Какие интересные татуировки бьют фигуристы?
Олимпийские кольца – слишком скучно.
Елизавета Худайбердиева
Танцовщица на плече Елизаветы приковывает к себе внимание во время прокатов. Эту татуировку фигуристка сделала ещё в 15 лет.
Алёна Косторная
К 18 годам у Алёны появилось уже несколько тату: надписи «Lovely» на ключице и «Sequitur cor tuum» («Следуй за своим сердцем») на руке, а также лиса за ухом. «Один раз попробуешь — и не остановишься», – шутила Алёна.
Недавно Алёна показала парное тату: на её руке теперь есть изображение Ангела из «Лило и Стича», а у кого-то из её друзей — самого Стича.
Бетина Попова
У Бетины есть несколько татуировок, и их приходилось скрывать во время спортивной карьеры.
Сергей Мозгов
У Сергея Мозгова набралось уже более 10 татуировок, среди которых – Старый город Таллина, и «Гори, но не сжигай/Гори, чтобы светить» из песни группы Lumen, и другие изображения.
Евгений Плющенко
На теле Плющенко много религиозных изображений – Иисус Христос, крест, с ними соседствуют скорпион (знак зодиака Евгения) и русский богатырь. Есть и имя Яны Рудковской на японском.
Максим Ковтун
Максим однажды признался: он обожает свои татуировки. На теле фигуриста есть тату в честь него и братьев, крылья ангела с изображением роз и Девы Марии и другие рисунки.
Софья Евдокимова
У Софьи есть несколько эстетичных изображений на теле: на одной руке – море, на другой – горы и фраза «так нужно», а розу с шипами на своей ноге фигуристка набила как символ переживаний.
Максим Траньков
Якорь на руке, надпись в честь отца, олимпийские кольца – лишь малая часть татуировок двукратного олимпийского чемпиона.
Денизе Бильманн
Почти в 60 лет Бильманн находится в отличной форме и демонстрирует причудливые татуировки: на одном боку у фигуристки изображён огромный дракон, на левой руке – россыпь цветов.
«Один раз попробуешь — и не остановишься». Какие татуировки бьют звёзды фигурного катания
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