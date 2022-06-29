Трусова или Сотникова? Слуцкая или Соколова? Кто самая любимая фигуристка России

Медведева и Валиева присоединились к Загитовой и Липницкой в полуфинале. Впереди – голосование в третьей группе участниц.

«Чемпионат» совместно с телеграм-каналом «Ход коньком» продолжает выяснять, кто же самая любимая фигуристка России. Алина Загитова и Юлия Липницкая с лёгкостью вышли в полуфинал, обойдя Марию Бутырскую и Анну Погорилую. К ним уже присоединились Камила Валиева и Евгения Медведева, опередившие по количеству голосов Алёну Леонову и Елену Радионову.

Теперь вам предстоит выбрать, кто ещё составит им компанию в полуфинале. Голосование в третьей группе уже стартовало. Выбор за вами!

Ознакомиться с составом участниц и распределением групп можно ниже.

Группа 3: Ирина Слуцкая, Александра Трусова, Аделина Сотникова, Елена Соколова

Ирина Слуцкая: серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года. Первая одиночница в истории России, забравшаяся на пьедестал Олимпиады. Двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов Гран-при (1999, 2001, 2002, 2005), четырёхкратная чемпионка России (1999, 2000, 2001, 2004), трёхкратный серебряный призёр чемпионата мира (1998, 2000, 2001), бронзовая медалистка чемпионата мира — 1996, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (1998, 2002), бронзовая и дважды серебряная медалистка финала Гран-при (1998, 2002, 2005), вице-чемпионка Универсиады-1999, дважды серебряный (1996, 2003) и трижды бронзовый (1994, 1995, 1997) призёр чемпионата России. Чемпионка мира среди юниоров (1995), чемпионка России среди юниоров (1994). Первая фигуристка, прыгнувшая каскад из трёх прыжков. Одна из четырёх одиночниц за всю историю фигурного катания, получившая оценку 6,0 за технику.

Александра Трусова: первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, исполнившая четверной сальхов. Попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа. Первой среди женщин приземлила каскад из четверного и тройного прыжков (четверной тулуп — тройной тулуп). Первой среди женщин приземлила каскад из четверного и тройного прыжков во второй половине программы. Первой среди женщин приземлила два каскада из четверного и тройного прыжков, один из которых исполнен во второй половине программы. Первой среди женщин прыгнула каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Первая одиночница в истории, которая исполнила два, три и четыре квада в одной программе. Первой среди женщин получила выше 100 баллов за технику в произвольной программе. Первая в истории исполнила пять четверных прыжков в одной программе (на Олимпиаде-2022 в Пекине).

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при — 2019, двукратный серебряный призёр чемпионата России (2019, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020, 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победительница и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при (2017, 2018), двукратная чемпионка России среди юниоров (2018, 2019). Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 165 баллов в произвольной программе. Обновляла мировые рекорды четыре раза. Обладательница мирового рекорда среди женщин по набранным баллам за каскад (19,48 балла за четверной лутц — тройной тулуп). Обладательница мирового рекорда среди женщин по набранным баллам за сольный прыжок (четверной флип — 15,71).

Аделина Сотникова: первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в личном зачёте (2014). Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014), бронзовый призёр чемпионата России — 2013. Чемпионка мира среди юниоров — 2011, серебряная медалистка первых зимних юношеских Олимпийских игр — 2012.

Елена Соколова: вице-чемпионка мира — 2003, двукратная серебряная медалистка чемпионата Европы (2003, 2006), бронзовый призёр чемпионата Европы — 2004, чемпионка Универсиады-1999, трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), бронзовый призёр чемпионата России — 1998. Вице-чемпионка мира среди юниоров — 1997.

Сетка плей-офф Фото: «Чемпионат»

Напомним, голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» пройдёт в три этапа: групповой раунд, полуфиналы и финал. Шестнадцать фигуристок поделены на четыре группы, из которых в следующую стадию проходят по две участницы. Из полуфинала, в котором будут восемь спортсменок, в финал выйдут две девушки. Из них читатели «Чемпионата» и выберут самую любимую фигуристку России.

Голосование в третьей группе уже стартовало. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выбирайте свою любимую российскую фигуристку!