Покорила Гитлера и взорвала Голливуд. Яркая жизнь самой титулованной фигуристки в истории

К 24 годам норвежская фигуристка Соня Хени имела всё, о чём только можно мечтать: три титула олимпийской чемпионки, массу поклонников по всему миру и любовь друзей. Но один неосторожный поступок едва не лишил её всего. Симпатия к лидеру нацистов оставила грязное пятно на её репутации, спортсменка с неохотой отреклась от дружбы с Адольфом Гитлером, до последнего храня его портрет в собственном доме.

Обвинения в нацизме и клеймо предательницы вынудили Соню переехать в США, где она начала жизнь с нового листа. Яркая и амбициозная, она отправилась покорять Голливуд — и вполне успешно: гонорары актрисы росли с каждым часом.



Казалось, Хени преодолела кризис и теперь могла наслаждаться безбедным будущим, но слава и деньги вскружили ей голову. Погрязнув в алкоголе и бесконтрольных половых связях, чемпионка не заметила, как к ней подкрался самый опасный враг.



Справиться с неизлечимой болезнью ей так и не удалось.

Три олимпийских золота и выступление в мини-юбке

До того как стать иконой женского одиночного катания, Соня Хени пробовала себя во многих видах спорта. Теннис, плавание, лыжи — неуёмной энергии юной леди хватало на всё, однако сердце сделало выбор в пользу в фигурного катания. Увидев у брата Лейфа коньки, девочка, не раздумывая, надела их, и пошла соревноваться, и, что самое удивительное, с ходу выиграла турнир для детей. Тогда отец Сони, известный велогонщик, понял, что у его дочери талант, и вознамерился развить его до идеала.

Хени занималась с лучшими специалистами, причём уделяла внимание не только ледовой подготовке, но и паркетной. Она брала уроки у эмигрировавшей русской балерины Тамары Карсавиной, а затем и у другой примы — Анны Павловой, что помогло ей сформировать свой собственный стиль. Соня модернизировала многие вращения и добавила в программы танцевальную хореографию, дав мощный толчок женской дисциплине.

Соня Хени на льду Фото: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

Впервые на Олимпиаде спортсменка оказалась в 11 лет, но заняла последнее место, зато через четыре года, в Санкт-Морице, она произвела фурор и взобралась на верхнюю ступеньку пьедестала. Невероятное выступление Сони запомнилось ещё и тем, что фигуристка пошла наперекор существующим правилам и облачилась в мини-юбку, не сковывавшую движения, благодаря чему успешно справилась с одинарным акселем — самым сложным прыжком на тот момент.



В 1932 году в Лейк-Плэсиде норвежка защитила титул и всерьёз задумалась о завершении любительской карьеры, но решила остаться ещё на один цикл. Её «золотой» прокат на Играх-1936 стал одним из самых скандальных событий в мировом спорте.

Дружба с Гитлером и обвинения в нацизме

Соня безупречно исполнила свои программы, буквально очаровав всех вокруг. Под впечатлением остались даже Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, приехавшие в Гармиш-Партенкирхен специально ради Хени. Фигуристка удивила главу нацисткой Германии тем, что дерзко поприветствовала его характерным движением руки. В ответ фюрер поцеловал тыльную сторону её ладони и пригласил на ужин — фигуристка согласилась. Впоследствии этот поступок заставит многих отвернуться от эпатажной спортсменки и назвать её предательницей.

Соотечественники Сони никак не могли простить ей связь с лидером нацистов: дружба с Гитлером продолжалась на протяжении долгих лет. Его подарок — портрет с подписью на немецком — стал важным символом их отношений, Хени отказывалась прятать его даже в военное время. Предусмотрительная фигуристка намеренно оставила его на видном месте, чтобы во время оккупации Норвегии её дом не пострадал от хищений.



После переезда в США Соня отреклась от прежних покровителей и начала спонсировать американскую армию. Тем не менее критических замечаний о политических методах Гитлера она не давала, игнорируя также Движение Сопротивления у себя на родине. Большинство поклонников олимпийской чемпионки расценили её поведение как лицемерное и трусливое, и переубедить их ей не удалось. Грязное пятно на её репутации было уже не смыть.

«Маленькая мисс Богачка» из Голливуда

И всё же звание самой титулованной фигуристки в истории помогало Соне справляться с тяготами жизни. Десятикратная чемпионка мира оставалась в форме даже после того, как ушла в профессионалы. Ледовые шоу приносили Хени значительный доход, но амбициозной норвежке этого было мало, и в 1936 году она отправилась покорять Голливуд. Заключив контракт с киностудией Fox Studios, она обеспечила себе безбедное будущее, поскольку её прорыв в этой индустрии был сумасшедший.



Соня пробовала себя в разных жанрах, на её счету более десятка работ, одной из которых стала комедия «Серенада солнечной долины». Этот фильм принёс ей настоящую славу, сделав знаменитой и в актёрских кругах.

Соня Хени Фото: Hulton Archive/Getty Images

Высокие гонорары, постоянное внимание поклонников — всё это не могло не вскружить голову впечатлительной Хени. К сожалению, бывшая спортсменка увлеклась алкоголем, под воздействием которого изменился её характер. «Маленькая мисс Богачка», как прозвали Соню в обществе, жила лишь по принципу личной выгоды, отчего часто меняла состоятельных партнёров и совершенно не заботилась о своём здоровье, что привело к трагическим последствиям. В возрасте 54 лет ей поставили неутешительный диагноз — лейкемия. Борьбу с тяжёлой болезнью Соне выиграть не удалось: она скончалась спустя три года в самолёте по пути из Парижа в Осло.

Память о ней остаётся с нами и по сей день. Какой бы противоречивой личностью она ни была, нельзя отрицать, что вклад Хени в развитие фигурного катания огромен. Благодаря ей появилась знаменитая формула «спорт+искусство», на которую ориентируются современные спортсмены.