Викторией Синициной, о романе которых ходили слухи уже несколько лет.

Ученики Александра Жулина всегда очень тепло поддерживали друг друга и справлялись со всеми невзгодами вместе. Тем не менее раскрывать природу своих отношений они не спешили, что неизменно огорчало их поклонников. Было очевидно, что между танцорами есть особое притяжение, выходящее за рамки простого рабочего сотрудничества.



Но наконец Никита отважился на важный шаг и сделал Вике предложение руки и сердца, сообщив о своём решении на весь мир.

Кацалапов бросил Ильиных ради Синициной

Никита Кацалапов прошёл долгий путь, прежде чем стать первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в команде. В первый раз он блеснул в Сочи вместе с обворожительной Еленой Ильиных, успев также взять бронзу в личном первенстве. От фигуристов ждали большего в ближайшем будущем, но случиться этому было не суждено: внезапно Никита решил разорвать сотрудничество с партнёршей и объявил, что будет кататься с Викторией Синициной.

Талантливая, но всё же уступающая в классе спортсменка выглядела неподходящей партией Кацалапову, выделяющемуся на фоне других соперников отличной техникой и интерпретацией. Однако упорными тренировками и искренней любовью к своему делу Виктория смогла завоевать симпатии не только специалистов, но и простых болельщиков. Никита же с самого начала увидел в фигуристке то, чего не замечали другие.

«Вика красива не только внешне, но и внутренне. Она очень душевный человек, добрый, очень отзывчивый, очень дружелюбный. Я бы даже сказал, она очень нежная по отношению к людям. А ещё безумно трудоспособная и с огромным спортивным желанием», — описывал он её в интервью «Газете.Ru» в 2015 году.

«Благодарен Вике за то, что она сделала для нас»

Развитие нового танцевального дуэта происходило непросто: многочисленные травмы Никиты мешали выступать на крупных соревнованиях внутри страны и за её пределами. Вместе с тем Вика не сразу привыкла к энергичному темпу выступлений на высочайшем уровне и допускала ошибки. Но постепенно её уверенность росла, Синицина и Кацалапов становились более скатанными и вскоре вышли в элиту мирового фигурного катания. Их даже стали называть основными оппонентами гениальных французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первая громкая победа Никиты и Вики случилась на чемпионате Европы в 2020 году, когда в напряжённой борьбе они смогли обойти своих именитых соперников. Затем было золото на чемпионате мира — 2021 и, наконец, кульминационная развязка в Пекине. В командном турнире Синицина и Кацалапов заставили поволноваться — партнёр допустил ряд помарок, вероятно, отвлекаясь на непрекращающуюся боль в спине, но затем пара собралась и выдала два потрясающих проката в индивидуальном первенстве, заработав серебро. Сдержать эмоции в этот момент не мог никто, включая самих ребят. Никита был невероятно счастлив и признался, что автором этой победы была его партнёрша.

«Мы суперсчастливы. Мы годимся тем, какую работу проделали, тем, как провели эти Олимпийские игры. Гордимся тем, какой это путь получился для нас, — и со взлётами, и с падениями. Мы безумно счастливы и рады.

Для меня это был такой жизненный челлендж… Я так счастлив тому, что сейчас происходит, что происходило в моей жизни… Я сейчас безумно благодарен Виктории за то, что она со мной рядом, за то, что она сделала для нас. Это всё благодаря Вике!» — сказал он «Олимпийскому каналу».

Кацалапов сделал предложение Синициной

Невероятно тёплое отношение Кацалапова к Синициной умилило болельщиков, которые уже давно подозревали, что фигуристов связывают более глубокие чувства, нежели просто рабочие. На протяжении всей карьеры Никита очень поддерживал Вику и часто проводил с ней время за пределами катка. Ученики Александра Жулина выкладывали совместные фотографии с отпуска и не стеснялись проявлять заботу на публике. Тем не менее официального объявления об отношениях не было.



Поклонники с нетерпением ждали, когда правда вскроется и спортсмены поделятся с миром своим счастьем. И это произошло. Никита опубликовал трогательный пост, в котором рассказал, что сделал Вике предложение руки и сердца и та ответила согласием.



«Этот сезон выдался непростым, все мысли были только об Олимпиаде. Ни о чём другом мы себе думать не позволяли. Но теперь всё позади, и мы смогли выдохнуть и заняться личными делами. Я люблю Вику, и мне было важно, чтобы в самый важный и трогательный момент жизни всё было максимально красиво», — сказал Кацалапов журналу ОК!

Никита Кацалапов и Виктория Синицина Фото: Из личного архива Никиты Кацалапова

«Я, конечно, невероятно счастлива, Никита попросил моей руки максимально романтично — на закате, у океана. Лучше и не придумаешь…» — делилась впечатлениями о знаменательном событии Синицина, отмечая, что для неё это было полной неожиданностью.



Теперь в мире фигурного катания станет на одну семейную пару больше. В скором времени нас ждут две свадьбы: помолвка Вики и Никиты не была единственной — незадолго до этого бывшая партнёрша Кацалапова Елена Ильиных согласилась выйти замуж за танцора балета Сергея Полунина. Остаётся лишь поздравить ребят и пожелать им удачи в новом и таком нелёгком деле, как любовь.