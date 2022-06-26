Загитова и Липницкая уже вышли в полуфинал. Впереди — голосование во второй группе участниц.

Медведева или Валиева? Леонова или Радионова? Кто же самая любимая фигуристка России

В истории российского фигурного катания великое множество потрясающих фигуристок. Но кто же из них самая любимая? «Чемпионат» совместно с телеграм-каналом «Ход коньком» решил выяснить это!

Голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» пройдёт в три этапа: групповой раунд, полуфиналы и финал. 16 фигуристок поделены на четыре группы, из которых в следующую стадию пройдут по две участницы. Из полуфинала, в котором будет восемь спортсменок, в финал выйдут две девушки. Из них читатели «Чемпионата» и выберут самую любимую фигуристку России.



Голосование в первой группе участниц завершено. В полуфинал прошли Алина Загитова и Юлия Липницкая. Мария Бутырская и Анна Погорилая, к сожалению, в следующий раунд не попадают.

Кто присоединится к Алине и Юле в полуфинале? Выбор за вами! Голосование во второй группе участниц уже стартовало.

Ознакомиться с составом участниц и распределением групп можно ниже.

Группа 2: Евгения Медведева, Камила Валиева, Алёна Леонова, Елена Радионова

Евгения Медведева: двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (в личных и командных соревнованиях), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016). двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира — 2019, серебряный призёр чемпионата Европы — 2018, бронзовый призёр чемпионата России — 2015. Чемпионка мира среди юниоров 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров — 2014, победительница и бронзовый призёр финалов Гран-при среди юниоров (2014, 2013). Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 80 баллов в короткой программе, больше 160 баллов в произвольной программе и больше 240 по сумме баллов. Обновляла мировые рекорды 11 раз. Обладательница исторических рекордных оценок (по старой системе судейства) в произвольной программе (160,46) и по сумме (241,31).

Камила Валиева: олимпийская чемпионка в команде 2022 года, чемпионка Европы — 2022, чемпионка России — 2022, серебряный призёр чемпионата России — 2021. Чемпионка мира среди юниоров — 2020, победительница финала юниорского Гран-при — 2019. Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 270 по сумме баллов. Обновляла мировые рекорды восемь раз. Обладательница всех трёх рекордных оценок в фигурном катании (90,45 — в короткой программе, 185,29 — в произвольной программе, 272,71 — по сумме).

Алёна Леонова: вице-чемпионка мира — 2012, бронзовый призёр финала Гран-при — 2011, победительница Универсиады — 2015, двукратная серебряная медалистка чемпионата России (2010, 2011). Чемпионка мира среди юниоров — 2009. Рекордсменка среди одиночниц по числу участий в чемпионатах России подряд — 13 раз (2007–2019).



Елена Радионова: бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), серебряный и бронзовый призёр финала Гран-при (2014, 2015), чемпионка России — 2015, двукратная вице-чемпионка России (2013, 2016), бронзовый призёр чемпионата России (2014). Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013, 2014), победительница юниорского финала Гран-при — 2012.

Сетка плей-офф голосования за звание «Самая любимая фигуристка России» Фото: «Чемпионат»

Голосование во второй группе уже стартовало. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выберите свою любимую российскую фигуристку!