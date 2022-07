«Консерватизм — реальность фигурного катания». Как создаются шедевры на льду

«Загадка формулы спорт плюс искусство останется вечной, потому что никогда не прекратится творческий поиск, поиск, дарующий новые открытия» — это цитата из советского документального фильма «Загадка формулы: спорт плюс искусство». В самом его названии заложен вечный спор о статусе фигурного катания, ведь, кроме спортивной стороны, у него есть и другая — та, в которой творится настоящее искусство. Которая затрагивает человеческие души и дарит ни с чем не сравнимые эмоции. Это больше, чем спорт.

Как происходит поиск идей для программ и почему сложно выступать под одинаковую музыку с конкурентами

«Иногда у тебя есть музыка, которую ты не можешь никому отдать»

Создание программы в фигурном катании — процесс трудоёмкий как для хореографа с тренером, так и для самого спортсмена. Все трое принимают участие в создании концепции постановки, начиная с поиска идеи и подбора музыки. При этом не существует единого рецепта для успешной работы: в зависимости от ситуации меняется очерёдность действий, равно как и инициатор конкретной программы. Чаще всего фигуристы и их наставники находятся в симбиозе: атлет прислушивается к советам опытного специалиста, тогда как тот учитывает мнение подопечного, оставляя пространство для творчества, а не загоняя его в узкие рамки. Более того, пожелания спортсменов зачастую облегчают задачу для постановщика.

Алёна Леонова вице-чемпионка мира 2012 года в одиночном катании, хореограф «Если спортсмен задаёт какой-то вектор – классика, современное, саундтрек – то так гораздо проще выбирать и находить музыку. Я чаще всего стараюсь сама что-то предлагать, но если у спортсмена есть какие-то предпочтения, то совместно с тренером слушаем, выбираем. Самое главное, чтобы музыка нравилась самому спортсмену – всё-таки целый сезон под неё кататься.



Всё всегда по-разному: бывает, что долго не можешь найти, бывает, что то, что нашёл, уже где-то было и это неинтересно, а бывает, что услышал,

«зашазамил» и сразу понимаешь, какому спортсмену это можно предложить. Поиск музыки занимает достаточно времени, особенно если начал это делать в конце сезона. Понимаешь, что тебе нужно поставить программу пораньше, чтобы спортсмен успел её вкатать. Поиски могут продолжаться и целый сезон: в течение текущего ищешь музыку на следующий».



Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф «Иногда спортсмен или тренер приносят музыку, говорят, что они хотят на неё программу. Иногда тебя просят поставить программу определённому спортсмену, и ты под него подбираешь музыку и ставишь программу. А иногда у тебя есть музыка, которая ждёт своего исполнителя. Музыка, которую ты не можешь никому отдать. И однажды наконец появляется тот, кому она подходит».

Слова олимпийской чемпионки легко подтверждаются на практике. Произвольная программа Андрея Мозалёва прошлого года под композицию The Man With The Harmonica исполнителя Apollo 440 появилась на свет не сразу: музыка, предложенная сестрой фигуриста, ждала своего часа целый год, поскольку была слишком взрослой для Андрея. Затем его тренер Кирилл Давыденко увидел прогресс ученика и наконец дал задание хореографу группы Денису Лунину поставить программу.

Не сразу решились дать блюз Алёне Косторной в группе Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы мечтала о подобной теме давно, но Даниил Глейхенгауз не торопил события и ждал, когда спортсменка разовьётся артистически, чтобы справиться с новым ритмом.

«Когда ты выходишь на лёд, ты не думаешь, кто катался до тебя, кто — после. Но для зрителей и судей восприятие колоссальное»

Чтобы не быть заложником ситуации и не делать программы «на вырост», которые ещё и могут не «выстрелить», специалисты предпочитают отталкиваться от физических способностей фигуриста, его технического набора, характера. Поэтому порой две программы под одну и ту же музыку могут выглядеть совершенно по-разному.



