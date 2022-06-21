«Соперницей Алины должна быть Бузова». Что известно про боксёрский поединок Загитовой

Олимпийская чемпионка примет участие в показательном бое. А ведь Алина только недавно начала заниматься в ринге.

Александра Трусова определённо задала тренд на эксперименты среди других фигуристок. После того, как Русская ракета попробовала себя в лёгкой атлетике, посоревноваться в другом виде спорта решила и Алина Загитова. Олимпийская чемпионка только недавно начала осваивать бокс, но уже решила принять участие в показательном поединке.

Решение фигуристки произвело фурор. Болельщикам и экспертам не терпится увидеть Загитову в ринге. А Дмитрий Губерниев раскрыл, кто может стать соперницей Алины. Если это правда, то будет очень горячо!

«Готовлюсь к чему-то новому…»

Впервые о занятиях боксом Загитова рассказала в конце мая. Фигуристка выложила видео с ринга в свой телеграм-канал и подписала «На всякий случай 😉😂».

Тогда никто не подозревал, что Алина занимается боксом серьёзно. Болельщики предполагали, что девушка просто хочет научиться навыкам самообороны.

Однако вскоре фото и видео с боксёрских тренировок в соцсетях у Загитовой стали появляться всё чаще. Стало понятно, что фигуристка взялась за новый вид спорта всерьёз.

Однако новость о том, что Алина собирается поучаствовать в показательном поединке, всё равно удивила. Фигуристка занимается боксом не так давно, но уже готова выйти на бой. «Готовлюсь к чему-то новому…» — подписала Загитова фото в боксёрских перчатках в своих соцсетях.

Кажется, Алина всерьёз готовится навести шороху в боксе!

«Главное, чтобы в «Аленьком цветочке» Настенька с фингалом не вышла»

Решение Загитовой поучаствовать в показательном поединке произвело фурор. Болельщикам и экспертам не терпится увидеть Алину в деле в ринге. Хотя они и считают это решение рискованным. Всё-таки вероятность получить травму в боксе очень велика.

«Самое главное, чтобы против неё не выставили Емельяненко, а так — всё нормально. Будем надеяться, что хорошо подготовится. С чем можно связать такое решение? С огромным гонораром. Главное, чтобы в «Аленьком цветочке» Настенька с фингалом не вышла», — сказал Александр Жулин «Чемпионату».

Алина Загитова в образе Настеньки Фото: Телеграм-канал Алины Загитовой

«Достаточно рискованное решение. Мне кажется, зрителям будет интересно посмотреть. Я только желаю Алине, чтобы как-то аккуратно дралась. Небезопасно человеку, который никогда не занимался этим. Она нужна на наших шоу. Главное, чтобы очень аккуратно — я за это волнуюсь.

Что сподвигло? Желание попробовать что-то новое. Я только приветствую. Она молодая девчонка, всё в своей жизни выиграла. Почему бы и нет? Когда, как не сейчас — в 20 лет», — сказала Татьяна Навка «Чемпионату».

«Загитова вроде как выйдет против Ольги Бузовой»

Особенно рад решению Алины оказался Дмитрий Губерниев. Спортивный журналист изъявил желание поучаствовать в поединке в качестве ринг-боя, а также раскрыл, кто может стать соперницей Загитовой. По его информации, ей станет Ольга Бузова!

«Классно! Мне уже сказали, что она вроде как выйдет против Ольги Бузовой. Будет всё отлично! Я считаю, что девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться. Десять раундов и дополнительное время. И это будет хорошо!» — сказал Губерниев Sport24.

«Соперницей Загитовой в боксёрском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова! А я буду объявлять раунды в качестве ринг-боя!» — добавил Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Если соперницей Загитовой действительно станет Бузова, поединок получится очень интересным. Алина хорошо поладила с Ольгой на «Ледниковом периоде», и после этого фигуристка и певица очень тепло общались друг с другом. Будет любопытно посмотреть, как приятельницы будут бороться друг против друга на ринге.

А главное, Загитова и Бузова наверняка привлекут очень много внимания к боксу. В нынешней непростой ситуации с российским спортом это будет очень ценно.