Пачка пельменей и картина Пикассо. Безумные подарки, которые преподносят фигуристкам

Какие неожиданные подарки наши фигуристки получают от фанатов?
Жене Медведевой преподнесли олимпийское золото, а Алине Загитовой – живых бабочек!
Неизвестный вручил Липницкой шпица
О получении щенка Юлия рассказывала в интервью: к её дому пришёл неизвестный парень и вручил ей шпица. Фигуристка оставила щенка и назвала его Персик.
Косторную удивили кроликом
Помимо собак, фигуристкам дарят и других животных – поклонники Алёны Косторной однажды преподнесли ей кролика.
Медведева и пельмени на льду
Обычно фигуристам на лёд кидают мягкие игрушки, а в 2018-м на чемпионате России в Саранске Медведевой прилетели пельмени.
Болельщики дарили Жене золото после ОИ в Пхёнчхане
После поражения на Олимпиаде-2018 фанаты Медведевой изготовили для неё золотую медаль: на ней были изображены пять олимпийских колец в форме сердец и надпись: «Рождённая творить историю».
Живые бабочки для Загитовой
Болельщики Алины Загитовой привыкли удивлять фигуристку неожиданными подарками: например, совсем недавно ей преподнесли коробку с живыми бабочками!
Ракета для Ракеты
Александра Трусова по прозвищу Русская ракета получила от фанатов в родной Рязани ракету больше собственного роста! В иллюминаторах плюшевой игрушки — фото Саши с выступлений.
Собака из Китая
Перед олимпийским сезоном фанаты Трусовой из Китая подарили фигуристке собаку. На Эллу (полное имя Круэлла) помогли оформить все документы и провезти её через границу.
Щербаковой дарят вёдра мороженого
На недавней выставке собак Анна Щербакова получила в подарок два ведра мороженого. «Разные люди, не сговариваясь, дарят мне вёдра мороженого, это удивительно», – отмечала спортсменка в интервью «РИА Новости».
Валиева получила картину Пикассо
В память о программе «Девочка на шаре» Валиева получила копию этой картины Пикассо от художника Александра Садыкова.
Корона для Императрицы
Елизавета Туктамышева получала от болельщиков самые разнообразные подарки, а однажды на этапе Гран-при в Китае ей преподнесли сразу несколько корон.
Пачка пельменей и картина Пикассо. Безумные подарки, которые преподносят фигуристкам
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