На Олимпийских играх в Калгари в 1988 году гремела нешуточная «битва двух Кармен», как её окрестили в СМИ. Великолепная Катарина Витт, славившаяся своим артистическим даром, противостояла атлетичной Дебби Томас, имеющей в своём арсенале более сложные прыжки, чем у соперницы. Фигуристка из ГДР раскрыла образ страстной цыганки лучше, поэтому золото досталось ей.

Тем не менее выступать в одинаковом образе — непросто. Есть множество подводных камней, включая восприятие судей и зрителей, которые влияют на итоговую оценку. Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, в годы спортивной карьеры не раз сталкивалась с подобным и рассказала о главных проблемах, связанных с этим.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Когда ты выходишь на лёд, ты не думаешь, кто катался до тебя, кто — после, тебе вообще не до этого. Но для зрителей и судей восприятие колоссальное. Это либо работает в сумасшедший плюс первой паре, которая откаталась хорошо, а вторая на её фоне выглядела хуже, либо наоборот. Это очень сложно оценить нейтрально, потому что судьи — те же люди, и им невозможно абстрагироваться, когда перед тобой откатались фигуристы под одну музыку, выходят другие и катаются под точно такую же. Всё равно ты будешь сравнивать две пары, а у нас судейская система не про сравнение пар друг с другом, а про оценивание проката по правилам. Поэтому мне кажется, что использовать одинаковые композиции — это неправильно. Понятно, что каждый волен кататься под то, что он хочет, и под то, что видит хореограф, но, наверное, должен быть какой-то регламент, чтобы не было по 500 «Кармен» за сезон».

«У тебя есть всего два орудия — твоё тело и музыка, и ты должен с ними справиться и передать образ»

Фигурист и его тренер должны быть максимально уверены в своём выборе, иначе это грозит обернуться неудачей. Неправильный подбор темы может перекрыть все достоинства атлета, как это случилось, например, с Александрой Трусовой во время работы с Евгением Плющенко. Русской ракете поставили программу под «Ромео и Джульетту», но только после нескольких стартов фанатам стало понятно, что спортсменка изображает не романтичную девушку, а злой рок. Саше и её наставнику пришлось дополнительно уточнять это в интервью, что лишь подтверждало теорию о том, что фигуристка не смогла в должной мере показать задумку хореографа на льду.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Я считаю, что если тебе нужно объяснять образ своей программы зрителю, то значит, ты плохо катаешь её или хореограф плохо поставил. Зритель и так должен понимать, а у тебя есть всего два орудия — твоё тело и музыка, и ты должен с ними справиться и передать образ».

По словам Бетины, катать конкретные истории проще, чем абстрактные, однако в основу должны входить эмоции, переданные через мимику, движения тела. Необходимо музыкально подчёркивать их и грамотно выстраивать рисунок программы относительно зрителей и судей — не прятать эффектные элементы, а показывать их с разных ракурсов.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Должна ли быть обязательно во всём этом история? Нет, иногда достаточно передать настроение, идею, импульс зрителю, и это уже будет хорошо. Не нужно раскладывать программу так, что вот здесь он прыгнул направо, потому что это значит вот это. Танец многогранен, человеческое тело хорошо может отображать любые эмоции, особенно если это грамотно подчёркнуто музыкально, выстроено относительно зрителей и судей, не спрятано где-нибудь под борт или убрано на угол, любой жест можно просчитать, здесь нет особой формулы.



Конечно, зрителю понятнее конкретные истории. Когда ты смотришь «Кармен», у тебя сразу включается ассоциативный ряд, плюс выходит человек в красно-чёрном платье, всё понятно, всё просто, я это знаю, я это помню, я это понимаю, мне это нравится. С абстракцией сложнее, но если она способна тронуть… Мне нравятся абстракции, где прям нужно подумать, после которых остаётся послевкусие, и ты сидишь и потом ещё размышляешь».



