Дэвис и Смолкин расстались со знаменитым тренером. Куда теперь податься фигуристам

Уход от Шпильбанда может стать роковой ошибкой в карьере Дианы и Глеба. Хороших вариантов для тренировок в Америке не так много.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин – главные ньюсмейкеры этого межсезонья. Фигуристы категорично опровергли все сообщения о смене гражданства, но дали новый повод для обсуждения. Танцевальный дуэт расстался со знаменитым тренером Игорем Шпильбандом, который привёл их к лучшим результатам в карьере. После ухода от такого высококлассного специалиста перспективы Дэвис и Смолкина весьма туманны.

Не погорячились ли фигуристы с переходом? И какие варианты для тренировок у них есть ещё?

Сотрудничество Дэвис и Смолкина со Шпильбандом дало трещину?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин сотрудничали с Игорем Шпильбандом почти три года. Летом 2019-го они отправились за океан, чтобы добиться успеха в танцах на льду под руководством знаменитого тренера. Диане тогда было всего 16 лет, ей пришлось расстаться с мамой и преждевременно начать самостоятельную жизнь. Но всё это окупилось сторицей: работа со Шпильбандом получилась очень плодотворной и не заставила ждать результатов. Ребята завоевали серебро на двух этапах юниорского Гран-при, вышли в финал серии и замкнули пятёрку сильнейших на чемпионате мира среди юниоров.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с Игорем Шпильбандом Фото: Из личного архива Дэвис и Смолкина

В следующем сезоне им помешали соревноваться травма и долгое восстановление Дианы, но они всё равно успели блеснуть в финале Кубка России и выиграть золото в юниорском разряде. Это позволило им уверенно выйти во взрослые в олимпийском сезоне и продолжить громко заявлять о себе. Они быстро спрогрессировали и заняли второе место на чемпионате России. Заветная путёвка на главные старты оказалась у них в кармане. Молодая танцевальная пара дебютировала на чемпионате Европы и Олимпийских играх, вызвав множество лестных отзывов специалистов. Диане и Глебу прочили великолепное будущее, но также отмечали, что их взлёт — заслуга прекрасного тренера. Шпильбанд придал их паре лоска и особого стиля, помог не затеряться в толпе танцоров.

Но вдруг Диана и Глеб без объяснения причин объявили, что расстались с крутым наставником, воспитавшим множество чемпионов (учениками Шпильбанда были Танит Белбин/Бенжамин Агосто, Тесса Вирчу/Скотт Мойр, Мэрил Дэвис/Чарли Уайт). Немногословен и сам Шпильбанд. Обсуждать причины ухода своих стремительно взлетевших воспитанников он категорически не хочет.

«Извините, но, к сожалению, я не работаю больше с Дианой и Глебом. У меня нет желания давать комментарии», — процитировали Шпильбанда «Р-Спорт».

Дэвис и Смолкин будут тренироваться у бывшего партнёра Тутберидзе

В открытом письме Диана и Глеб объявили, что отныне тренируются в группе Елены Новак и Алексея Килякова. Эти имена далеко не так известны, как имя их бывшего наставника. Ходят слухи, что на самом деле Новак и Киляков — временный вариант, а сами фигуристы надеются вернуться к Шпильбанду. Однако в открытом письме ребят в соцсетях подобных настроений не наблюдается. Они уверенно заявляют о вступлении в новую команду.

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Кто же такие Алексей Киляков и Елена Новак? Алексей — бывший партнёр Этери Тутберидзе по танцам на льду, а Елена — его супруга, с которой он тоже катался в дуэте. Они даже выиграли серебро на чемпионате России в 1992 году, а затем и Кубок России. Видимо, именно Тутберидзе и отправила к ним дочку с партнёром. Очевидно, что отказать бывшей напарнице по льду Киляков не мог. Но теперь на нём лежит огромная ответственность, ведь Диана и Глеб больше не новички, за их плечами — Олимпиада. На них возлагаются большие надежды. Да и сами спортсмены не скрывают, что хотят добиваться самых высоких результатов. Смогут ли им в этом помочь малоизвестные тренеры — большой вопрос.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпиаде Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Киляков — хороший технарь, но вместе с супругой работает в основном с юниорами. Базируется их группа на катке в штате Вирджиния. Одно из главных достижений Алексея и Елены на тренерском поприще — это золото и серебро их учеников (Лоррейн Макнамары/Куинна Карпентера и Рейчел Парсонс/Майкла Парсонса) на юниорском чемпионате мира в 2016 году. Однако с тех пор прошло шесть лет, и больше у Килякова и Новак громких успехов не было. К тому же они предпочитают вести фигуристов с младшего возраста, а не переучивать взрослых.

«Мы предпочитаем, чтобы дети начинали работать с нами с юного возраста, потому что мы любим учить технике определённым образом. Это очень трудно — изменить её, когда ты начинаешь работать с более старшим фигуристом, который пришёл от другого тренера», — объясняли специалисты в интервью Washington Post.

Вполне возможно, группа Килякова и Новак действительно может стать для Дэвис и Смолкина лишь временным пристанищем, пока они не договорятся с другими специалистами.

Какие варианты для тренировок ещё есть у Дэвис и Смолкина?

Какие же ещё есть варианты у Дианы и Глеба? Очевидно, что возвращаться в Россию они не горят желанием. Иначе давно бы уже находились в родных стенах. Может быть, в том же «Хрустальном» под бдительным контролем Тутберидзе. Но тренироваться у мамы (а теперь ещё и у тёщи) подходит не всем.

По информации «Р-Спорт», ребята пытались попасть к Марине Зуевой и Чарли Уайту, но те их не взяли. Не удалось им договориться и о тренировках на катке, где работает бывшая советская фигуристка Наталья Анненко-Деллерт.

Марина Зуева Фото: РИА Новости

Хорошим вариантом для Дианы и Глеба мог бы стать переход к знаменитым тренерам Патрису Лозону и Мари-Франс Дюбрей (работали с Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном, Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом и многими другими известными дуэтами). Но тогда им придётся переезжать в Канаду. Это не так далеко по сравнению с Россией, но лишняя трата времени на адаптацию и обустройство в другой стране. В США у Дианы и Глеба уже всё налажено.

Так что лучший вариант для Дэвис и Смолкина – возобновить сотрудничество с Игорем Шпильбандом, уладив все разногласия. Тутберидзе на личном опыте знает, что даже самые громкие конфликты преодолимы. А вот найти достойную замену первоклассному тренеру удаётся далеко не всегда.