Диана Дэвис впервые показала фото со своим отцом
А ведь ещё полгода назад Этери Георгиевна резко отмечала, что у её дочери не отца.
Брак Тутберидзе
Этери Георгиевна всегда обходила стороной тему личной жизни: известно, что она была замужем за американцем по фамилии Дэвис и родила Диану в США в 2003 году.
Отчество Дианы породило много слухов
В официальных документах ФФККР у Дианы есть отчество – Сергеевна, хотя фигуристка родилась в Америке. Это породило множество слухов и домыслов, которые семья Тутберидзе никак не комментировала.
Полгода назад Тутбердзе заявила, что у её дочери нет отца
«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребёнка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю всё время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала тренер в интервью Первому каналу.
Диана намекала, что отец продолжает с ней общаться
Ранее в соцсетях Диана отвечала на вопросы подписчиков о папе, говорила, что они ездят вместе на отдых и отец продолжает участвовать в её жизни.
Диана показала папу в соцсетях
Третье воскресенье июня в США – это день отца, именно в этот день Диана в своих соцсетях опубликовала фото с папой. Совместное фото было сделано не так давно.
С 2019 года Дэвис тренируется в США, где живёт отец
Сейчас Диана на постоянной основе живёт и тренируется в США, поэтому у неё стало гораздо больше возможностей видеться с папой.
«Нет папы у нас. Так бывает». Дочь Тутберидзе впервые показала своего отца?
Читайте также
Жаркие фото наших фигуристок из отпуска
Российские фигуристки в Книге рекордов Гиннесса
Все сюрпризы состава сборной России по фигурке
Какие сумасшедшие подарки преподносят фигуристкам?
Какие успехи у наших одиночниц в парном катании?
Безумные теории о смене гражданства фигуристок
Эти фигуристы поменяли Россию на США
Кто такой Дэйв Лис? Он часто пишет о Тутберидзе
Яркие предложения руки и сердца от фигуристов
Новые виды спорта для российских фигуристок
Увидим ли мы Анну Щербакову в новом сезоне?
Будет ли Валиева соревноваться в новом сезоне?
Выйдет ли Александра Трусова в новом сезоне?
Эти фигуристы удивили продолжением карьеры
Фигуристы, снимавшиеся в кино и сериалах
Жаркие танцы Медведевой на вечеринке