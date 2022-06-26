«Очень сексуально». Евгения Медведева свела поклонников с ума эффектной фотосессией

Евгения Медведева продолжает удивлять поклонников смелыми фотосессиями. Съёмка для Maxim сделала фигуристку более раскованной и уверенной в себе, поэтому теперь Женя радует эффектными снимками чаще. Её новая фотосессия, созданная в сотрудничестве с блогером Димой Ермузевичем, получилась очень сексуальной и магнетической.

Поклонники фигуристки остались без ума от этих чувственных кадров. Женю называют богиней, осыпают комплиментами и даже зовут замуж.



Устоять перед такой красотой просто невозможно!

Медведева снялась в эффектной фотосессии

Евгения Медведева долгие годы полностью посвящала себя фигурному катанию. Теперь же она успешно пробует себя в различных сферах, участвует в интересных проектах и с удовольствием снимается в эффектных фотосессиях. Появление на страницах мужского журнала Maxim оказалось для неё судьбоносным. Женя раскрепостилась, отбросила былые предубеждения и обрела максимальную уверенность в себе. Фигуристка занялась стрип-пластикой и выложила в соцсетях кусочек танца, в который вложила всю страсть и эмоции. Такая смелая Женя пришлась по душе болельщикам и вызвала раздражение у хейтеров. Но на мнение последних она не обращает внимания. Запросто может подразнить снимком в купальнике или видео с крутой вечеринки.

А недавно Женя снова поучаствовала в смелой фотосессии и порадовала поклонников эффектными фото. В соцсетях она выложила чёрно-белые снимки в объёмном пиджаке, под который надела только бельё. Такой наряд идеально подчеркнул её хрупкость и женственность, а отсутствие цвета придало кадрам загадочности и особого шарма. Свои тёмные волосы спортсменка распустила, позволив им слегка растрепаться, и подчеркнула природную красоту лёгким макияжем. Образ получился удивительно нежным и сильным одновременно. А ещё очень сексуальным: в фотографиях читалась некая история любви. Прежде всего — к самой себе. Женя вновь продемонстрировала гармонию души и тела.

«Такая таинственная и привлекательная»

Чувственные чёрно-белые фото взбудоражили поклонников Жени. В комментариях её по традиции назвали богиней и забросали восхищёнными эмодзи. Многие оставили оригинальные комплименты, высоко оценив образ девушки и идею съёмки.

Фигуристка на фотографиях получилась настолько прекрасно, что кое-кто даже предложил ей в комментариях выйти за него замуж! Такая роскошная Женя буквально пронзила сердца фанатам. А ведь для этого ей не пришлось обнажаться, лишь тонко намекнуть и вложить в съёмку свои чувства.

Всего четыре фотографии Жени наделали кучу шума, и, похоже, впереди нас ждёт продолжение. Фигуристка явно готова и дальше сражать наповал поклонников и раскрывать свою красоту самым необычным образом.