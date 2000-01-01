Пачка пельменей и картина Пикассо. Безумные подарки, которые преподносят фигуристкам

Болельщики дарили Жене золото после ОИ в Пхёнчхане

После поражения на Олимпиаде-2018 фанаты Медведевой изготовили для неё золотую медаль: на ней были изображены пять олимпийских колец в форме сердец и надпись: «Рождённая творить историю».