Как отдохнули наши фигуристки после олимпийского сезона?
Собрали самые обжигающие фото с Мальдив, ОАЭ, Таиланда, Турции и даже Сочи.
Алина Загитова
Для весеннего отпуска олимпийская чемпионка — 2018 сначала предпочла Мальдивы, а затем Дубай.
Елизавета Худайбердиева
Жаркими фото Елизавета делилась из турецкого Белека.
Александра Бойкова
Парница Саша Бойкова отправилась отдыхать на Мальдивы, где делала снимки в необычных образах.
Александра Степанова
В Таиланд после тяжёлого олимпийского сезона отправилась Александра Степанова.
Елизавета Туктамышева
На Мальдивы уже в который раз съездила Елазавета Туктамышева. Фото в купальнике – маст-хэв.
Виктория Синицина
И снова Мальдивы – там же отдыхала Виктория Синицина.
Станислава Константинова
В Сочи Стася отправилась в первую очередь на сборы, но время для пляжа тоже нашлось.
Елизавета Нугуманова
После тяжёлого и неоднозначного сезона Лиза отправилась в Дубай, откуда регулярно выкладывала впечатляющие снимки.
Анастасия Гулякова
«Ну что такое лето? Когда ты красиво раздета», – подпись к фото Насти Гуляковой говорит сама за себя.
Софья Самодурова
Ещё в апреле Соня отправилась на отдых в Дубай, после чего активно погрузилась в тренерскую работу.
«Лето — когда ты красиво раздета». Самые горячие фото наших фигуристок с отдыха
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