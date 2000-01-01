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Самые горячие фото Евгении Медведевой в одной подборке
Самые горячие фото Евгении Медведевой в одной подборке
Новые яркие образы – и в программах, и в фотосессиях.
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Яркий номер «Кармен» на шоу Тутберидзе впечатлил множество поклонников Жени.
Яркий номер «Кармен» на шоу Тутберидзе впечатлил множество поклонников Жени.
Нежная фотосессия от Димы Ермузевича показала нам другую Женю.
Нежная фотосессия от Димы Ермузевича показала нам другую Женю.
Съёмки ролика для Yappy прошли весело и зажигательно.
Съёмки ролика для Yappy прошли весело и зажигательно.
«About last night», – так лаконично подписала этот снимок Медведева.
«About last night», – так лаконично подписала этот снимок Медведева.
В прошлом году Женя много времени провела в Сочи на спектакле «Анна Каренина», и там нашлось немало мест для отдыха.
В прошлом году Женя много времени провела в Сочи на спектакле «Анна Каренина», и там нашлось немало мест для отдыха.
Эта фотосессии в ч/б собрала сотни восторженных комментариев в соцсетях Жени.
Эта фотосессии в ч/б собрала сотни восторженных комментариев в соцсетях Жени.
Необычные причёска и наряд только подчёркивают красоту Жени.
Необычные причёска и наряд только подчёркивают красоту Жени.
Ещё во время активной соревновательной карьеры Женя экспериментировала со съëмками и искала подходящие образы.
Ещё во время активной соревновательной карьеры Женя экспериментировала со съëмками и искала подходящие образы.
В этом году Женя пошумела со своей съёмкой для Maxim: на обложку попало фото в ярком купальнике.
В этом году Женя пошумела со своей съёмкой для Maxim: на обложку попало фото в ярком купальнике.
Медведева не боится быть красивой и сексуальной. Показываем самые горячие фото Жени
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