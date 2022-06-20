Российский фигурист бросает вызов американскому безумцу. Грядёт битва квакселей?

Мода на четверной аксель в фигурном катании продолжает укрепляться. И пока королева квадов Александра Трусова не готова взяться за сложнейший прыжок в истории, мужчины-одиночники уже вовсю соревнуются между собой за право зваться первооткрывателем.

Юдзуру Ханю такую возможность упустил, неудачно выступив на Олимпиаде в Пекине. Его знамя подхватил коллега по сборной его извечного соперника Нэйтана Чена. Американец Илья Малинин, именующий себя «Богом квадов», таки приземлил элемент в 4,5 оборота и заявил, что вставит в соревновательную программу его и ещё шесть других четверных.



Правда, невероятные амбиции иностранного фигуриста могут так и не стать реальностью. Вызов американскому безумцу бросает российский одиночник Пётр Гуменник, также выразивший желание разучить кваксель. И ведь шансы-то у него есть, ведь спортсмену готов помочь сам тренер Чена и Малинина.



Похоже, битва четверных акселей уже не за горами.

Ханю задал моду на четверной аксель

Прогресс в фигурном катании не остановить. Ещё несколько лет назад самый сложный прыжок в истории — четверной аксель — считался невозможным. Тренер Алексей Мишин и вовсе говорил, что в ближайшее время мы не увидим чистое исполнение этого элемента. После не самой удачной попытки российского фигуриста Артура Дмитриева-младшего прыгнуть кваксель на Гран-при России в 2018 году пыл многих спортсменов поутих. Задача и правда выглядела невыполнимой.

Но то, что кажется нереальным, рано или поздно делается человеком из космоса. Именно поэтому за изучение четверного акселя принялись сразу два гения фигурного катания. Извечное противостояние Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю перешло в эту плоскость, но не успело как-то развиться. Ученик Рафаэля Арутюняна заходил на элемент несколько раз, но затем решил сконцентрироваться на подготовке к Олимпиаде в Пекине, мечтая реабилитироваться за провал в Пхёнчхане. Заряженный на результат, он прыгнул семь квадов на две программы и завоевал долгожданное золото, обойдя звёздного соперника.

Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен Фото: Getty Images

Ханю проиграл, рискнув вписать своё имя в историю. Японец не отказался от своих планов насчёт четверного акселя и целенаправленно готовил этот элемент к старту в Китае, порой жертвуя сложностью программ. До Игр в Сеть попадали неплохие попытки Юдзуру с небольшими степаутами, но в итоге приземлить прыжок и сделать это чисто на пекинском льду не вышло. Тем не менее фигурист не сильно расстроился и заявил, что не остановится на достигнутом, не подозревая, что своим упорством вдохновит молодое поколение и возобновит моду на четверной аксель.

Малинин замахнулся на сложнейший контент

За дело взялся младший коллега Чена по сборной Илья Малинин. Американец с русскими корнями нескромно назвал себя «Богом квадов», намекая, что сложнейший контент покорится именно ему. И предпосылки для этого есть: фигурист под руководством тренеров, которыми являются его собственные родители, не только занёс в свой арсенал несколько четверных, но и научился их необычно комбинировать. Каскады из двух квадов стали визитной карточкой американского безумца, который и не думал завершать эксперименты.

Начав консультироваться с Рафаэлем Арутюняном, Малинин внезапно открыл в себе способность прыгать четверной аксель. Спортсмен шокировал мир, выложив в социальные сети видео с чистой попыткой элемента. Специалисты из разных стран тут же начали обсуждать увиденное, однако некоторые из них сомневались, что это отработанный прыжок, и списывали прогресс Ильи на удачную случайность. Тогда фигурист снял другое видео, доказав, что его амбиции реальны и прыжок в 4,5 оборота — результат его долгой и упорной работы.

Малинин не собирается мелочиться и готовится продемонстрировать невероятный набор из семи квадов в одной программе. Поэтому ему и нужен кваксель, чтобы избежать неоправданных повторов, которые по нынешним правилам запрещены.

Гуменник бросает вызов американскому гению

Вот только на невероятное достижение американского гения решился посягнуть российский одиночник. Пётр Гуменник пока не думает о том, чтобы прыгать семь квадов, зато планирует стать первым, кто исполнит четверной аксель на официальных соревнованиях. Ученик Вероники Дайнеко открыто бросил вызов иностранному конкуренту, и, что самое интересное, шансы выиграть этот спор у него есть.

Пётр Гуменник Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гуменник с пятнадцати лет поддерживает контакт с Рафаэлем Арутюняном, а недавно возобновил сотрудничество с ним. Специалист давно следит за успехами Пети, поскольку заинтересован в нём: по его словам, у фигуриста необычное строение тела, которое замедляло процесс изучения многооборотных прыжков. Возможно, сейчас настал момент, когда спортсмен готов двинуться дальше. После последней консультации с Арутюняном Гуменник вышел на каток с четверным риттбергером, для полной коллекции квадов ему не хватает только флипа и акселя. И, похоже, Петя намерен это исправить.



«Мне было интересно узнать его [Арутюняна] совет о том, как тренировать четверной аксель, какие упражнения. Буду готовиться к попыткам четверного акселя», — сказал Гуменник.

Очевидно, Петя является тёмной лошадкой не только среди мировых одиночников, но и среди российских. Если ему удастся исполнить задуманное, то болельщикам предстоит увлекательное зрелище — грядёт битва четверных акселей!