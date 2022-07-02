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Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский поделился новыми подробностями дела Камилы Валиевой

«Гипотетически диверсия возможна». Новые подробности дела Валиевой от врача фигуристов
Екатерина Авдонина
Новые подробности дела Валиевой от врача
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Филипп Шветский оказался жертвой травли после известий о допинге Камилы из-за тёмной истории в прошлом. Врач решил прервать молчание.

О деле Камилы Валиевой не высказался разве что самый ленивый. Тем не менее комментариев от официальных представителей несовершеннолетней спортсменки мы так и не услышали. Однако справедливость восторжествовала, и затянувшееся молчание было прервано врачом сборной России по фигурному катанию. Филипп Шветский лично работал с Валиевой и знает всё о закулисных играх, ведущихся в большом спорте.

По его словам, Камила не могла принимать запрещённые препараты — более вероятно, что чемпионке что-то подсыпали те, кто завидовал её результатам.

Кто такой Филипп Шветский?

Филипп Шветский сделал себе неплохую карьеру: будучи анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории, он получил научную степень и нашёл место, где смог применять свои знания на практике максимально эффективно. В госпитале для ветеранов войн №2 Шветский одним из первых начал систематизировать данные о коронавирусе во время пандемии. За свой вклад в развитие российской медицины Филипп даже получил благодарность от Владимира Путина.

Тем не менее репутацию Шветского нельзя назвать безупречной. Дело в том, что 15 лет назад врач был вовлечён в тёмную историю с допингом. В 2007 году шестеро российских гребцов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Шветский, занимавший тогда должность врача сборной России по академической гребле, взял вину на себя и признался во введении спортсменам легальных препаратов нелегальным способом – внутривенно.

В итоге Филипп был отстранён от профессиональной деятельности, однако в 2010 году Федерация гребного спорта России снизила срок наказания. Он перешёл в другую дисциплину на законных основаниях и начал работать с лучшими фигуристами страны.

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«Никакого милосердия к этому человеку быть не должно»

Шветский постоянно сопровождает фигуристов на важных соревнованиях. А однажды он и вовсе оказался в «кисс энд край» рядом с Камилой Валиевой после её выступления на турнире в Финляндии. Вынудили обстоятельства: в Эспоо с фигуристками «Хрустального» был лишь Даниил Глейхенгауз, но встретить подопечную и послушать её оценки он не смог, так как готовил к прокату Алёну Косторную, выходившую на лёд следующей. С Камилой же остался Филипп, который поздравил спортсменку с двумя мировыми рекордами и заодно дал рекомендацию по восстановлению после жёсткого падения с тройного акселя.

Однако минута славы в Финляндии позже вышла для Шветского боком. Как только новость о допинг-пробе Валиевой появилась в официальных источниках, многие вспомнили о существовании Филиппа, и его присутствие рядом с фигуристкой в Эспоо заиграло новыми красками. Многие начали обвинять врача в произошедшем с Камилой, ссылаясь на его тёмное прошлое. Например, особенно жёстко высказался известный комментатор Алексей Андронов.

«Я сочувствую этой девочке. Она попала в очень странную историю. Мы как журналистское сообщество виноваты, что не обратили внимания на информацию о том, что на этапе в Финляндии рядом с ней был этот врач, которого дисквалифицировали за допинг гребцов. Никакого милосердия к этому человеку быть не должно», — сказал он.

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Шветский раскрыл подробности допинг-скандала Валиевой

Видимо, болельщики последовали неэтичному совету Андронова, поскольку Шветскому и его семье стали поступать угрозы расправы, а ему на работу прислали анонимное письмо с требованием уволить Филиппа.

«Началась настоящая травля — в российских соцсетях сыпались проклятия, на центральном европейском канале сутками крутили немецкий пропагандистский фильм…» — рассказывал врач, отметив, что бездоказательные обвинения заставили его дать интервью «Литературной газете» и раскрыть подробности допинг-скандала Валиевой.

Вот самые яркие комментарии Шветского:

— Использование понятия «допинг» по отношению к фигуристам некорректно, допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение — нонсенс. Дать спортсменке допинг, зная, что впереди допинг-контроль, — это в психиатрии называется суицидальной попыткой. Врач, тренер и спортсменка должны быть психически ненормальными, чтобы решиться на такое… К счастью, у нас есть справки.

— Никаких медицинских или каких-либо ещё оснований назначать Валиевой этот препарат (триметазидин. — Прим. «Чемпионата») не существует. Это было бы проявлением невменяемости. В допинг-пробе настолько низкая концентрация этого препарата, что нет никаких сомнений: речь идёт не о системном, а об однократном случайном попадании, возможно, о некоем казусе неизвестной природы, но совершенно точно о минимальной дозе. Иначе в допинг-пробах до и после тоже оставался бы «хвост» триметазидина.

Камила Валиева на Олимпиаде

Камила Валиева на Олимпиаде

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Гипотетически диверсия возможна. В связи с ковидом спортсмены длительное время находились на карантине, в специально организованном «пузыре» — и на сборах, и на тренировках, и на соревнованиях. Кто-то со стороны проникнуть «за кулисы» не мог. А осуществить диверсию, подсыпать или подмешать нечто реально лишь в раздевалке, туалете — там нет видеонаблюдения. Такого «пузыря» не было только во время чемпионата России в Петербурге. Как раз допинг-проба с этого соревнования и оказалась положительной.

Неизвестно, верны ли догадки Филиппа, но его публичное заявление крайне важно в контексте дела Валиевой. Хотелось бы верить, что показания специалиста в будущем помогут фигуристке очистить её доброе имя.

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