Согласна с этим и Алёна Леонова, которая объяснила, в чём состоит сложность сюжетных программ:

Алёна Леонова вице-чемпионка мира 2012 года в одиночном катании, хореограф «С одной стороны, легче катать сюжет и показывать образ, а с другой — это сложнее поставить: ты хочешь донести до зрителей, до судей какую-то историю, рассказать, про что катает фигурист. Можно также подчеркнуть образ костюмом, но всё равно программа должна быть насыщенная. Если это саундтрек к кинофильму, хочется, чтобы там присутствовали какие-то фишки, чтобы было понятно, какого персонажа катает спортсмен».

«Очень сложно донести до зрителя за три минуты полную историю»

Как ни странно, но подготовка спортсменов к программам, поставленным по известному произведению, длится дольше, несмотря на наличие готового источника. Фигуристам не приходится придумывать формат абстракции, зато им необходимо изучить объёмный пласт информации: от просмотра художественного или документального кино и чтения книг до похода в театр на балет и занятий с профессиональными танцорами.

Дарья Усачёва признавалась, что читала «Ромео и Джульетту» на русском языке и в оригинале, а также смотрела фильм по трагедии Шекспира, чтобы лучше прочувствовать образ. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пошли ещё дальше и посетили балет «Лебединое озеро» в Михайловском театре, перед тем как начать отработку олимпийской программы. Со всей серьёзностью к делу отнёсся и Владимир Литвинцев, представивший в Пекине завораживающую постановку по мотивам фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом.

Владимир Литвинцев азербайджанский фигурист, выступающий в одиночном катании «Когда я готовился к «Джокеру» в этом году, смотрел фильм несколько раз. Особенно момент, когда он выходит на сцену, его приветствие — как он это делает, какая у него мимика, какие жесты. Обращал внимание, как он танцует, когда идёт расстреливать людей, как он страдает… Всё это — в моей хореографии. Отрабатывалось и на льду, и на полу — всё до последней мелочи. Улыбнуться, посмотреть, поймать зрителя».

Весь секрет — в правильном выборе момента и способа интерпретации, ведь уместить сюжет фильма, книги или балета в три-четыре минуты нереально.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Каждый хореограф-постановщик берёт свою линию, свой почерк использует, кто-то пытается подчёркивать музыку элементами, кто-то — пантомимой, кто-то — сюжетным построением рисунка — у каждого свои инструменты работы, но это правда очень сложно — донести до зрителя за три минуты полную историю. К примеру, когда берут балеты катать, донести весь балет, разумеется, не получится. Можно донести определённое настроение или какую-то одну партию, маленькую часть истории».

Какие требования представлены к программам и почему ультра-си ограничивают хореографию

«Высокой оценки могут быть удостоены только гармоничные, хорошо сбалансированные программы»

Требования к коротким и произвольным программам очень чёткие.

«Современные правила соревнований подчёркивают, что высокой оценки могут быть удостоены только гармоничные, хорошо сбалансированные программы, в которых фигурист демонстрирует мастерство владения всем комплексом элементов своего вида фигурного катания», — написал гуру тренерского цеха Алексей Мишин в книге «Фигурное катание на коньках».

Кроме того, он добавил, что с художественной точки зрения идеальной программой считается та, в которой учитываются основные принципы создания композиции: законы единства, контраста и нарастания. Первый отвечает за то, чтобы постановка воспринималась единым целым. Второй выражается в наличии разных композиционных элементов, пространственно-временных и динамических характеристик.

«Высокие положения тела сочетаются с низкими в комбинации шагов. Напряжённые движения рук в позе выезда из элемента чередуются с расслабленными, свободными при разбеге для выполнения следующего элемента. Особенно ярко проявляется закон контрастности в изменении ритма движений; в смене быстрого и медленного темпа движений, вплоть до статической позы; высокой и низкой скорости скольжения до полной остановки. Для разделения комбинаций желательно заканчивать их позами, которые, подобно точке или восклицательному знаку в предложении, заканчивают определённую мысль», — отразил этот момент в исследовании Мишин.

