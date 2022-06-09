«Всё, переходи в лёгкую атлетику!» Трусова отлично дебютировала в прыжках в длину

Фигуристку уже начали переманивать специалисты, а сама она не даёт чёткого ответа о планах соревноваться в новом сезоне.

Александра Трусова произвела фурор на соревнованиях по лёгкой атлетике. Фигуристка выполнила второй юношеский разряд и обратила на себя пристальное внимание специалистов.

Похоже, после такого дебюта Русскую ракету уже готовы забрать из фигурного катания и отправить в сектор.

«Что взбрело ей в голову?»

Решение Трусовой выступить на официальном турнире по лёгкой атлетике наделало много шума. Некоторые, в том числе глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков, искренне недоумевали, зачем фигуристке понадобилось пробовать себя в другом виде спорта. Поменять, пусть и на один день, коньки на кроссовки действительно могло показаться странным. И опасным: вдруг Русская ракета случайно травмируется?

«Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать», — цитировали удивлённого Горшкова в «Р-Спорт».

Но большинство всё же поддержали затею Саши. Алёна Косторная отметила, что всегда приветствует новые начинания, а Илья Авербух выразил уверенность, что Трусова привлечёт дополнительное внимание к лёгкой атлетике.

Трусова в прыжках в длину Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дисциплиной, в которой королева квадов решила испытать себя, оказались прыжки в длину. Учитывая космическую прыгучесть Саши, многие эксперты прочили ей успешный дебют. Да и великолепно развитые мышцы девушки давно намекали, что её спортивные таланты одним фигурным катанием не ограничиваются. Просто совмещать с многочасовыми тренировками на льду что-то другое практически нереально, когда речь о большом спорте.

«Прыгать на четыре метра сложнее, чем прыгать четверной лутц»

На соревнованиях Сашу встречали как настоящую звезду. Хотя почему как? Она и есть звезда! Так что с задачей привлечь внимание к лёгкой атлетике Трусова справилась на 100% ещё до выхода на старт. Однако поистине впечатляющим было само её выступление. Саша совсем не выглядела дебютанткой в прыжках в длину. Она отлично показала себя и покорила второй юношеский разряд с результатом 4,19 м (разряд даётся за прыжок от 4 м)! До первого юношеского ей не хватило всего 11 см (первый разряд дают за прыжок от 4,30 м).

Трусова совершает прыжок Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я не знала, сколько все прыгают. Поэтому старалась просто как можно больше прыгнуть.

Прыжки в высоту? С шестом прикольно, мне кажется. Но я боюсь назад упасть. А просто в высоту — я не знаю», — сказала Трусова о дебюте в лёгкой атлетике.

Можно не сомневаться, что при желании такая одарённая спортсменка обязательно выполнит и первый юношеский, а затем доберётся и до взрослых разрядов. Судьи и тренеры на легкоатлетическом турнире в этом явно не сомневались. Они настолько впечатлились прыжками Трусовой, что даже попытались её переманить из фигурного катания. Стоило фигуристке преодолеть отметку в 4 м 10 см, как ей закричали: «Всё, переходи в лёгкую атлетику!». Саша на это лишь скромно улыбнулась и продолжила яркое шоу. А позже призналась, что прыгать в длину ей сложнее, чем крутить четверной лутц.

«Прыгать на четыре метра сложнее, чем прыгать четверной лутц. Хотела попробовать, мне было интересно что-то новое. Я благодарна за эту возможность.

Не знаю как, но получилось не заступать. Мне показали, как делать. Вначале я заступала. По-моему, два раза. Потом прыгала от начала, заступала два раза, и потом получилось», — рассказала Трусова.

Трусова может уйти в другой вид спорта?

Такой успешный дебют в прыжках в длину вполне мог бы подтолкнуть Сашу перейти из фигурного катания в другой вид спорта. Не зря её зазывали судьи в секторе: Русская ракета способна взлететь не только на льду, но и на стадионе. Тем более, в отличие от женского одиночного катания, в лёгкой атлетике далеко не так критичен возраст. До 20 лет можно спокойно выступать по юниорам, а потом готовиться к Олимпиаде. Возможно, судьба Саши — стать чемпионкой вовсе не в фигурном катании, а в тех же прыжках в длину?

Впрочем, сама фигуристка о таком варианте выиграть золото не думает. Лёгкая атлетика — приятный, но мимолётный эпизод в её спортивной жизни. Вешать коньки на гвоздь ради кроссовок она не собирается. Но и о выходе в сезон, правда, ничего однозначного не говорит. Будто сама до сих пор не решила: продолжать соревноваться или сделать перерыв в карьере.

«Это просто опыт, я очень рада. Получила эмоции. Мне понравилось. Песок необычный, там у нас твёрдая поверхность, здесь мягкая. А жарко — хорошо. На льду бывает холодно, и там сложнее прыгать. Сейчас через 15 минут я уезжаю на шоу, выступать на «ВТБ Арене».

Буду ли продолжать соревновательную деятельность? Посмóтрите в сезоне. Я готовлюсь, тренируюсь», — рассказала Трусова.