«Не ожидала таких высоких баллов!» Как Загитова, Трусова и другие фигуристы сдавали ЕГЭ

Пётр Гуменник

98 баллов по русскому языку, 97 – по химии, 74 – по профильной математике и 73 – по биологии: шикарные результаты ЕГЭ пришли Петру Гуменнику. В этом году фигурист решил поступать в ИТМО: для этого нужна ещё и информатика.