Закон нарастания — это про динамику движения и одновременно повествования. В каждой программе должны быть завязка, развитие, кульминация и развязка.

Обязательно при составлении программы надо ориентировать её на судейский борт — только так арбитры смогут по достоинству оценить красоту хореографических находок и вместе с тем не пропустить сложные элементы, к которым приковано основное внимание.

«Ультра-си ограничивают хореографа — ты не можешь добавить что-то суперкреативное»

В эпоху четверных прыжков у одиночниц распространилось мнение, что чем разнообразнее контент у фигуриста, тем проще ему ставить интересные программы. Однако это не совсем так. Элементы ультра-си, эффектные сами по себе, сильно влияют на хореографию, ограничивая её.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Элементы ультра-си ограничивают хореографа, потому что на них закладывается разгон, кроме того, ты понимаешь, что бывает не стопроцентное выполнение — ты не можешь добавить что-то суперкреативное, потому что это может потеряться в моменте проката.



Ультра-си очень сильно влияют на постановщика, особенно в одиночном катании: ты понимаешь, что, скорее всего, спортсмен может в какой-то момент пересчитать что-то, какой-то акцент куда-то сместить. В этом плане важно смотреть на рисунок программы, чтобы не было наматывания кругов в одну сторону, чтобы не было так, что сначала прыжки, а потом уже катаешься, или наоборот.



Есть такой компонент, как композиция программы, и в нём должно учитываться, что элементы должны быть расположены сбалансированно, по рисунку не должно быть много повторений, нужно обкатывать всю поляну, показывать и рёберное катание, и широкое дуговое, есть очень много нюансов».

Схожее мнение у Натальи Бестемьяновой.

Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф «Сложности бывают в тех случаях, когда человек заходит на четверной прыжок или какой-то сложнейший выброс, поддержку. Есть отработанные заходы, какие-то отработанные истории с элементами, и сдвинуть спортсменов с привычных канонов того, как они это делают, очень сложно. На кону стоят исполнение и баллы за этот элемент. Для меня это труднее всего. Хочется сделать какой-то оригинальный заход, как-то по-другому представить фигуриста, которого, возможно, уже все знают и любят. При этом ты сам тоже думаешь, стоят ли того эти изменения. А вдруг спортсмен сорвётся, если заставишь делать его заход на элемент по-другому? Нужно уметь пользоваться своими внутренними весами в таких случаях, уравновешивать их и понимать, что стоит предлагать, а что — нет».

Известны случаи, когда фигуристов корили за излишнюю сложность, так называемую «погоню за элементами». Жёсткой критики удостоилась произвольная программа Александры Трусовой на Олимпиаде: многие специалисты уверены, что пять квадов лишили её эстетичных связок и, соответственно, стоили ей тех самых четырёх баллов, отделивших её от первого места, которое заняла Анна Щербакова.

Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф «Произвольная программа Трусовой в этом сезоне была удачная и выглядела лучше по сравнению с постановками предыдущих лет. Но всё равно это была погоня за элементами».

В программу Трусовой достаточно было бы добавить пару нестандартных акцентов, чтобы повысить экспрессию и завоевать любовь судей. Так, как сделали Нэйтан Чен и Рафаэль Арутюнян в «Рокетмене», ставшем для американца победным. Стильный хип-хоп в конце программы был дерзкой выходкой фигуриста, который буквально кричал телом, что достоин золота. И психологически это сработало — арбитры остались в восторге. Настроение было иным, нежели на Играх в Пхёнчхане, где Чен проиграл, погнавшись за четверными прыжками и забыв, что артистическое восприятие и связь с судьями невероятно важны.

