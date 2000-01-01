Как Евгения Медведева проводит время с известным актёром?
Знакомьтесь, Анар Халилов.
Выходной в поле из маргариток
В социальных сетях Жени недавно появилось видео, на котором замечен популярный актёр Анар Халилов. «Какие красивые цветы!» – отметила Женя и спросила у собеседника: «Маргаритка, как дела?».
«Привёл смотреть не на лёд»
Также Женя и Анар вместе посетили выставку, насчёт которой фигуристка иронично пошутила: «Привёл смотреть не на лёд».
Медведева и Халилов давно знакомы
Анар и Женя не впервые проводят время вместе – за последний год у фигуристки появилось множество друзей из мира блогинга, шоу-бизнеса и искусства.
Анар неплохо катается на коньках
Ещё зимой звёзды пересекались в соцсетях: Медведева на 6.0 оценила навыки катания Халилова на коньках.
Фанаты гадают, может ли Халилов стать новым партнёром Медведевой по «Ледниковому периоду»? Для начала надо дождаться подтверждений от Ильи Авербуха о продолжении проекта: решение о новом сезоне пока не было принято.
«Какие красивые цветы!» Медведева показала романтичную прогулку с известным актёром
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