«Такая глубокая программа под силу только Ане». Щербакова растрогала публику новым номером

Ученица Тутберидзе выступила на своём первом шоу в Сочи. И показала программу под стихи Окуджавы, в создании которой участвовала сама.

Летние гастроли фигуристов в самом разгаре. После насыщенных отпусков и плодотворных сборов спортсмены огромным составом прибыли в Сочи, чтобы радовать публику яркими номерами. 8 июля в курортном городе стартовали сразу два шоу — Татьяны Навки и Ильи Авербуха. Пока Камила Валиева и другие чемпионы показывали сказку «Аленький цветочек», на арене «Айсберг» звёзды шоу Авербуха катали свои лучшие номера. Но центром сего действа стала Анна Щербакова, которая явила публике новую показательную программу под стихи Булата Окуджавы, поставленную самим Авербухом.

Премьера прошла замечательно: фигуристка заворожила зрителей трогательным представлением и сорвала заслуженные овации. Однако без критики тоже не обошлось. Некоторые болельщики расстроились, что Аня не изменила драматичному образу, а кто-то даже углядел в постановке заимствования из программы Камилы Валиевой.

«Потрясающее совместное творчество»

С Ильёй Авербухом Щербакова сотрудничает впервые. Её неизменным хореографом всегда был Даниил Глейхенгауз. И хотя тандем Ани и Даниила был весьма успешным, многие болельщики желали увидеть спортсменку в руках другого постановщика, который раскроет её с новой стороны. Поэтому известие о сотрудничестве фигуристки с Авербухом было воспринято крайне положительно.



Илья действительно постарался создать для Ани нечто особенное, но при этом всё-таки сохранить и устоявшийся драматичный образ на льду. Чтобы этого добиться, он поставил ей номер под стихи Булата Окуджавы «Молитва» — то, что нужно для нежной и чувственной девушки.

Анна Щербакова в образе ангела Фото: David Ramos/Getty Images

Программу ставили в Новогорске. Щербакова очень осознанно подошла к рабочему процессу и с удовольствием творила вместе с Авербухом. Не просто следовала его указаниям, а сама активно участвовала в создании номера. Предлагала идеи и подбирала определённые движения. Илья высоко оценил такую вовлечённость девушки.

«Замечательно поработал с Аней Щербаковой. Мы сделали очень красивый, проникновенный номер. Уверен, что зрители его обязательно оценят, даже на тренировке он выглядит сногсшибательно. Это было потрясающее совместное творчество. Аня — прекрасна!» — написал Авербух в соцсетях.

Долгожданная премьера в олимпийском «Айсберге»

Премьера нового показательного номера состоялась 8 июля на ледовой арене «Айсберг» в Сочи. Здесь Щербакова уже бывала восемь лет назад, когда шла Олимпиада-2014. Тогда маленькая Анюта сидела на трибунах с родителями и с волнением наблюдала за спортсменами на льду. Она и не подозревала, что в будущем вернётся сюда в статусе олимпийской чемпионки и главного хедлайнера ледового шоу Авербуха.

Номер под стихи Булата Окуджавы закрывал гала-вечер и стал кульминацией всего представления. Несмотря на меланхолично-философскую тему, постановка произвела очень светлое впечатление. Аня тонко передавала все мысли и чувства, заложенные в стихах, была невероятно грациозна и одухотворена. Лирика — её безусловная стихия.



Каталась Аня в лаконичном фиолетовом платье с кружевным верхом, большим вырезом на спине и полупрозрачной юбкой. Платье отлично смотрелось в динамике и аккуратно обрамляло стройную фигуру девушки. Единственный сомнительный момент — длинная юбка. И хотя на ней был предусмотрен разрез, обеспечивающий свободное движение ног, этого могло быть недостаточно для комфортного выполнения прыжков. Всего их в номере было два. С первым Аня справилась, а на втором допустила бабочку — крайне редкое для неё явление. Тем более в показательном номере без каскадов и четверных.



К слову, в первом отделении шоу Аня катала сокращённую произвольную под «Мастера и Маргариту», и никаких проблем с прыжками у неё не было. Так что, возможно, именно длинная юбка послужила причиной досадной бабочки в новом номере.

Впрочем, единственная ошибка совсем не испортила выступление фигуристки. Аня выполнила очень красивую длинную спираль в ласточке и эффектный прыжок в шпагате. А начала и закончила номер по кольцевому принципу: красивым прогибом в спине.

«Снова брови домиком и умирающий лебедь»

Зрители с восторгом приняли новый показательный номер Ани. После выступления её буквально оглушили овациями и завалили цветами. Однако в сети не все сочли постановку удачной. Под видео проката фигуристки собралось немало критиков. Кому-то не понравилась сама программа, кто-то разочаровался, что Аня снова показала лиричный образ, а кто-то нашёл недостатки непосредственно в исполнении.

Особенно неожиданным было сравнение постановок Щербаковой и Валиевой.

«Браво, Аннушка! Словно пела на льду»

Но большинство пользователей соцсетей одарили Щербакову и Авербуха комплиментами.

Общий вердикт: премьера удалась на славу!