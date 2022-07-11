«С ума сойти! Сексуальность за гранью!» Медведева поразила фанатов эффектным фото

Евгения Медведева по праву считается одной из любимейших фигуристок в России. Ученица Этери Тутберидзе брала медали на главных стартах и восхищала мир проникновенными номерами. Юная и чувственная, она поражала умы фанатов, но время взросления рано или поздно должно было наступить.
Фигуристка сбросила прежнюю личину стеснительной девочки и принялась изучать себя с новой стороны. Эксперименты завели Медведеву в зал для занятий стрип-пластикой и вдохновили сняться для популярного мужского журнала.
Благодаря жарким снимкам спортсменка словно ведёт откровенный диалог с публикой, рассказывая о результатах своих исследований. Но вместе с восторженными отзывами она нередко получает и жёсткую критику.
Медведева порадовала фанатов новым откровенным фото
Период взросления для всех фигуристок проходит по-разному: кому-то требуется время, чтобы начать жить в новой реальности, а кому-то приходится искать силы и смелость, чтобы взглянуть на себя иначе. Однако Евгения Медведева с принятием себя проблем, очевидно, не испытывает. Спортсменка давно отказалась от целомудренных образов с соревнований и пробует себя в новых ролях. Занятия стрип-пластикой, шумные вечеринки с откровенными танцами и, конечно же, многочисленные фотосъёмки — Женя не стесняется своей сексуальности и периодически радует поклонников горячими снимками.
В этот раз получилось даже лучше, чем в популярном мужском журнале Maxim. Медведева выложила кадр, на котором позирует в простом комплекте нижнего белья чёрного цвета и пиджаке оверсайз. Лаконичная фотография удостоилась провокационной подписи в виде эмодзи с чёрной кошкой. Женя подогрела интерес к своей персоне и вызвала среди болельщиков ожесточённые споры.
«Всё плохо у неё, раз приходится до трусов раздеваться»
Фигуристка удостоилась критики за чрезмерную распущенность. По мнению некоторых фанатов, Медведева делает всё, чтобы привлечь внимание, причём выглядит это вульгарно и некрасиво.
«Милый медвежонок превратился в обворожительную медведицу»
Но есть у Жени и защитники. Большинство поклонников спортсменки похвалили её за честность перед собой и публикой и восхитились эстетикой нового снимка.
Новая версия Жени, сексуальная и открытая, нравится хоть и не всем, но восхищает большинство преданных болельщиков фигуристки.
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