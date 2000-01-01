Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Кто в фигурном катании готовится к скорой свадьбе?
Кто в фигурном катании готовится к скорой свадьбе?
Межсезонье – время для предложений и свадеб!
AMP-версия
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Все думали, что предложение руки и сердца случится на олимпийском пьедестале, а это произошло в уединённой обстановке на Мальдивах. Но всё-таки произошло – Никита и Вика станут мужем и женой.
Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас
Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас
Хаббелл и Диас обручились ещё в 2018 году. Точная дата свадьбы пока неизвестна, но Мэдисон уже начала показывать подготовку к торжеству.
Захари Донохью и Шантель Керри
Захари Донохью и Шантель Керри
Партнёр Мэдисон на льду Захари Донохью тем временем сделал предложение своей девушке Шантель Керри – она выступает в танцах на льду за Австралию.
Елена Ильиных и Сергей Полунин
Елена Ильиных и Сергей Полунин
К свадьбе готовится и олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных: в мае 2022 года ей сделал предложение Сергей Полунин, звезда балета.
Евгения Тарасова и Фёдор Климов
Евгения Тарасова и Фёдор Климов
Нежиданно для всех Евгения и Фёдор стали мужем и женой. У фигуристки ещё зимой заметили кольцо на пальце, но никаких объявлений до свадьбы пара не делала.
Екатерина Рябова и Жоффре Бриссо
Екатерина Рябова и Жоффре Бриссо
Азербайджанской фигуристке Екатерине Рябовой всего 19 лет, а она уже получила предложение руки и сердца от француза Жоффре Бриссо, выступающего в танцах на льду.
Ксения Столбова
Ксения Столбова
Ещё в феврале олимпийская чемпионка получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием. Об этом Ксения сообщила в соцсетях, однако имя избранника так и не назвала.
Свадебная лихорадка в фигурке! Кто уже поженился, а кто только собирается?
Читайте также
Как выглядит отец Дианы Дэвис, дочери Тутберидзе?
Как выглядит отец Дианы Дэвис, дочери Тутберидзе?
Жаркие фото наших фигуристок из отпуска
Жаркие фото наших фигуристок из отпуска
Российские фигуристки в Книге рекордов Гиннесса
Российские фигуристки в Книге рекордов Гиннесса
Все сюрпризы состава сборной России по фигурке
Все сюрпризы состава сборной России по фигурке
Какие сумасшедшие подарки преподносят фигуристкам?
Какие сумасшедшие подарки преподносят фигуристкам?
Какие успехи у наших одиночниц в парном катании?
Какие успехи у наших одиночниц в парном катании?
Безумные теории о смене гражданства фигуристок
Безумные теории о смене гражданства фигуристок
Эти фигуристы поменяли Россию на США
Эти фигуристы поменяли Россию на США
Кто такой Дэйв Лис? Он часто пишет о Тутберидзе
Кто такой Дэйв Лис? Он часто пишет о Тутберидзе
Яркие предложения руки и сердца от фигуристов
Яркие предложения руки и сердца от фигуристов
Новые виды спорта для российских фигуристок
Новые виды спорта для российских фигуристок
Увидим ли мы Анну Щербакову в новом сезоне?
Увидим ли мы Анну Щербакову в новом сезоне?
Будет ли Валиева соревноваться в новом сезоне?
Будет ли Валиева соревноваться в новом сезоне?
Выйдет ли Александра Трусова в новом сезоне?
Выйдет ли Александра Трусова в новом сезоне?
Эти фигуристы удивили продолжением карьеры
Эти фигуристы удивили продолжением карьеры
Фигуристы, снимавшиеся в кино и сериалах
Фигуристы, снимавшиеся в кино и сериалах
© championat.com 2000–2022