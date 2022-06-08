Переход в сборную США — спасение для дочери Тутберидзе. Но в России ей этого не простят

На днях интернет взорвался новостью о переходе дочери Этери Тутберидзе в сборную США. Разгневанные болельщики мгновенно нарекли Диану Дэвис предательницей и уже были готовы собственноручно выпроводить её из российской команды. Но вскоре фигуристка косвенно опровергла информацию о смене спортивного гражданства. «Какие интересные новости мы о себе узнаём», — написала Диана в ответ на слухи.

Однако критики из-за инсайда американского журналиста Дэйва Лиса на Дэвис литься меньше не стало. Гипотетическая возможность перехода остаётся, а главное, для этого есть все основания. Откровенно говоря, выступления за США стали бы для Дианы и её партнёра Глеба Смолкина в текущей ситуации настоящим спасением. Фигуристы живут и тренируются в Штатах, и соревноваться лишь внутри России для них реально большая проблема.

Но чтобы решиться на смену спортивного гражданства, фигуристам придётся сделать непростой моральный выбор. Ведь в России этот переход им никогда не простят.

Вся жизнь и тренировки Дэвис и Смолкина — в США

Диана Дэвис и Глеб Смолкин почти три года тренируются в США у знаменитого специалиста Игоря Шпильбанда. Живут в маленьком тихом городе, где им очень комфортно. Рабочий процесс у них выстроен так, чтобы им было максимально удобно, да и в целом вся система там располагает к тренировкам. С другими фигуристами в группе они отлично общаются и вместе проводят свободное время. Никаких сожалений о переезде в Америку у Дианы и Глеба нет. Естественно, они скучают по близким и друзьям в России, но понимают, что отправились за океан не зря. Шпильбанд уверенно указывает им путь развития, и они ему полностью доверяют.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако сейчас перед парой встала непростая дилемма. Следующий сезон пройдёт для российских фигуристов только на внутренних стартах, и постоянно мотаться из США в Россию для Дианы и Глеба будет проблематично. С такими частыми трансатлантическими перелётами они выдохнутся ещё до чемпионата России, тогда о каких-то результатах и борьбе с другими танцорами говорить уже не придётся. Да и Шпильбанд, вероятно, не станет сопровождать их на всех стартах. Выводить на лёд ребят вполне могла бы Этери Тутберидзе, но она слишком переживает за дочку на турнирах, чтобы нормально настроить на прокат. Просить же сыграть роль тренера кого-то стороннего — почти то же самое, что выходить в гордом одиночестве.

Диане и Глебу проще пойти по сценарию возвращения в Россию. Хотя бы на время соревнований. Примкнуть к другому тренерскому штабу и спокойно готовиться выступать. Но отказаться от плодотворного сотрудничества со Шпильбандом — чистое безумие. Именно под его руководством они совершили огромный скачок. И не факт, что союз с новыми тренерами окажется таким же успешным.

«Раз у Дианы есть паспорт, может, лучше выступать за США»

Сами обстоятельства толкают Дэвис и Смолкина серьёзно задуматься о переходе под флаг США. Это их шанс продолжить международную карьеру, ведь никто не знает, когда закончится отстранение наших спортсменов. А то, что у Дианы есть американское гражданство, значительно упрощает процесс перехода. Другие бы на их месте ухватились за эту возможность руками и ногами. Сидеть и ждать, когда нам снова разрешат соревноваться, можно долго. Можно выигрывать внутренние старты, быть чемпионами России. Но эти внутренние победы никогда не сравнятся по ценности с победами на международном уровне.

Выйдя во взрослые, Диана и Глеб не скрывали амбиций и сразу заявили, что в следующем олимпийском цикле намерены бороться за высокие позиции. Делать это они хотели, представляя на турнирах Россию. Просто так сложилось, что защищать честь родины стало невозможно. Но цели и мечты у ребят от этого никуда не делись.

Александр Жулин прекрасно это понимает, поэтому не удивился, когда появились слухи о переходе Дианы и Глеба в сборную США.

«Для чего вбрасывают такую информацию? Может быть, для того, чтобы сама Этери Георгиевна задумалась, что такая возможность есть. Потому что, чем сидеть без соревнований международных, раз у Дианы есть паспорт, может, лучше выступать за США», — поделился рассуждениями Жулин с «Чемпионатом».

В России за переход Дэвис и Смолкина не простят

К сожалению для Дианы и Глеба, пойти на смену флага после отлично проведённого сезона будет крайне опасно. Они уже не пара второго эшелона, с которой можно расстаться без особых сожалений. Они вице-чемпионы России, участники чемпионата Европы и Олимпийских игр. Они пробились в основной состав сборной, и наша федерация определённо на них рассчитывает. Весь соревновательный год их отчётливо выделяли среди наших молодых танцевальных дуэтов. Называли парой будущего, отмечали их перспективы и особый стиль катания.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И как после этого уходить выступать за США? Такой поступок воспримут не иначе как предательство. Тем более в танцах на льду для нас наступают трудные времена. Многие дуэты распались, кто-то завершил карьеру. Терять ещё одну пару — недопустимо. Да и самим Дэвис и Смолкину наверняка будет непросто бросить сборную в тяжёлые времена.

Диану и Глеба не простят не только спортивные чиновники, но и многие болельщики. Особенно те, кто и раньше несильно жаловал их по разным причинам. Теперь же причина будет максимально очевидной и понятной: получили кучу плюшек и сбежали, как только замаячили сложности. Порция негодования достанется и Этери Тутберидзе. О том, как она пристроила свою дочь в США, ей будут припоминать очень долго. Речи коллег о гордости и восхищении неожиданно сойдут на нет.

Так что смена спортивного гражданства для дочери Тутберидзе чревата, если не прямыми неприятностями, то сильнейшим моральным давлением. И пережить его может оказаться сложнее, чем перетерпеть отсутствие международных стартов.