Знаменитый российский фигурист резко сменил имидж. Что происходит с Колядой?

Миша покрасил волосы в пепельный блонд и стал более открытым миру. Фигурист будто начал новую жизнь после драматичного пропуска Олимпиады!

Прошедший сезон сложился для Михаила Коляды очень драматично. Все трудности свалились на фигуриста прямо перед Олимпиадой: потеря лидерства в сборной, неожиданная травма, коронавирус. Миша так и не реабилитировался за провал в Пхёнчхане, к чему шёл весь цикл. Болельщики были уверены, что после такого удара судьбы 27-летний фигурист повесит коньки на гвоздь и уйдёт в новое дело. Но Коляда всех удивил.

Миша будто бы начал жизнь с чистого листа. Он не только объявил о продолжении карьеры, но и сменил имидж, начал активно вести соцсети. Обычно серьёзный и немногословный, теперь он снимает видео и с удовольствием общается с болельщиками.

Обидный пропуск Олимпиады в Пекине не выбил его из колеи. Коляда смело строит спортивные планы и готов к экспериментам не только с внешностью, но и прыжковым контентом.

Выдержал удар олимпийского сезона

Минувший сезон для Михаила Коляды был полон испытаний. Проблемы преследовали его с первых стартов. Выступить чисто у него никак не получалось, а новая произвольная программа «Список Шиндлера» сильно меркла на фоне прошлогоднего «Белого ворона». К чемпионату России Алексей Мишин всё-таки вернул подопечному «Нуреева», но даже с этой изумительной постановкой Коляда занял на национальном первенстве второе место. Победу у него неожиданно выхватил 18-летний Марк Кондратюк.

Михаил Коляда, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв на пьедестале чемпионата России – 2022 Фото: РИА Новости

Тем не менее лидером по-прежнему считали Мишу. Эксперты и болельщики надеялись, что он реабилитируется на чемпионате Европы. Но поехать туда ему помешала травма. А прямо перед сборами нашей олимпийской команды фигурист сдал положительный ПЦР-тест. Дорога в Пекин для него оказалась закрыта.

Однако все эти неприятности не отбили у Миши желания продолжать карьеру – он вернулся на тренировки и включился в подготовку к новому сезону.

«Естественно, в жизни всякое бывает, и надо быть ко всему готовым. Как говорит Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата»), нужно уметь держать удар», — сказал Коляда в эфире телеканала «Россия 1».

Держать удар у спортсмена получается отлично. Более того, в это межсезонье он удивил сменой имиджа: русые волосы перекрасил в пепельный блонд. Но преобразился он не только внешне, но и внутренне. Такого открытого и весёлого Коляду мы давно не видели!

Изменился внешне и внутренне

С новым цветом волос Коляду заметили во время сборов группы Мишина в Кисловодске. Болельщики не сразу придали этому значение: подумали, что у него сильно выгорели волосы. Но вскоре поняли, что фигурист действительно покрасился. Причём очень удачно: светлые волосы добавили ему свежести и омолодили на несколько лет.

«Хотел попробовать и попробовал. Это ничего не значит. Просто был в отпуске и покрасился. А началось с того, что, когда болел ковидом, увидел в интернете рекламу — подбери свой цвет волос. Я выбрал пепельный блонд, посмотрел, неплохо. И когда мы поехали в отпуск, то решили: а когда, если не сейчас? Мне нравится, результатом остался доволен», — признался Коляда в интервью ФФККР.

А ещё сложилось впечатление, что внешние изменения повлекли за собой и внутренние: Миша начал активно вести соцсети, записывать видео для фанатов, регулярно выкладывать фото и писать небольшие посты. Даже открыл комментарии! Поклонники были в приятном шоке от его активности.

Кстати, на фотографиях Миша улыбается, а в видео держится дружелюбно и уверенно. Невозможно подумать, что раньше этого спортсмена считали закрытым и отстранённым. Отзывы зрителей с шоу Плющенко подтверждают: Коляда с радостью общается с болельщиками и в реальной жизни. Со всеми фотографируется и не отказывает в автографах.

«Он не только как фигурист великолепен, но и как человек! Мы все были в шоке. Он вышел со служебного входа. Со всеми желающими сфотографировался, оставил автографы. Ни от кого не прыгал и не убегал в автобус! Хотя очень много журналистов говорили, что человек не даёт интервью и вообще ни с кем не общается! Это не так, ребят, не верьте!» — поделилась болельщица впечатлениями от встречи с Колядой после шоу «Союз чемпионов».

Миша изменился внутренне, и это не может не радовать. Он стал более открытым, начал активно общаться с болельщиками, стал выступать в шоу с двойной, если не тройной дозой энтузиазма. Даже не верится, что это тот самый фигурист, который раньше прятал улыбку за маской серьёзности. Словно он решил перезагрузиться и начать спортивную жизнь с чистого листа.

«Убеждён, что не достиг своего потолка»

Для Миши этот олимпийский цикл, пусть и без поездки в Пекин, завершился на высокой ноте. Фигурист хорошо показал себя на Кубке Первого канала, несмотря на то что не успел полностью оправиться от последствий болезни. Ему было необходимо снова почувствовать себя в обойме и выйти на лёд перед зрителями. И как бы ни было обидно остаться без главного старта четырёхлетия, это не стало для него драмой. Он свободно вздохнул и отпустил ситуацию.

«Я подумал, пока есть здоровье, желание и мотивация, надо кататься, потому что тренировать я успею всегда и нужно использовать то, что есть сейчас. У меня есть потенциал, и я хочу его реализовать. Я убеждён, что не достиг своего потолка», — рассказал Коляда в интервью ФФККР.

Эта уверенность Миши и стремление развиваться как бальзам на душу всем болельщикам. Ему действительно есть чем удивить, помимо блонда и активности в соцсетях. Например, в планах у спортсмена — включить в контент четверной лутц. Старт очередного олимпийского цикла — идеальное время пробовать новое.

Так что ждём Михаила Коляду в будущем сезоне с интересными постановками и неизменно красивым катанием. Кажется, радовать публику он готов ещё долго. И это огромный подарок для всего нашего спорта.