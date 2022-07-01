Тарасова строго поговорит с фигуристами. Боится, что кто-то ещё решит сменить гражданство?

Действия Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, прошедших просмотр в Федерации фигурного катания США, запустили в России бурные дискуссии о тенденции смены гражданства среди наших спортсменов. Специалисты уверены, что за дочерью Тутберидзе последуют и другие и в стране начнётся отток талантливых фигуристов.

Подобный исход совершенно не выгоден российской команде, поэтому было принято решение действовать быстро и радикально — Татьяна Тарасова вызвалась вести переговоры с нашими атлетами. Заслуженный тренер намерена провести «воспитательную беседу» о переходах под чужой флаг и выяснить настроения звёзд российской сборной.

Тарасова поговорит с фигуристами о смене гражданства

Слухи вокруг перехода Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США не затихают даже после того, как фигуристы опровергли данную информацию. Действия спортсменов до сих пор кажутся подозрительными: поиск иностранных специалистов, встреча с представителями американской команды и тайная свадьба, в которой многие видят ключ к получению Глебом паспорта Соединённых Штатов. Неудивительно, что в России пошли бурные дискуссии о тенденции смены спортивного гражданства среди фигуристов.

Так, например, Татьяна Тарасова обеспокоена тем, что другие атлеты могут повторить путь Дэвис и Смолкина и задуматься о переходе под чужой флаг. Заслуженный тренер решила действовать быстро и запланировала встречу со звёздами российского фигурного катания, чтобы поговорить с ними и предотвратить отток талантливых спортсменов из страны.

Татьяна Тарасова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Если сейчас раскручивать тему перехода Смолкина и Дэвис, то фигуристы, которые раньше не рассматривали такую же возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела. Сейчас у меня нет ни малейшего представления, что действительно происходит, я просто рассуждаю, но на следующей неделе поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать своё мнение по этому поводу.

Надо посмотреть, что ребята думают по этому вопросу. Дэвис и Смолкин — хорошая пара, но нужно понять, что думают ребята, которые находятся ближе к первому месту. Конечно, они вряд ли откровенно обо всём расскажут, но их настроения я понять смогу», — сказала Тарасова ТАСС.

«Дэвис и Смолкин имеют право на переход, но бог им судья»

Очевидно, Татьяна Анатольевна настроена серьёзно. События последних дней пошатнули в ней веру, что россияне не захотят воспользоваться ситуацией и не уйдут в другие сборные, чтобы выступать на международной арене. Ещё недавно наставница настаивала на том, что в таком поступке не будет ничего предосудительного, и призывала поддержать Диану с Глебом.

«Даже если завтра у них родится ребёнок и они будут выступать за США, не забывайте, что наших не допустили на чемпионаты Европы и мира. Это ужасающая несправедливость, безобразное событие мирового значения. Какие-то люди задумались. Вместо того, чтобы этот год сидеть, лучше его потерять в Америке, а потом выступать за США», — говорила она «РИА Новости».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Настроения в России меняются повсеместно. Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев также был не против, чтобы Дэвис и Смолкин «показывали всё мастерство где угодно и всё равно были послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны». Однако вскоре своё мнение он поменял и выразил его достаточно резко.

«Определённые угрызения совести у ребят наверняка будут. Я бы вообще так сказал — имеют право, но бог им судья. Мы не можем их судить за обстоятельства, в которые они попали. Да и потом, это не самая сильная пара. А страна у нас талантливая, так что ничего страшного не будет, я уверен», — поделился он с «Матч ТВ».

Тарасова поможет атлетам найти мотивацию выступать за Россию

Со стороны Рената Алексеевича, неэтично так говорить о спортсменах, которые всё ещё числятся в сборной России. В конце концов, нашим фигуристам сейчас требуется максимальная поддержка, а не критика. Неопределённость в их жизни достигла пика, многие не знают, что делать с собственной карьерой, а потому могут подвергнуться всеобщей истерии и сделать необдуманный шаг, который впоследствии может дорого обойтись. Помочь атлетам разобраться в себе и найти мотивацию соревноваться внутри страны, вероятно, и хочет Тарасова.

Татьяна Анатольевна уж точно знает, как правильно настроить фигуристов, чтобы у них появилась чёткая цель в будущем сезоне. Жёсткая, но справедливая, она сможет убедить наших звёзд в целесообразности выступлений за Россию.

И всё же нужно помнить, что это выбор каждого, и упрекать спортсменов за переход в другую команду не стоит. Россияне находятся в сложном положении, в особенности фигуристы, чей век в спорте и так недолог.