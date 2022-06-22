Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Как живёт эффектная фигуристка Анна Погорилая: вышла замуж, родила дочь, восстановила прыжки, не завершила карьеру

«Мне придётся ещё долго восстанавливаться». Куда пропала эффектная фигуристка Погорилая
Дарья Кирюхина
Как живёт эффектная фигуристка Анна Погорилая
Комментарии
Анна счастливо вышла замуж и родила дочку. Но карьеру официально так и не завершила.

Анна Погорилая – одна из самых харизматичных и сексуальных фигуристок России. Кажется, совсем недавно она боролась с Евгенией Медведевой и целилась на Олимпиаду в Пхёнчхане. Но вот уже больше четырёх лет не появляется на стартах, хотя карьеру официально не завершала.

Сегодня 24-летняя Аня — счастливая мама и жена. В 20 лет она вышла замуж, а спустя два года родила прелестную дочку. Но о фигурном катании не забыла. Весной восстановила все прыжки и нацелилась вспомнить каскады.

Неужели Погорилая хочет возобновить карьеру?

Стояла на пьедестале чемпионата мира с Медведевой и критиковала Туктамышеву

Анна Погорилая всегда отличалась женственным и чувственным катанием. Девушка отлично справлялась с любым образом на льду и покоряла зрителей яркими программами. Её произвольная «Шахерезада» до сих пор сохранилась в памяти многих болельщиков. Именно в роли восточной красавицы Аня завоевала главную в карьере награду — бронзу чемпионата мира в 2016 году. Тогда она разделила пьедестал с 16-летней Евгенией Медведевой, которая тот турнир выиграла. Примечательно, что Аня и Женя тренировались на одном катке, но у разных тренеров и в разное время. Пока Женя прокладывала вместе с Этери Тутберидзе дорогу в олимпийский Пхёнчхан, Аня пыталась добиться того же под руководством Анны Царёвой. Пересекались фигуристки в основном в коридорах и раздевалках, а на один лёд выходили лишь на соревнованиях.

Анна Погорилая

Анна Погорилая

Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Однако в Пхёнчхане они не встретились. Олимпийский год стал роковым для Погорилой. Страшные падения на Гран-при в Канаде обострили травму спины, и она досрочно завершила сезон. А затем пропустила и следующий.

Сдаваться и уходить из спорта фигуристка не собиралась. Надеялась восстановиться и вновь предстать перед судьями и публикой с оригинальными постановками. Пока же она наблюдала за остальными девочками и болела за наших на стартах. Например, искренне радовалась отбору Медведевой на чемпионат мира — 2019 в Сайтаме. А ещё делилась впечатлениями об эпатажном показательном номере Туктамышевой с раздеванием. Всеобщих восторгов Анна, кстати, не разделяла.

«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» — рассуждала Погорилая в интервью «Аргументам и фактам».

Говоря это, Аня как в воду глядела. Уже через год она забеременела.

«Почувствовала, что разделю с ним жизнь». 5 историй любви знаменитых российских фигуристов «Почувствовала, что разделю с ним жизнь». 5 историй любви знаменитых российских фигуристов

Предложение руки и сердца на Эйфелевой башне

Но отмотаем события назад. Как же так получилось, что фигуристка, которая очень дорожила карьерой и сознательно отказывалась от личной жизни, забеременела? Всё просто. В 2015 году Погорилая познакомилась с фигуристом Андреем Невским, который катался за Латвию в танцах на льду. Встреча произошла на чемпионате мира в Шанхае. Молодые люди оказались в одном автобусе и сразу подружились. Но переводить отношения в любовное русло девушка не планировала, боялась, что это плохо отразится на её выступлениях.

Анна Погорилая

Анна Погорилая

Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Правда, чем больше они общались, тем меньше их чувства походили на дружеские. Пара успела даже вместе отдохнуть в Доминикане! Там Аня познакомила Андрея с родителями, которые тоже приехали на курорт. Жили они в другом отеле, поэтому не мешали влюблённым. Зато одобрили избранника дочери, и она поняла, что готова разделить с ним свою жизнь.