Почему консерватизм — реальность фигурного катания и зачем фигуристы порой меняют программы посреди сезона

«Восприятие судьями и тренерами нового даёт некоторый стопор в фигурном катании»

Программу олимпийского чемпиона, представленную в Китае, Бетина Попова назвала прорывом. Судейская бригада отнеслась к постановке с особой благосклонностью. Результатом этого стала профессиональная подготовка тренерского штаба и самого спортсмена, которые не побоялись рискнуть и бросили вызов установившимся негласным правилам. Согласно им, привычные постановки без креатива воспринимаются судьями лучше. Иными словами, вероятность выиграть с классикой под композиции «золотого фонда» выше. О консерватизме в фигурном катании высказывались многие специалисты.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Это та реальность, в которой существуют все. Все оказываются в равных условиях, и для кого-то может быть интересно развивать себя в новом, для кого-то — совершенствовать себя в том, что он умеет, до идеала. У всех разные пути, разные цели, как и у тренерских коллективов. Кто-то идёт новаторским путём, кто-то идёт по уже протоптанной дорожке, проверенной, чемпионской. Восприятие судьями и тренерами нового в целом и даёт некоторый стопор в фигурном катании, но также, если происходит какой-то рывок, он происходит громко, и его невозможно не заметить».

При этом совсем отказываться от экспериментов нет смысла. Для большинства тренеров и хореографов нет запретных тем в фигурном катании; есть те, к которым ещё не привыкли, но со временем они окажутся на большой арене.

«Смена программ очень часто происходит по рекомендации судей»

В конце концов проблемы могут возникнуть и с классической постановкой — нередко фигуристам приходится менять программы в течение сезона. На это бывают разные причины.

Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф «Бывает так, что ты в такой модерн ударился, что публика, которая приходит на соревнования, к сожалению, не может разгадать твою идею. Или бывает, что спортсмен эту идею не доносит, ему она не присуща, и/или трудно её воплотить при том огромном количестве элементов и той сложности, которые требуют правила. Бывает так, что не угадали с темой, потому что она чужда данному спортсмену. Не каждому дано перевоплощаться из образа в образ».

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Спортсменов не заводит музыка, не чувствуют себя в этом образе, иногда даже бывают суеверные моменты. Очень часто это происходит по рекомендации судей. Они говорят: «Вот, ваша прошлогодняя произвольная была сильнее, так что давайте оставьте её». Особенно если речь идёт о каких-то серьёзных сезонах типа олимпийского или подготовки к чемпионату мира».

В этом году олимпийская чемпионка Анна Щербакова тоже меняла короткую программу: вместо восточной темы фигуристка представила другую. Спонтанное решение перед главным стартом в карьере могло дорого стоить ученице Этери Тутберидзе, тем не менее нужно учитывать, что при грамотном подходе риск Ани был значительно ниже, чем у представителей парных дисциплин. Бетина Попова объясняла, что в одиночном катании спектр элементов уже, а значит, легче сменить рисунок программы, добавив новое музыкальное сопровождение вместе с ритмическими акцентами, дополнив это смысловой составляющей.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «В танцах редко можно увидеть, когда программу оставляют на второй год, всегда ставят новое, но в одиночном катании такое можно встретить. Бывает, кто-то посреди сезона ставит новую программу, как Аня Щербакова в этом году — полностью новая программа с другим образом. Но здесь нужно понимать, что в одиночном с этим проще, потому что все связки у ребят более-менее прикатаны, дорожка шагов она какая была, такой и остаётся, просто изменены акценты, изменён немножко рисунок.



Но по факту это остаётся почти та же самая программа со смещёнными акцентами, которые подогнали под эту музыку. Это норма, потому что шагов не так много, всего две руки, две ноги. Когда ты катаешься один, не так много того, в чём ты можешь поэкспериментировать. Одиночникам в этом плане легче менять программу посреди сезона — у них разгоны на элементы занимают очень много времени, на сами связки остаётся мало, выдумывать нечего».

Чем сложна хореография для парных дисциплин и как новые правила скажутся на танцах на льду

«Парные постановки — это увлекательный процесс. У каждой пары свой характер»

Самым сложным видом хореографии, по мнению Никиты Михайлова, считаются танцы на льду.

