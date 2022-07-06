Любимая фигуристка России. Кто выйдет в финал: Медведева, Загитова, Валиева или Липницкая?

Голосование за звание «Самая любимая фигуристка России», которое «Чемпионат» проводит совместно с телеграм-каналом «Ход коньком», близится к завершению. Групповой этап окончен – восемь фигуристок с наибольшей поддержкой болельщиков вышли в полуфинал. Теперь им предстоит побороться всего за два места в финале. Битва обещает быть очень горячей, ведь выбирать вам придётся из лучших.
Голосование в первом полуфинале уже стартовало. Загитова, Липницкая, Медведева или Валиева: кто же наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России»?
Ознакомиться с составом участниц и распределением по полуфиналам можно ниже.
Первый полуфинал: Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Камила Валиева
Алина Загитова: первая и пока единственная одиночница в истории России, завоевавшая все титулы в фигурном катании. Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне. Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира — 2019, чемпионка Европы — 2018, победительница финала Гран-при — 2017, чемпионка России — 2018, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы — 2019, финала Гран-при — 2018 и чемпионата России — 2017. Чемпионка мира среди юниоров — 2017, победительница финала юниорского Гран-при сезона — 2017, чемпионка России среди юниоров — 2017. Обладательница исторической рекордной оценки (по старой системе судейства) в короткой программе — 82,92.
Юлия Липницкая: олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире, чемпионка Европы — 2014, серебряный призёр чемпионата мира — 2014, серебряный призёр финала Гран-при — 2013, двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014). Чемпионка мира среди юниоров — 2012, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2013, победительница юниорского финала Гран-при — 2011, чемпионка России среди юниоров — 2012. Самая юная олимпийская чемпионка-одиночница в истории фигурного катания (выиграла Игры в 15 лет 249 дней).
Евгения Медведева: двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (в личных и командных соревнованиях), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016). двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира — 2019, серебряный призёр чемпионата Европы — 2018, бронзовый призёр чемпионата России — 2015. Чемпионка мира среди юниоров 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров — 2014, победительница и бронзовый призёр финалов Гран-при среди юниоров (2014, 2013). Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 80 баллов в короткой программе, больше 160 баллов в произвольной программе и больше 240 по сумме баллов. Обновляла мировые рекорды 11 раз. Обладательница исторических рекордных оценок (по старой системе судейства) в произвольной программе (160,46) и по сумме (241,31).
Евгения Медведева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Камила Валиева: олимпийская чемпионка в команде 2022 года, чемпионка Европы — 2022, чемпионка России — 2022, серебряный призёр чемпионата России — 2021. Чемпионка мира среди юниоров — 2020, победительница финала юниорского Гран-при — 2019. Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 270 по сумме баллов. Обновляла мировые рекорды восемь раз. Обладательница всех трёх рекордных оценок в фигурном катании (90,45 — в короткой программе, 185,29 — в произвольной программе, 272,71— по сумме).
Группа 1: Алина Загитова, Юлия Липницкая, Мария Бутырская, Анна Погорилая.
Группа 2: Евгения Медведева, Камила Валиева, Алёна Леонова, Елена Радионова.
Группа 3: Ирина Слуцкая, Александра Трусова, Аделина Сотникова, Елена Соколова.
Группа 4: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Ольга Маркова.
Первый полуфинал: Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Камила Валиева.
Второй полуфинал: Ирина Слуцкая, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Сетка плей-офф
Фото: «Чемпионат»
Напомним, голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» проходит в три этапа: групповой раунд, полуфинал и финал. 16 фигуристок были поделены на четыре группы, из которых в следующую стадию прошли по две участницы. Из полуфинала, в котором восемь спортсменок, разделённых на две группы, в финал выйдет по одной участнице. Из них читатели «Чемпионата» и выберут самую любимую фигуристку России.
Голосование в первом полуфинале уже стартовало. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выбирайте свою любимую российскую фигуристку!
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