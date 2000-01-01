Кто в фигурном катании готовится к скорой свадьбе?
Межсезонье – время для предложений и свадеб!
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Все думали, что предложение руки и сердца случится на олимпийском пьедестале, а это произошло в уединённой обстановке на Мальдивах. Но всё-таки произошло – Никита и Вика станут мужем и женой.
Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас
Хаббелл и Диас обручились ещё в 2018 году. Точная дата свадьбы пока неизвестна, но Мэдисон уже начала показывать подготовку к торжеству.
Захари Донохью и Шантель Керри
Партнёр Мэдисон на льду Захари Донохью тем временем сделал предложение своей девушке Шантель Керри – она выступает в танцах на льду за Австралию.
Елена Ильиных и Сергей Полунин
К свадьбе готовится и олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных: в мае 2022 года ей сделал предложение Сергей Полунин, звезда балета.
Евгения Тарасова и Фёдор Климов
Нежиданно для всех Евгения и Фёдор стали мужем и женой. У фигуристки ещё зимой заметили кольцо на пальце, но никаких объявлений до свадьбы пара не делала.
Екатерина Рябова и Жоффре Бриссо
Азербайджанской фигуристке Екатерине Рябовой всего 19 лет, а она уже получила предложение руки и сердца от француза Жоффре Бриссо, выступающего в танцах на льду.
Ксения Столбова
Ещё в феврале олимпийская чемпионка получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием. Об этом Ксения сообщила в соцсетях, однако имя избранника так и не назвала.
Свадебная лихорадка в фигурке! Кто уже поженился, а кто только собирается?
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