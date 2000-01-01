Самые горячие фото Евгении Медведевой в одной подборке
Новые яркие образы – и в программах, и в фотосессиях.
Яркий номер «Кармен» на шоу Тутберидзе впечатлил множество поклонников Жени.
Нежная фотосессия от Димы Ермузевича показала нам другую Женю.
Съёмки ролика для Yappy прошли весело и зажигательно.
«About last night», – так лаконично подписала этот снимок Медведева.
В прошлом году Женя много времени провела в Сочи на спектакле «Анна Каренина», и там нашлось немало мест для отдыха.
Эта фотосессии в ч/б собрала сотни восторженных комментариев в соцсетях Жени.
Необычные причёска и наряд только подчёркивают красоту Жени.
Ещё во время активной соревновательной карьеры Женя экспериментировала со съëмками и искала подходящие образы.
В этом году Женя пошумела со своей съёмкой для Maxim: на обложку попало фото в ярком купальнике.
Медведева не боится быть красивой и сексуальной. Показываем самые горячие фото Жени
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