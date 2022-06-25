«Встречайте — Камила Валиева!» Боксёрский бой Загитовой омрачился странным происшествием

Алина Загитова дебютировала на боксёрском ринге в рамках Дня московского спорта в Лужниках. Она прекрасно справилась с поединком против настоящего мастера бокса Олега Саитова и восхитила зрителей красивым боем. Но яркий дебют Алины в боксе подпортил ведущий мероприятия, перепутав Загитову с другой олимпийской чемпионкой — Камилой Валиевой.
Алину это не смутило, и она достойно себя повела: не стала возмущаться. Вместо неё это сделали зрители. А сама спортсменка чётко выполнила поставленную задачу и очаровала своего соперника.
Загитовой долго не могли найти соперника
Алина Загитова вступила в мир бокса совсем недавно. О новом увлечении она рассказала в соцсетях в конце мая, выложив видео с тренировки. Фигуристка уверенно выполняла специальные упражнения и с удовольствием отрабатывала удары с тренером. В боксёрских перчатках она из милой девушки преобразилась в грозную воительницу, готовую дать отпор любому противнику. В её взгляде отчётливо читались решительность и отвага. Чувствовалось, что новым для себя спортом она занимается серьёзно.
«Выкручиваю скорость реакции на максимум с помощью бокса. Если что, теперь смогу за себя постоять. Да и дополнительная физическая нагрузка лишней не бывает», — написала Загитова в соцсетях.
Случай постоять за себя и продемонстрировать бойцовские навыки представился очень быстро. Алина оказалась заявлена участницей шоу-спарринга на Дне московского спорта в «Лужниках» 25 июня. Имя её соперника поначалу скрывали — подогревали интригу. Комментатор Дмитрий Губерниев даже успел выдвинуть на эту роль Ольгу Бузову и Клаву Коку. А ещё предложил себя в качестве ринг-боя, который будет объявлять раунды.
Однако фантазии Губерниева не сбылись. Партнёром по рингу Алине назначили настоящего профи — олимпийского чемпиона по боксу в весовой категории до 57 кг Альберта Батыргазиева. Фигуристка с нетерпением ждала возможности показать всё, чему научилась, но за три дня до боя Батырзагиев был вынужден сняться из-за старой травмы. Вместо него Алине подобрали не менее достойного соперника — двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. Так что большие ожидания девушки от боксёрского дебюта удалось сохранить.
«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс — как раз тот вид спорта, который даёт ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия.
К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде», — цитировало Загитову «РИА Новости Спорт».
Загитову перепутали с Валиевой
День поединка с Саитовым выдался у Алины довольно хлопотным: с утра ей пришлось разделаться с экзаменом по праву в университете. Этот бой она провела успешно: сдала экзамен на отлично и закрыла летнюю сессию. Теперь ничто не мешало ей полностью сосредоточиться на встрече с профессиональным боксёром. Она пребывала в прекрасном настроении и передавала болельщикам через соцсети привет из «Лужников».
«Я уже сдала с утра экзамен по праву, сдала его на пять, между прочим, это был мой последний экзамен, поэтому летнюю сессию я закрыла. И сейчас я пришла в «Лужники» на Московский день спорта, поэтому занимайтесь спортом друзья, приходите сюда, здесь очень интересно», — рассказывала довольная Загитова в своём телеграм-канале.
К сожалению, нерадивые организаторы мероприятия подпортили дебют Алины в боксе. Ведущий допустил просто возмутительную ошибку: перепутал Загитову с другой воспитанницей Тутберидзе — Камилой Валиевой. Пока Алина в бело-чёрном халате поднималась на ринг под аплодисменты публики, неизвестный с микрофоном вещал во весь голос.
«Олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка Европы, чемпионка мира, обладательница всех возможных наград! Да, господа, аплодисменты, встречайте — Камила Валиева!» — прокричал он.
Алина Загитова
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Ведущий не признал олимпийскую чемпионку Пхёнчхана даже после того, как она встала непосредственно перед ним. Продолжал называть Камилой! Конечно, зрители тут же напомнили, что фигуристка на ринге — это Алина Загитова. Но особого раскаяния ведущий явно не испытал.
«Алиночка? Ну, ладно, мне простительно, перестаньте, всё!» — обратился ведущий к возмущённой толпе.
Впрочем, Загитовой эта нелепая ошибка не сбила настрой. Она прекрасно дебютировала на ринге и в очередной раз доказала, что хороша не только в фигурном катании.
«Поняла, что у меня болят мышцы, которые я не думала, что у меня есть»
Прежде чем надеть боксёрские перчатки, Алина Загитова и Олег Саитов провели энергичную разминку. Под халатом на Алине оказался симпатичный чёрный спортивный костюм из шорт и футболки. После разминки фигуристка надела белые боксёрские перчатки и потренировалась наносить удары. Сам бой оставила на десерт. Алина уверена, что неженского спорта не существует: нужно выбирать то, что тебе нравится.
«Это помогает мне поддерживать физическую форму, потому что в боксе есть всё, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений. Поэтому я решила, что бокс — тот вид спорта, который мне нужен для поддержки формы.
Вы сказали, что бокс не очень совместим с женщинами. Но я смотрела Олимпиаду, где был женский хоккей. Могу сказать, что нет никаких преград. Тем более — мы все равны. Каждый выбирает для себя вид спорта, который нужен и в котором чувствует себя прекрасно», — поделилась Загитова.
Алина Загитова и Олег Саитов
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Поединок Алины с Саитовым получился интересным, но нисколько не страшным. Все переживания, что фигуристка может получить травму, оказались беспочвенны. Алина и Олег дрались не ради победы, а ради красивого действа. Слаженные и отточенные движения обоих превратили их схватку в некое представление на ринге. После боя Саитов подарил олимпийской чемпионке большой букет, а она поведала о сложностях, с которыми столкнулась на первых тренировках по боксу.
«После первой тренировки, хотя она не была такой сложной, просто втягивающей, я поняла, что у меня болят мышцы, которые я не думала, что у меня есть. Поэтому развиваю всё своё тело. Естественно, это вообще кардинально разный спорт, нежели фигурное катание, поэтому для меня всё было абсолютно новым», — призналась Загитова.
Как здорово, что Алина продолжает открывать для себя всё новые направления в спорте!
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