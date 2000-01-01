Дочь Тутберидзе вышла замуж? Рассказываем историю любви Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

История любви российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
По инсайдам The Skating Lesson, Диана и Глеб поженились ещё в марте.
Встали в пару в 2018 году
Диана и Глеб катаются в паре с сезона-2018/2019. До этого Дэвис каталась в паре с Фёдором Варламовым, а Смолкин – с Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой.
Переехали в США в 2019-м
Всего сезон Диана и Глеб катались вместе в России, после чего перебрались в США в группу к Игорю Шпильбанду. Пара не объявляла об отношениях, но и не скрывала совместного времяпрепровождения.
Поддерживали друг друга в тяжёлые периоды
Сезон-2019/2020 паре пришлось почти полностью пропустить: Диана сломала ногу и долго восстанавливалась. Глеб всё это время поддерживал Диану и помогал ей вернуться на лёд.
Вместе отдыхали и проводили время вне катка
В межсезонье фигуристы вместе провели отпуск в Канкуне, откуда часто делились совместными фото.
The Skating Lesson раскопал данные о свадьбе
Блогер Дэйв Лис опубликовал в блоге The Skating Lesson информацию с сайта округа Кларк, Невада: в документах значится, что Диана и Глеб поженились 18 марта 2022 года. На недавнем снимке у пары заметили кольца на безымянных пальцах.
Пара поженилась в Лас-Вегасе?
В день предполагаемой свадьбы в профилях Дианы и Глеба появилось сообщение о том, что они отправляются в путешествие. Позднее оказалось, что пара ездила в Лас-Вегас – через день Диана поделилась снимками оттуда.
Свадьба может стать ключом к американскому паспорту
Глебу Смолкину – 22 года, Диане Дэвис – 19 лет. Фигуристы давно вместе, но свадьба может означать и возможную смену страны: для того чтобы в дальнейшем представлять страну на Олимпиаде, гражданство требуется обоим партнёрам.
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