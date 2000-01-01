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Какие фигуристы представляли Россию, а потом США?
Какие фигуристы представляли Россию, а потом США?
Артур Дмитриев-младший с четверным акселем – далеко не единственный пример.
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Пётр Чернышёв (танцы на льду)
Пётр Чернышёв (танцы на льду)
Основных успехов в карьере Чернышёв добился уже после переезда в США. В паре с Наоми Ланг он пять раз выигрывал национальный чемпионат и дважды – чемпионат четырех континентов.
Артур Дмитриев-младший (одиночное катание)
Артур Дмитриев-младший (одиночное катание)
В 2021 году Дмитриев-младший возобновил спортивную карьеру и удивил всех решением выступать за США. В России Артур выигрывал первенство среди юниоров и финал Кубка.
Алексей Красножон (одиночное катание)
Алексей Красножон (одиночное катание)
В Петербурге Алексей тренировался в группе Мишиных, но в 2014 году фигурист решил переехать в Даллас и представлять США. Основные успехи случились на юниорском уровне – четыре победы на этапах Гран-при.
Григорий Смирнов (танцы на льду)
Григорий Смирнов (танцы на льду)
В России Григорий Смирнов выступал в паре с Анастасией Шпилевой, но из-за ковида дуэт распался. Спустя некоторое время Смирнов появился в США: теперь он выступает в паре с Эйвонли Нгуен.
Юрий Власенко (танцы на льду)
Юрий Власенко (танцы на льду)
До 2016 года Власенко катался за Россию с Бетиной Поповой. Ещё сезон фигурист покатался в России, а на следующий год встал в пару с Лидией Эрдман и занял 8 место на чемпионате США.
Максим Курдюков (парное катание)
Максим Курдюков (парное катание)
До 2015 года Курдюков представлял Россию и катался в паре с Екатериной Петайкиной, а затем с Кристиной Астаховой. После переезда в США фигурист встал в пару с Брианной де ла Мора, откатал один сезон и закончил.
Американская мечта или возможность продлить карьеру? Фигуристы, сменившие Россию на США
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