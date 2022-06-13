Сюрприз для Туктамышевой. Новые правила пойдут на пользу 25-летней фигуристке

У Лизы не только сократится количество конкуренток, но и появится возможность получать более высокие баллы. Удача наконец на её стороне?

Новшества в правилах фигурного катания, которые приняли на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), вызвали неоднозначную реакцию. Во многом даже негативную. Но там, где одни видят ограничения, другие видят возможности. Эти возможности открылись для Елизаветы Туктамышевой. Повышение минимального возраста для участия во взрослых турнирах положит конец вечному соперничеству 25-летней фигуристки с юными девочками, а уравнение стоимости секвенций и каскадов увеличит её баллы.

У Императрицы отличные шансы проявить себя в новой системе. И это прекрасный стимул для неё попытаться доехать до следующей Олимпиады!

Туктамышевой больше не придётся соперничать с 15-летними

Кататься на взрослых соревнованиях Лиза начала, когда ей было всего 14 лет. Она с ходу выиграла два этапа Гран-при и прошла в финал, в котором заняла четвёртое место. Совсем юная спортсменка с подростковой фигурой каталась в компании девушек намного старше себя: 21-летней Алёны Леоновой, 24-летней Каролины Костнер, 26-летней Акико Судзуки и 24-летней Алиссы Чизни. Забавная была картина. Но сегодня Лиза сама принадлежит к «зреложенской» группе одиночниц и является одной из немногих действующих фигуристок, кому за 20. В России она вообще единственная, кто не только продолжает выступать на турнирах, но и входит в число топ-фигуристок.

Повышение возрастного ценза для выхода во взрослые до 17 лет — безусловный плюс для неё: соперничать с 15-летними квадистками больше не придётся. А ведь их с каждым годом становится всё больше.

«Что могу сказать, я была и на месте тех, кто побеждал в юном возрасте, и сейчас на месте тех, кто соревнуется с юными спортсменами, которые делают сложный контент с самого детства и чувствуют себя в нём очень уверенно. Для меня такая конкуренция тоже послужила мотивацией не останавливать своё развитие и продолжать пробовать новое.

Наверное, это правильно с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья, но, кажется, что теперь и юниорские соревнования выйдут на новый, ещё более сложный уровень. Хочется верить, что в конечном итоге такие изменения будут стимулом к продолжению карьеры и пойдут на пользу спортсменам», — написала Туктамышева у себя в соцсетях.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно, Лизе как никому известны все плюсы и минусы раннего выхода во взрослые. Сама она взломала систему, по которой в последние годы девушки очень рано заканчивают карьеру. Наличие практически всех титулов и солидная коллекция медалей не отвратили у неё желания соревноваться. Как и то, что, показывая своё лучшее катание, она оказывается позади юных фигуристок. Теперь же давление конкуренции на неё снизится.

Например, она уже не встретиться со звёздочкой Тутберидзе — Софьей Акатьевой и надеждой Евгения Плющенко — Вероникой Жилиной. Разве что на чемпионате России, где исход встречи с ними не столь важен. Реальными конкурентками для Императрицы они станут накануне следующей Олимпиады, когда Нике исполнится 17 лет, а Соне — 18.

Туктамышева будет набирать больше баллов при неизменном контенте

Ещё одно решение конгресса ISU в пользу Туктамышевой — нововведение в оценивании секвенций. Секвенция — это последовательность прыжков с более долгой подготовкой ко второму элементу, чем в каскадах (чаще всего, когда вторым прыжком идёт аксель). Раньше секвенции оценивали с понижающим коэффициентом 0,8. То есть на 20% дешевле, чем каскады, потому что считалось, что их исполнять сложнее. Однако ISU уравнял оценивание секвенций и каскадов. Отныне баллы за прыжки в секвенции будут складываться, как и в каскадах, из полной стоимости входящих в неё элементов.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это изменение позволит Лизе получать более высокие оценки в произвольной программе при неизменном контенте. Последние сезоны она делает секвенцию из тройного лутца и двойного акселя. Базовая стоимость этого элемента с коэффициентом 0,8 равнялась 7,36 балла. Бонус за выполнение во второй половине программы повышал оценку до 8,1 балла.



Контент Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе:

Прыжковый элемент: Базовая стоимость: Изменения по новым правилам 3А — 2Т тройной аксель — двойной тулуп 9,30 3А тройной аксель 8,00 3Lz тройной лутц 5,90 3F тройной флип 5,30 2А — 1eu — 3S* двойной аксель — ойлер — тройной сальхов 8,91 3Lz — 2A* тройной лутц — двойной аксель 8,10 10,12 3Lo тройной риттбергер 5,39 Базовая стоимость всех прыжковых элементов 50,9 52,92

*Прыжки во второй половине программы: базовая стоимость умножается на коэффициент 1,1.

По новым правилам секвенцию Лизы будут считать из полной стоимости тройного лутца (5,9) и двойного акселя (3,3), поэтому базовая стоимость элемента составит 9,2 балла. А с бонусом за выполнение во второй половине — 10,12 балла.

Конечно, это всё равно меньше, чем каскад из тройного лутца и тройного тулупа (11,11 балла с бонусом за вторую половину), но на два с лишним балла больше, чем Лиза получала до сих пор. А лишних баллов, как известно, не бывает. Порой можно остаться без медали, отстав на какие-то десятые. Так что для Императрицы такое новшество — приятный во всех смыслах сюрприз.

«Я хочу выучить ещё четверные»

Понятно, что при сохранении контента олимпийского сезона Лиза увеличит результаты в произвольной программе на 2,02 балла. Это уже сделает её более конкурентоспособной. Но ведь она не собирается довольствоваться этим случайным подарком. Императрица не один год изучает четверные прыжки и намерена показывать их на соревнованиях.

«У меня на самом деле не возникало сомнений на этот счёт. Я хочу выучить ещё четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные.

Как говорит Алексей Николаевич: кто делает тройной аксель, тот в принципе может четверные сальхов и тулуп собрать. Сальхов я как-то вкрутила, в четверть падала, но в принципе всё реально», — делилась Туктамышева в интервью ФФККР.

Пока она рискнула продемонстрировать квад-тулуп лишь однажды — на чемпионате России — 2020 в Красноярске. Тогда попытка закончилась падением, но успех приходит с практикой.

Если Лиза начнёт стабильно прыгать в произвольной хотя бы один четверной, то увеличит не только оценки, но и возможности расстановки элементов. Будет проще избегать лишних повторов, не теряя баллы за технику. Да и судьи, хочется верить, не обидят её и порадуют хорошими надбавками за элементы. Тогда точно можно будет говорить о переменах и желании видеть на стартах взрослых спортсменок.