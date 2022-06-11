«Историческое решение». Фигурное катание ждут большие перемены, но России они не коснутся?

Повышение возрастного ценза — не единственная важная новость из Таиланда. Есть и другие правила, о которых нашим спортсменам нужно знать.

Олимпийские игры недаром называют главным стартом четырёхлетия — они не только подводят черту в карьере фигуристов, но и отражают результаты деятельности чиновников на важном для спортсменов промежутке времени. Старт в Пекине показал, что фигурное катание готово к большим переменам. Именно это и стало причиной собрания конгресса Международного союза конькобежцев в солнечном Таиланде с 6 по 10 июня.



Делегаты из разных стран приняли новые правила и обсудили актуальную повестку наступающего сезона. О том, как теперь будет выглядеть фигурное катание, — в материале «Чемпионата».

Повышение возрастного ценза — историческое решение ISU

Центральной новостью с прошедшего конгресса ISU стало повышение возрастного ценза для фигуристов. Мысли о подобной реформе появились ещё в 2018 году после Олимпиады в Пхёнчхане, где 15-летняя Алина Загитова обыграла 18-летнюю Евгению Медведеву благодаря технически более сложной программе со всеми прыжками во второй половине. Правило, гарантирующее сбалансированность элементов в постановках, было принято сразу же после триумфа ученицы Этери Тутберидзе, а вот причины, по которым спортсменке удалось исполнить такой непростой набор, обсуждались следующие четыре года.



Специалисты пришли к выводу, что юный организм способен переносить куда большие нагрузки, что и было доказано появлением фигуристок-квадисток. Правда, крутить многооборотные прыжки безостановочно оказалось невозможно: проблема пубертатного периода теперь встала особенно остро. Чтобы продлить карьеры атлетов, а заодно позаботиться об их физическом и ментальном здоровье, решили поднять минимальный возраст участников взрослых соревнований.



Экс-президент ISU Ян Дейкема назвал это решение историческим.



«Это очень важное решение, оно историческое», — заявил Дейкема.

Происходить это будет поэтапно: в следующем сезоне ценз останется прежним — выход из юниоров будет доступен, если фигуристу исполнилось 15 лет до 1 июля. Через год планка поднимется до 16 лет, а с сезона-2024/2025 возрастной ценз составит 17 лет.



Таким образом, нынешним лидерам сборной России ничто не угрожает. Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная смогут продолжить карьеру, равно как и не достигшие 17-летия Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых. К ним присоединятся Софья Самоделкина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Анастасия Зинина, которые, согласно новому уставу, успеют перейти во взрослые. Единственные, кто условно останутся за бортом, — это Софья Акатьева и Вероника Жилина, но перед Олимпиадой в Милане им будет открыт доступ к международным соревнованиям. В конце концов, если их подготовка будет грамотной, то есть тренеры выведут их на пик к 17-18 годам, то проблем возникнуть не должно.

Квалификационный раунд чемпионата мира — что это?

Куда больнее по нашей команде ударит решение Международного союза конькобежцев продлить отстранение России от всех зарубежных стартов. Спортсмены будут лишены возможности не только наращивать свой авторитет перед иностранными судьями, но и привыкнуть к новым условиям выступлений.



Одним из таких стал квалификационный раунд на чемпионате мира, который будет введён в сезоне-2024/2025. В его рамках фигуристы будут должны исполнить свои произвольные программы. Турнир будет расширен до восьми дней. Количество участников тоже увеличится: 54 в женском и мужском одиночном катании, 32 в спортивных парах и 40 в танцах на льду. В финальный раунд попадут по 24 одиночника в обеих дисциплинах, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов.



Прямые попадания на чемпионат мира предусмотрены ISU в рейтинговой форме: лучшие фигуристы прошлого турнира смогут пропустить квалификацию.

Луна Хендрикс, Каори Сакамото и Алиса Лью на пьедестале чемпионата мира – 2022 Фото: Getty Images

Сокращение количества компонентов и изменение оценивания секвенций

Определять победителей теперь будут по другой системе. В новом сезоне протестируют разделение судейской бригады на техническую и артистическую: первая займётся оценкой элементов и проставлением надбавок GOE, а вторая будет отвечать только за компоненты.

С ними связаны ключевые изменения: вторая оценка сокращена с пяти пунктов до трёх. Вместо «связующих элементов», «перформанса», «интерпретации музыки», «композиции» и «владения коньком» будут учитываться лишь последние два и отдельно — «презентация», которая соединит черты артистического идейного выступления и трактовки музыкального произведения через танец.

Также будут повышены коэффициенты компонентов:

в женском одиночном катании они будут умножаться на 1,33 в короткой программе и на 2,67 в произвольной (было 0,80 и 1,60);

в мужском одиночном катании — на 1,67 и на 3,33 соответственно (вместо 1 и 2);

в парном катании — на 1,33 и на 2,67 (было — 0,80 и 1,60);

в танцах на льду — на 1,33 в ритм-танце и на 2 в произвольном (вместо 0,80 и 1,20).

Техническим судьям придётся запомнить новые значения для двух важных элементов — каскадов и секвенций. Последняя — это последовательность прыжков с более долгой подготовкой после первого элемента — проще говоря, когда следом идёт аксель. Ранее секвенции не были популярны в фигурном катании (чаще всего к ним прибегала Елизавета Туктамышева), поскольку эти комбинации из-за своей относительной простоты имели более низкую базовую стоимость (баллы за элемент умножались на 0,8). Теперь каскады и секвенции будут оцениваться одинаково.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Россияне больше не занимают руководящие должности в ISU?

В структуре Международного союза конькобежцев есть перестановки. Президентом организации избран представитель Южной Кореи Чжэ Ель Ким. Он набрал 77 голосов — втрое больше, чем у его ближайшей преследовательницы американки Патрисии Сэнт-Питер. Пост вице-президента займёт канадец Бенуа Лавуа. Ранее это место принадлежало россиянину Александру Лакернику, однако из-за возрастных ограничений он не смог переизбраться на новый срок. Чиновник будет почётным вице-президентом ISU с другим набором обязанностей.



«Я не знаю, кто сейчас способен столь глубоко формировать систему, как это сделал Лакерник. При этом он был равноудалённым человеком, не увлекался лоббированием интересов российских спортсменов, хотя такие возможности у него были. Тогда бы наше превосходство было ещё выше, но Лакерник сделал всё, чтобы не дать ISU повода подозревать его в ангажированности.

Теперь наступают сложные времена. Но уверен, что наше фигурное катание справится и сохранит свои позиции, если его искусственным путём не оставят в изоляции», — так высказался о снятии Лакерника с должности почётный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев в интервью «Известиям».

Очевидно, что, несмотря на включение россиянина Александра Кибалко в совет ISU, наши функционеры теперь не будут занимать руководящие должности в организации, а это может повлиять на решение о дальнейшем отстранении России от международных соревнований.



Огромные перемены ждут фигурное катание в будущем, но они могут не коснуться нашей страны, поскольку спортсмены не будут иметь возможности выступать на большой арене.