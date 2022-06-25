Плющенко внезапно избавился от талантливой юниорки. Настя злостно нарушала правила?

Тандем Анастасии Зининой и Евгения Плющенко произвёл на мир фигурного катания большое впечатление. Одна из самых перспективных юниорок страны засияла в академии двукратного олимпийского чемпиона ещё ярче. Спортсменка неплохо показывала себя на международных стартах, учила четверные и даже задумывалась о пятерных, но внезапно что-то пошло не так.

Шокировала новость о том, что Настя прекратила сотрудничество с «Ангелами Плющенко», причём не по собственной воле. По сути, наставник выгнал фигуристку, объяснив это нарушением внутренних правил школы.

Евгений был недоволен чрезмерными амбициями ученицы и её поспешностью в изучении технически сложных элементов. Похоже, его терпению пришёл конец.

Зинину отчислили из академии Плющенко

Межсезонье в фигурном катании не перестаёт удивлять — на этот раз разрывные новости последовали из академии «Ангелы Плющенко». Анастасия Зинина больше не будет заниматься у двукратного олимпийского чемпиона, при этом фигуристка не перешла к другому специалисту внутри школы, а вовсе покинула её. Не по собственной воле — Плющенко выгнал ученицу за нарушение дисциплины.

«Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для неё было важнее мнение её мамы.

У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за её здоровье. В сложившейся ситуации мы за её здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой. В нашем виде спорта хватает прецедентов, когда спортсмены заканчивали со спортом из-за своей самостоятельности или влияния родителей. В нашей академии такие вещи неприемлемы», — прокомментировал ситуацию Плющенко ТАСС.

Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что в «Ангелах» в целом практикуется воспитание чемпионов собственными родителями. Показателен не только пример самого Евгения, который поставил на коньки сына Александра, но и Людмилы Алфёровой, мамы Вероники и Алёны Жилиных, которая тренирует спортсменов в академии. И хотя вряд ли мама Зининой тоже является профессиональным наставником, сложившаяся тенденция могла вдохновить Настю обратиться за советом к самому близкому человеку. Во всяком случае фигуристка не считает справедливыми нападки Плющенко. В ответ одному из болельщиков она написала: «Ничего не нарушала. Так получилось».

Зинина должна была стать звездой «Ангелов Плющенко»

Действительно, так сложились обстоятельства, а ведь поначалу ничто не предвещало беды. Переходя к двукратному олимпийскому чемпиону, Зинина подавала большие надежды и должна была стать звездой его группы. Их тандем с Плющенко выглядел многообещающе: Настя запрыгала четверной тулуп и замахивалась на более сложные комбинации, например, каскад с тройным риттбергером.

«С Настей Зининой мы работаем недолго, несколько месяцев, но буквально за месяц выучили четверной тулуп, и мне эта девочка тоже понравилась в плане работы. Она умеет слышать, слушает — это важный момент, пашет, пашет на износ, даже иногда её приходится немножко останавливать. Элегантная фигуристка, красавица, с длинными линиями», — восхищался наставник подопечной в интервью ФФККР.

Анастасия Зинина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На самом деле уже тогда были звоночки, что работа с Зининой будет непростой. По итогу именно поспешность и неумение слушать, а также слишком большие амбиции стали причиной разрыва отношений.

Истерика на первенстве России и погоня за прыжками

Это случилось после того, как у спортсменки начался спад. Она не смогла отобраться в финал юниорской серии Гран-при, не справившись с элементами ультра-си. Второй шанс ей выпал, когда с турнира снялась американка Изабо Левито: Зинина заменила её, но на сами соревнования не попала из-за их отмены. Блистать оставалось только на чемпионате и первенстве России. В Санкт-Петербурге Настя ожидаемо поднялась не очень высоко — лишь двенадцатое место, а вот в Саранске она удивила, правда, со знаком минус, став последней после череды грубейших ошибок.

Реакция фигуристки была мощной: девушка расплакалась и в кисс-энд-край начала откровенно пререкаться с наставником.

«Евгений Викторович, мне надо прыгать, мне надо давать больше прыжков! Я не сделала ничего!» — на повышенных тонах говорила она.

Поведение Зининой можно было бы объяснить минутной слабостью, в расстроенных чувствах и не такое скажешь, но Настя периодически гналась за элементами, будучи к ним не готовой. Однажды она заявила, что хочет попробовать пятерные прыжки, когда было очевидно, что и с квадами у неё есть проблемы. Это видел и сам Плющенко, не раз отмечавший, что необходимо поменять систему подготовки, сконцентрировавшись не только на технической стороне. Евгений был готов развиваться со спортсменкой планомерно, чтобы не провоцировать новые травмы, но с этим методом она оказалась не согласна. Поставив личные цели выше общего результата, она, вероятно, нарушила тренерские установки, чем поставила наставника перед трудным выбором, и он решил действовать радикально.

Теперь Зинина продолжит свою карьеру в «Армии фигурного катания» у тренера Алексея Василевского. Остаётся лишь надеяться, что Настя научится на своих ошибках и вернётся более сильной и уверенной в себе.