«Гипотетически диверсия возможна». Новые подробности дела Валиевой от врача фигуристов

О деле Камилы Валиевой не высказался разве что самый ленивый. Тем не менее комментариев от официальных представителей несовершеннолетней спортсменки мы так и не услышали. Однако справедливость восторжествовала, и затянувшееся молчание было прервано врачом сборной России по фигурному катанию. Филипп Шветский лично работал с Валиевой и знает всё о закулисных играх, ведущихся в большом спорте.



По его словам, Камила не могла принимать запрещённые препараты — более вероятно, что чемпионке что-то подсыпали те, кто завидовал её результатам.

Кто такой Филипп Шветский?

Филипп Шветский сделал себе неплохую карьеру: будучи анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории, он получил научную степень и нашёл место, где смог применять свои знания на практике максимально эффективно. В госпитале для ветеранов войн №2 Шветский одним из первых начал систематизировать данные о коронавирусе во время пандемии. За свой вклад в развитие российской медицины Филипп даже получил благодарность от Владимира Путина.



Тем не менее репутацию Шветского нельзя назвать безупречной. Дело в том, что 15 лет назад врач был вовлечён в тёмную историю с допингом. В 2007 году шестеро российских гребцов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Шветский, занимавший тогда должность врача сборной России по академической гребле, взял вину на себя и признался во введении спортсменам легальных препаратов нелегальным способом – внутривенно.



В итоге Филипп был отстранён от профессиональной деятельности, однако в 2010 году Федерация гребного спорта России снизила срок наказания. Он перешёл в другую дисциплину на законных основаниях и начал работать с лучшими фигуристами страны.

«Никакого милосердия к этому человеку быть не должно»

Шветский постоянно сопровождает фигуристов на важных соревнованиях. А однажды он и вовсе оказался в «кисс энд край» рядом с Камилой Валиевой после её выступления на турнире в Финляндии. Вынудили обстоятельства: в Эспоо с фигуристками «Хрустального» был лишь Даниил Глейхенгауз, но встретить подопечную и послушать её оценки он не смог, так как готовил к прокату Алёну Косторную, выходившую на лёд следующей. С Камилой же остался Филипп, который поздравил спортсменку с двумя мировыми рекордами и заодно дал рекомендацию по восстановлению после жёсткого падения с тройного акселя.

Однако минута славы в Финляндии позже вышла для Шветского боком. Как только новость о допинг-пробе Валиевой появилась в официальных источниках, многие вспомнили о существовании Филиппа, и его присутствие рядом с фигуристкой в Эспоо заиграло новыми красками. Многие начали обвинять врача в произошедшем с Камилой, ссылаясь на его тёмное прошлое. Например, особенно жёстко высказался известный комментатор Алексей Андронов.

«Я сочувствую этой девочке. Она попала в очень странную историю. Мы как журналистское сообщество виноваты, что не обратили внимания на информацию о том, что на этапе в Финляндии рядом с ней был этот врач, которого дисквалифицировали за допинг гребцов. Никакого милосердия к этому человеку быть не должно», — сказал он.

Шветский раскрыл подробности допинг-скандала Валиевой

Видимо, болельщики последовали неэтичному совету Андронова, поскольку Шветскому и его семье стали поступать угрозы расправы, а ему на работу прислали анонимное письмо с требованием уволить Филиппа.



«Началась настоящая травля — в российских соцсетях сыпались проклятия, на центральном европейском канале сутками крутили немецкий пропагандистский фильм…» — рассказывал врач, отметив, что бездоказательные обвинения заставили его дать интервью «Литературной газете» и раскрыть подробности допинг-скандала Валиевой.

Вот самые яркие комментарии Шветского:

— Использование понятия «допинг» по отношению к фигуристам некорректно, допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение — нонсенс. Дать спортсменке допинг, зная, что впереди допинг-контроль, — это в психиатрии называется суицидальной попыткой. Врач, тренер и спортсменка должны быть психически ненормальными, чтобы решиться на такое… К счастью, у нас есть справки.



— Никаких медицинских или каких-либо ещё оснований назначать Валиевой этот препарат (триметазидин. — Прим. «Чемпионата») не существует. Это было бы проявлением невменяемости. В допинг-пробе настолько низкая концентрация этого препарата, что нет никаких сомнений: речь идёт не о системном, а об однократном случайном попадании, возможно, о некоем казусе неизвестной природы, но совершенно точно о минимальной дозе. Иначе в допинг-пробах до и после тоже оставался бы «хвост» триметазидина.

Камила Валиева на Олимпиаде Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Гипотетически диверсия возможна. В связи с ковидом спортсмены длительное время находились на карантине, в специально организованном «пузыре» — и на сборах, и на тренировках, и на соревнованиях. Кто-то со стороны проникнуть «за кулисы» не мог. А осуществить диверсию, подсыпать или подмешать нечто реально лишь в раздевалке, туалете — там нет видеонаблюдения. Такого «пузыря» не было только во время чемпионата России в Петербурге. Как раз допинг-проба с этого соревнования и оказалась положительной.



Неизвестно, верны ли догадки Филиппа, но его публичное заявление крайне важно в контексте дела Валиевой. Хотелось бы верить, что показания специалиста в будущем помогут фигуристке очистить её доброе имя.