Никита Михайлов мастер спорта по фигурному катанию, хореограф «С точки зрения хореографии танцоры отрабатывают всю программу, у них нет каких-то разбегов, как у одиночников, когда они набирают скорость. У них даже когда разбег — это полное погружение в музыку. Поставить такую программу — это значительно дольше, нужно найти идеальное попадание для двоих.



Я не испытываю каких-то проблем в этом виде — для меня, наоборот, это только раскрытие более интересных образов, потому что спортсменов двое, соответственно, опциональный выбор больше. Другой горизонт — то, что нельзя сделать в одиночном».



Солидарна с ним Наталья Бестемьянова:

Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф «В танцах очень кропотливая работа, там очень сложно. Но, к сожалению, из-за существующих правил вся работа сводится обычно к тому, чтобы поставить все элементы, которые нужно исполнить в обязательном порядке и правильно их разложить. Очень мало на творчество остаётся. Хотя самые опытные и высокого мастерства пары умеют вложить в свои программы достаточно много творчества.



Со спортивными парами тоже всегда очень тяжело из-за сложнейших элементов. Часто спортсмены не хотят что-то пробовать, не хотят к чему-то стремиться. Элементы забивают хореографию. И зависит это не только от постановщика программы, но и от тренера и хореографа, который дальше ведёт эту работу».

Нюансов у парных постановок много, но основной заключается в том, что в программе участвуют два человека. Сочетание разных характеров, привычек, технических возможностей приводит к тому, что тренер и хореограф получают больше свободы для творчества, но вместе с тем балансируют между атлетами, которые порой находятся в стадии конфликта. В таком случае наставнику приходится выступать в качестве психолога, чтобы убедить фигуристов, что они работают на совместный результат.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Парные постановки — это увлекательный процесс. У каждой пары свой характер. Где-то партнёр с партнёршей ещё не прошли период деления, кто у них главный, и пытаются во время программы тянуть одеяло на себя; кто-то ещё только скатывается в паре, и ты должен объяснять и за мальчика, и за девочку; кому-то вообще ничего не нужно объяснять — они схватывают на лету. Нюансов очень много. Кому-то надо объяснять всё, кого-то достаточно только направлять. Кого-то сначала надо помирить, объяснить, что вы работаете вместе на общий результат, и только потом начинать работать».

«Небольшой лайфхак для пар, которые только начали: можно будет поставить что-то весёленькое и обогнать уже скатанные пары»

Для парных видов камнем преткновения являются современные правила. Да, девушкам-одиночницам запрещают прыгать четверные в короткой программе, но это, наоборот, сохраняет баланс спорта и искусства в фигурном катании. В танцах на льду много ограничений, касающихся как выбора тем, так и порядка исполнения элементов. Поэтому Международный союз конькобежцев (ISU) пытается постепенно расширять круг ритмов, добавляя новые стили — хип-хоп, вог, вакинг, регги, реггетон, локинг, фанк и многое другое.

Также меняется и структура программ. Недавно стало известно, что у танцоров больше не будет паттерн-части. С одной стороны, это позитивно скажется на разнообразии хореографии, с другой — качество катания снизится, считает Бетина Попова.

Бетина Попова российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф «Когда паттерн уберётся и добавится хореографическая дорожка, сама танцевальность улучшится, но потеряется суть танцев. Уходит катание в позициях, уходит обязательная часть, а она очень нужна, потому что именно она показывает базовый уровень скатанности. Это сейчас будет такой небольшой лайфхак для пар, которые только начали, — можно будет быть не такими скатанными и поставить что-то весёленькое и креативное на хореографическую дорожку и обогнать уже скатанные пары».



По мнению специалиста, это поможет подтянуть юниоров и избавиться от пресловутой очереди в танцах на льду.



Можно по-разному относиться к грядущим переменам, но сам факт того, что фигурное катание не стоит на месте, уже вселяет оптимизм. Самый красивый вид спорта в скором времени может стать лучше, а о чём ещё можно мечтать?..