Невский сделал предложение Ане осенью 2017 года, как раз когда её карьера разваливалась на глазах. Вручить кольцо он решил на Эйфелевой башне в Париже. Получилось очень романтично! Личное счастье быстро вытеснило спортивные неудачи, и, пока другие фигуристки готовились к Олимпиаде, Аня готовилась к свадьбе.

Анна Погорилая

Анна Погорилая

Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Но прежде чем дать клятву любви и верности, жених и невеста заранее устроили медовый месяц в Греции. А потом Погорилая умудрилась откататься в японском ледовом шоу. Наконец, в июле 2018-го они вступили в супружескую жизнь. На торжество молодые позвали только самых близких, а провели его в ретроклубе «Белый берег» в Подмосковье. Церемония была невероятно красивой и трогательной: светловолосые Аня и Андрей казались идеальной парой.

После известия о замужестве спортсменки многие ожидали, что она объявит о завершении карьеры. Но Анна заверила, что не собирается покидать лёд. Разве что у них с Андреем случится прибавление в семействе.

«Мой муж принадлежит к той же профессии, отлично всё понимает и может поддержать. Я думаю, что повлиять на мою карьеру может только появление детей», — говорила Погорилая.

Российской фигуристке не простили красоту. Равнодушных к Ане просто нет Российской фигуристке не простили красоту. Равнодушных к Ане просто нет

Родила дочку и вернулась на лёд

О том, что ждёт малыша, Погорилая узнала весной 2020 года. К тому моменту она не участвовала в соревнованиях больше двух лет, поэтому вряд ли материнство помешало её спортивным планам. Будущие родители с нетерпением ожидали появления в их жизни ребёнка, но не спешили рассказывать об этом окружающим. Впрочем, подписчики в соцсетях сами догадались о секрете Анны. Округлившийся животик стройной девушки почти ни у кого не оставил сомнений в её интересном положении. В итоге Погорилая перестала таиться и призналась, что скоро станет мамой.

Анна Погорилая

Анна Погорилая

Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Летом Аня на отлично защитила диплом в университете физической культуры, а уже в конце декабря родила дочку. Очаровательную кроху назвали Евой. Сейчас девочке полтора годика, и она купается в любви обоих родителей. Погорилая с удовольствием выкладывает в соцсетях снимки с Евой и делится секретами шикарной фигуры после родов и впечатлениями от материнства. А ещё она регулярно тренируется на льду.

Анна Погорилая с дочерью

Анна Погорилая с дочерью

Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Из-за беременности и родов Аня не каталась более полутора лет и вернулась на каток лишь в октябре 2021 года. Она сильно скучала по конькам и решительно настроилась восстановить былую форму.

«Больше полутора лет я не каталась на коньках! Сами знаете почему. И это огромная радость — вновь встать на коньки! Это очень большой перерыв для любого спортсмена, и выйти на лёд и даже что-то прыгнуть — это большой риск и большой страх.

Но я очень скучала по конькам и по льду, по всей атмосфере фигурного катания, однако мне ещё придётся долго восстанавливаться в зале, чтобы не сломать себе спину на льду», — писала Погорилая у себя в соцсетях.

В итоге все тройные прыжки и двойной аксель фигуристка восстановила и сообщила, что намерена вспоминать каскады. Некоторые болельщики даже всерьёз решили, что она планирует вернуться в большой спорт. В конце концов, официально карьеру она не завершала. Признавалась, что надежда на возвращение будет преследовать её до 40 лет.

«Я же ещё не объявила о том, что закончила. Думаю, это для любого спортсмена очень тяжёлое признание. Всё равно всегда присутствует частичка: может быть, вернуться? Поэтому я ещё не признала это, но когда-нибудь — может, к 40 годам — признаюсь», — объясняла Погорилая в соцсетях.

Главное, чтобы эта надежда не преследовала болельщиков Ани. Очевидно, что тяжёлые ежедневные тренировки и разъезды по турнирам не вписываются в её счастливую семейную жизнь. Красавица-фигуристка поглощена воспитанием дочки, и если появится снова на соревнованиях, то уже в качестве тренера.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022