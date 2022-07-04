«Медики не могут дать точных прогнозов». Как Дмитрий Соловьёв живёт после жуткого избиения

Фигурист простил обидчиков, несмотря на страшную черепно-мозговую травму. Он подарил им свободу, хотя они едва не оставили его без речи.

Зимой с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым произошла страшная история. Фигурист отдыхал в караоке, как вдруг ввязался в страшную драку, пытаясь заступиться за свою девушку. Соловьёв получил серьёзные повреждения и стал заикаться, но решил не наказывать своих обидчиков. Спортсмен дал парням второй шанс, несмотря на весь урон, который они ему нанесли.

Дмитрий до сих пор восстанавливает своё здоровье и лечится от заикания, но от спорта не отказывается. Уже скоро фигурист выйдет на лёд в качестве главного героя шоу Навки «Аленький цветочек», где будет выступать в дуэте с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой.

Неужели всё самое страшное позади?

«Сначала был просто толчок в грудь»

Дмитрий Соловьёв стал жертвой вопиющего нападения в ночь на 21 декабря, когда заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову. Ничто не предвещало беды: фигурист с любимой и друзьями отдыхал в караоке. Но стоило Анне с подругами выйти на улицу и попросить у незнакомцев зажигалку, как разгорелся конфликт. Когда Соловьёв сам вышел из караоке, то обнаружил, что мужчины оскорбляют девушек и пристают к ним. Спортсмен пытался утихомирить буянов, но они восприняли его поведение как вызов и полезли в драку.

«Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах… Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — передавали слова Соловьёва РЕН ТВ.

Полицию в итоге вызвала Анна, а заодно сняла на телефон драку: видео позже очень пригодилось следствию. Двоих нападавших задержали, а вот Соловьёва увезли в травмпункт, после же — в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Врачи обнаружили у него ушиб головного мозга средней тяжести с незначительным кровоизлиянием. Диагноз, мягко говоря, неприятный.

«Есть кое-что повыше справедливости — милосердие»

Напавшими на Дмитрия оказались студенты-первокурсники юридических факультетов в разных вузах. В содеянном они вскоре раскаялись, но их всё равно заключили в СИЗО на время разбирательств. Если бы не добрая воля пострадавшего фигуриста, то, скорее всего, они понесли бы заслуженное наказание. Однако Дмитрий проявил милосердие и простил обидчиков. Он посчитал, что не стоит ломать судьбы молодым парням, пусть они и сами в этом виноваты. По сути, подарил им шанс исправиться на свободе, хотя изначально намеревался добиться справедливости.

«На следственных мероприятиях парни раскаивались, их матери не могли сдерживать слёз, и я выбрал другой путь. Есть кое-что повыше справедливости — милосердие. Смотря на них, в глубине души понимал, что поступаю правильно», — цитировал Соловьёва RT.

К сожалению, для самого Дмитрия эта история закончилась не так быстро и благополучно. Ущерб здоровью ему нанесли серьёзный. После выхода из больницы спортсмену потребовалась длительная реабилитация, и не только физическая. Ушиб головного мозга привёл к проблемам с речью. Пришлось восстанавливать её с логопедом.

«Мне предстоит реабилитация, возможно, длительная»

Закалка большим спортом помогла Дмитрию быстро вернуться на лёд. В больнице он провел около недели, но после выписки по-прежнему ощущал последствия травм, так что сразу обратился к реабилитологу. Первые дни дома в основном спал и находился в покое, но надеялся прийти в себя к старту ледового шоу «Аленький цветочек».

«Я человек неспокойный, зависимый от спорта, от фигурного катания. Это моя болезнь, мой наркотик, поэтому, наверное, не удержусь, выйду на лёд, поскольку уже обещал Татьяне Навке откатать новогоднее шоу «Аленький цветочек», — делился Соловьёв с «Комсомольской правдой».

Дмитий Соловьёв Фото: Из личного архива

Фигурист действительно не удержался: 30 декабря вышел на лёд, чтобы порадовать публику вместе с Алиной Загитовой. Дмитрий стойко откатал все шоу и показал себя настоящим профессионалом. Возвращение в родную стихию воодушевило его и отвлекло от неприятных воспоминаний.

Тем не менее говорить о полном выздоровлении фигуриста было нельзя. Никто не знает, как ему давались те прокаты в «Аленьком цветочке». После шоу он продолжил восстанавливаться и делает это до сих пор, хотя уверяет, что физически с ним всё в порядке.

Соловьёв с Загитовой Фото: Из личного архива фигуриста

«Очень надеюсь, что эта история заставит людей переосмыслить многие вещи в своей жизни. Мне же предстоит реабилитация, возможно, длительная. Буду заниматься своим здоровьем. Я довольно много занимался и продолжаю заниматься с логопедом, когда понял, что после травмы головы стал заметно заикаться — и в целом, как мне кажется, динамика очень хорошая. Периодически возникают проблемы с давлением, головные боли, но это уже мелочи. Я по жизни вообще оптимист. Даже когда мне плохо, думаю о том, что всё нормально. Так что даже не сомневаюсь, что сумею восстановиться. Просто времени на это уходит больше, чем хотелось бы — тем более даже медики до сих пор не могут дать каких-то точных прогнозов», — рассказывал Соловьёв RT.

«Очень смущался и стеснялся заикания. Старался как можно меньше говорить»

Из-за избиения особенно сильно пострадала речь Дмитрия. И немудрено: ушиб головного мозга с кровоизлиянием — опасная штука. Целых четыре месяца после травмы он заикался чуть ли не на каждом слове. Фигурист очень переживал, что не может нормально общаться, и старался как можно меньше говорить. К счастью, усердные занятия с логопедом принесли свои плоды: Дмитрий поборол заикание и теперь снова может прекрасно говорить.

«Сегодня уже с трудом верится, что четыре месяца после травмы головы я заикался фактически на каждом слове. Мне очень помогли занятия с профессиональным педагогом по речи, который восстанавливает людей с приобретенными речевыми отклонениями после физических травм и психологических потрясений.

Признаюсь честно, я очень смущался и стеснялся заикания, ведь со мной такого никогда не было. Я старался как можно меньше говорить и вовсе обходился без общения с незнакомыми людьми, чтобы этого никто не замечал», — признавался Соловьёв.

Загитова и Соловьёв Фото: Из личного архива Дмитрия Соловьёва

Сейчас Дмитрий продолжает заниматься здоровьем, ходит в тренажёрный зал и с удовольствием готовится вновь выступать в шоу Навки «Аленький цветочек», которое пройдёт в Сочи. Хочется верить, что близость моря и гор положительно скажется на его самочувствии. Дмитрию предстоит кататься бóльшую часть июля, а также весь август и сентябрь. Компанию ему составят две олимпийские чемпионки: сначала — Камила Валиева, затем — Алина Загитова. Нагрузка его ожидает приличная: почти три месяца выступлений без замен с редкими выходными. Но, видимо, он уверен, что справится, а организаторы позаботятся, чтобы работать и тренироваться ему было максимально комфортно.

Возможно, долгие гастроли в курортном городе окончательно оставят для Дмитрия эту жуткую историю в прошлом. Правда, полностью из памяти её не сотрешь. Остаётся надеяться, что здоровье Соловьёв восстановит полностью и все былые недуги исчезнут из его жизни.