Нашла любовь и стала легкоатлеткой. Трусова сильно изменилась после Олимпиады

Раньше на уме у Саши были только прыжки да собаки, теперь же она повзрослела и открылась новым увлечениям.

Александра Трусова не устаёт приятно удивлять после Олимпийских игр в Пекине. Из девочки, помешанной на прыжках и собаках, она превратилась в разностороннюю личность, открытую любым экспериментам. Саша заинтересовалась парным катанием, занялась танцами в стиле стрип, не побоялась раскрыть свои отношения с Марком Кондратюком и успешно дебютировала в легкой атлетике.

Фигуристка раскрылась совершенно с другой стороны и наконец-то начала жить полноценной жизнью. Прыжки и собачки по-прежнему с ней. Но кроме них у неё полно других поводов для счастья.

Две страсти Трусовой: прыжки да собаки

Раньше Трусова была девочкой, которую определяли всего две страсти: прыжки да собаки. Порой казалось, что для счастья ей больше ничего и не нужно. Ну, победы на стартах — это само собой, как и у всех спортсменов. А в остальном её жизнь строилась вокруг изучения прыжков и получения за них очередного хвостатого любимца. Выучила дупель — появилась чихуахуа Тина, выучила триксель — появился карликовый пудель Лана. В итоге число её четвероногих друзей доросло до пяти: прямо как количество квадов в произвольной программе.

Символично? Ещё бы! Фигуристка даже захотела запечатлеть имя каждой собачки на соревновательном платье, чтобы они таким образом сопровождали её во время прокатов и придавали сил.

Трусова с собакой Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Кто-то называл это причудой, кто-то умилялся. Это же такая прелесть, как скажет Татьяна Тарасова, что 17-летняя девушка настолько предана питомцам. Но собак всё-таки было слишком много. И дело не в количестве, а в том, что Саша заполнила ими все свои мысли. Ими и прыжками. Во всяком случае так выглядело со стороны. Достаточно вспомнить, как ей не хватало собаки на чемпионате мира в Стокгольме. Родителям приходилось показывать ей питомцев по видеосвязи, чтобы помочь настроиться на выступление.

«После неудачной короткой программы все звонили и поддерживали. Ни мамы, ни собаки здесь не было. Было сложнее, но за полтора дня звонили родители, показывали собак, кошку, всех. Помогли настроиться», — признавалась тогда Трусова RT.

Собаки являлись единственной слабостью Русской ракеты. Единственным, чем она разбавляла спортивные будни. Личную жизнь, пока она в спорте, считала помехой. Планировала кататься до 22 лет, а после быстро построить семью, не забыв о собаках.

«Собираюсь кататься до 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак», — делилась Трусова своими планами в интервью «Спорт-экспрессу».

Новая Трусова: парное катание, стрип-пластика и отношения с Кондратюком

Девочка, обожающая прыжки и собак, резко изменилась после Олимпиады в Пекине. Преображение началось ещё до возвращения в Россию. На репетиции гала-шоу она вдруг проявила интерес к парному катанию. Захотела попробовать область, в которой её никто и представить не мог. Королева квадов в паре? Невероятно!

Этот интерес сохранился у неё и после приезда домой. В «Хрустальном» Саша доверила Владимиру Морозову поднять себя в поддержку, а позже и вовсе подготовила с тренером «Ангелов Плющенко» Дмитрием Михайловым совместный номер. Конечно, традиционного парного катания там почти нет, но Дмитрий кружит её на руках, а Саша излучает столько женственности, что от программы захватывает дух без всяких четверных прыжков.

В свободное время фигуристка занялась танцами. Причём выбрала стрип-пластику — направление, в котором нужно показывать эмоции и проявлять сексуальность. Видео, в котором Саша танцует на полу в огромных шпильках, произвело фурор в соцсетях и привело в восторг её многочисленных болельщиков. И наверняка добавило солидную порцию новых. Все поняли, что она наконец-то выросла. Девочка, победившая гравитацию, окончательно превратилась в девушку.

Появление у Саши парня — уже закономерное развитие событий. Роль избранника Русской ракеты выпала другому одиночнику — Марку Кондратюку. И этим счастьем она захотела поделиться со всем миром, афишировав романтические отношения в соцсетях.

Неужели это всё та же спортсменка, которая смущалась от вопросов журналистов?

Новая Трусова родилась благодаря драме на Олимпиаде

Поразительно, насколько насыщенной стала жизнь Саши. Она с готовностью идёт на эксперименты и постоянно открывает что-то новое. Даже решила испытать себя в другом виде спорта — лёгкой атлетике. Дебютировала на официальном турнире в прыжках в длину. И сделала это настолько блистательно, что допрыгнула сразу до второго юношеского разряда. Можно считать, что Саша официально стала ещё и легкоатлеткой.

В чём же причина таких перемен? Это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Проиграв Олимпиаду в Пекине, Саша испытала мощнейший стресс. Её прежний мир — мир, в котором пять четверных приносят победу — буквально рухнул. Этот болезненный опыт глубоко ранил девушку. Но вместе с тем подтолкнул к переменам. Саша осознала, что фигурное катание — не вся её жизнь, а только часть, пусть и очень значимая. За пределами катка — целая вселенная бесконечных возможностей, и отказываться от них — не самое мудрое решение.

Результаты на стартах не пострадают, если позволить себе пробовать новое и не ограничивать поле зрения тренировками и четвероногими друзьями. Наоборот, свобода быть счастливой прямо сейчас, а не только на подиуме с золотом, положительно скажется на катании. С падением внутренних оков и барьеров разрушаются и телесные зажимы. А любимый человек — не помеха спорту, а источник силы, которую до этого она черпала из семьи и собак.

Такая новая Саша невероятно вдохновляет и вызывает ещё больше желания болеть за неё. Она излучает счастье, и это счастье ценнее олимпийского золота.