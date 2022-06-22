«Мне придётся ещё долго восстанавливаться». Куда пропала эффектная фигуристка Погорилая

Анна Погорилая – одна из самых харизматичных и сексуальных фигуристок России. Кажется, совсем недавно она боролась с Евгенией Медведевой и целилась на Олимпиаду в Пхёнчхане. Но вот уже больше четырёх лет не появляется на стартах, хотя карьеру официально не завершала.

Сегодня 24-летняя Аня — счастливая мама и жена. В 20 лет она вышла замуж, а спустя два года родила прелестную дочку. Но о фигурном катании не забыла. Весной восстановила все прыжки и нацелилась вспомнить каскады.



Неужели Погорилая хочет возобновить карьеру?

Стояла на пьедестале чемпионата мира с Медведевой и критиковала Туктамышеву

Анна Погорилая всегда отличалась женственным и чувственным катанием. Девушка отлично справлялась с любым образом на льду и покоряла зрителей яркими программами. Её произвольная «Шахерезада» до сих пор сохранилась в памяти многих болельщиков. Именно в роли восточной красавицы Аня завоевала главную в карьере награду — бронзу чемпионата мира в 2016 году. Тогда она разделила пьедестал с 16-летней Евгенией Медведевой, которая тот турнир выиграла. Примечательно, что Аня и Женя тренировались на одном катке, но у разных тренеров и в разное время. Пока Женя прокладывала вместе с Этери Тутберидзе дорогу в олимпийский Пхёнчхан, Аня пыталась добиться того же под руководством Анны Царёвой. Пересекались фигуристки в основном в коридорах и раздевалках, а на один лёд выходили лишь на соревнованиях.

Анна Погорилая Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Однако в Пхёнчхане они не встретились. Олимпийский год стал роковым для Погорилой. Страшные падения на Гран-при в Канаде обострили травму спины, и она досрочно завершила сезон. А затем пропустила и следующий.



Сдаваться и уходить из спорта фигуристка не собиралась. Надеялась восстановиться и вновь предстать перед судьями и публикой с оригинальными постановками. Пока же она наблюдала за остальными девочками и болела за наших на стартах. Например, искренне радовалась отбору Медведевой на чемпионат мира — 2019 в Сайтаме. А ещё делилась впечатлениями об эпатажном показательном номере Туктамышевой с раздеванием. Всеобщих восторгов Анна, кстати, не разделяла.

«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» — рассуждала Погорилая в интервью «Аргументам и фактам».



Говоря это, Аня как в воду глядела. Уже через год она забеременела.

Предложение руки и сердца на Эйфелевой башне

Но отмотаем события назад. Как же так получилось, что фигуристка, которая очень дорожила карьерой и сознательно отказывалась от личной жизни, забеременела? Всё просто. В 2015 году Погорилая познакомилась с фигуристом Андреем Невским, который катался за Латвию в танцах на льду. Встреча произошла на чемпионате мира в Шанхае. Молодые люди оказались в одном автобусе и сразу подружились. Но переводить отношения в любовное русло девушка не планировала, боялась, что это плохо отразится на её выступлениях.

Анна Погорилая Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Правда, чем больше они общались, тем меньше их чувства походили на дружеские. Пара успела даже вместе отдохнуть в Доминикане! Там Аня познакомила Андрея с родителями, которые тоже приехали на курорт. Жили они в другом отеле, поэтому не мешали влюблённым. Зато одобрили избранника дочери, и она поняла, что готова разделить с ним свою жизнь.



Невский сделал предложение Ане осенью 2017 года, как раз когда её карьера разваливалась на глазах. Вручить кольцо он решил на Эйфелевой башне в Париже. Получилось очень романтично! Личное счастье быстро вытеснило спортивные неудачи, и, пока другие фигуристки готовились к Олимпиаде, Аня готовилась к свадьбе.

Анна Погорилая Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Но прежде чем дать клятву любви и верности, жених и невеста заранее устроили медовый месяц в Греции. А потом Погорилая умудрилась откататься в японском ледовом шоу. Наконец, в июле 2018-го они вступили в супружескую жизнь. На торжество молодые позвали только самых близких, а провели его в ретроклубе «Белый берег» в Подмосковье. Церемония была невероятно красивой и трогательной: светловолосые Аня и Андрей казались идеальной парой.



После известия о замужестве спортсменки многие ожидали, что она объявит о завершении карьеры. Но Анна заверила, что не собирается покидать лёд. Разве что у них с Андреем случится прибавление в семействе.



«Мой муж принадлежит к той же профессии, отлично всё понимает и может поддержать. Я думаю, что повлиять на мою карьеру может только появление детей», — говорила Погорилая.

Родила дочку и вернулась на лёд

О том, что ждёт малыша, Погорилая узнала весной 2020 года. К тому моменту она не участвовала в соревнованиях больше двух лет, поэтому вряд ли материнство помешало её спортивным планам. Будущие родители с нетерпением ожидали появления в их жизни ребёнка, но не спешили рассказывать об этом окружающим. Впрочем, подписчики в соцсетях сами догадались о секрете Анны. Округлившийся животик стройной девушки почти ни у кого не оставил сомнений в её интересном положении. В итоге Погорилая перестала таиться и призналась, что скоро станет мамой.

Анна Погорилая Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Летом Аня на отлично защитила диплом в университете физической культуры, а уже в конце декабря родила дочку. Очаровательную кроху назвали Евой. Сейчас девочке полтора годика, и она купается в любви обоих родителей. Погорилая с удовольствием выкладывает в соцсетях снимки с Евой и делится секретами шикарной фигуры после родов и впечатлениями от материнства. А ещё она регулярно тренируется на льду.

Анна Погорилая с дочерью Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Из-за беременности и родов Аня не каталась более полутора лет и вернулась на каток лишь в октябре 2021 года. Она сильно скучала по конькам и решительно настроилась восстановить былую форму.

«Больше полутора лет я не каталась на коньках! Сами знаете почему. И это огромная радость — вновь встать на коньки! Это очень большой перерыв для любого спортсмена, и выйти на лёд и даже что-то прыгнуть — это большой риск и большой страх.



Но я очень скучала по конькам и по льду, по всей атмосфере фигурного катания, однако мне ещё придётся долго восстанавливаться в зале, чтобы не сломать себе спину на льду», — писала Погорилая у себя в соцсетях.



В итоге все тройные прыжки и двойной аксель фигуристка восстановила и сообщила, что намерена вспоминать каскады. Некоторые болельщики даже всерьёз решили, что она планирует вернуться в большой спорт. В конце концов, официально карьеру она не завершала. Признавалась, что надежда на возвращение будет преследовать её до 40 лет.



«Я же ещё не объявила о том, что закончила. Думаю, это для любого спортсмена очень тяжёлое признание. Всё равно всегда присутствует частичка: может быть, вернуться? Поэтому я ещё не признала это, но когда-нибудь — может, к 40 годам — признаюсь», — объясняла Погорилая в соцсетях.



Главное, чтобы эта надежда не преследовала болельщиков Ани. Очевидно, что тяжёлые ежедневные тренировки и разъезды по турнирам не вписываются в её счастливую семейную жизнь. Красавица-фигуристка поглощена воспитанием дочки, и если появится снова на соревнованиях, то уже в качестве тренера.