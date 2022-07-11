Любимая фигуристка России. Кто выйдет в финал: Трусова, Щербакова, Туктамышева или Слуцкая

Кто будет противостоять Алине Загитовой в финале совместного спецпроекта «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком»? Выбор за вами!

Страсти накаляются! Близится финал голосования за звание «Любимая фигуристка России», которое «Чемпионат» проводит совместно с телеграм-каналом «Ход коньком». Первый полуфинал завершился, и стало известно имя одной из финалисток – ей стала Алина Загитова. Олимпийская чемпионка одолела своих соперниц (Евгению Медведеву, Камилу Валиеву и Юлию Липницкую), набрав почти 50% голосов! Бороться с Алиной в финале будет очень сложно, но прежде вам предстоит выбрать, кто же именно составит ей конкуренцию.

Голосование во втором полуфинале уже стартовало! Трусова, Щербакова, Туктамышева или Слуцкая: кто наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России»?

Ознакомиться с составом участниц и распределением по полуфиналам можно ниже.

Второй полуфинал: Ирина Слуцкая, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Ирина Слуцкая: серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года. Первая одиночница в истории России, забравшаяся на пьедестал Олимпиады. Двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов Гран-при (1999, 2001, 2002, 2005), четырёхкратная чемпионка России (1999, 2000, 2001, 2004), трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира (1998, 2000, 2001), бронзовая медалистка чемпионата мира — 1996, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (1998, 2002), бронзовая и дважды серебряная медалистка финалов Гран-при (1998, 2002, 2005), вице-чемпионка Универсиады — 1999, дважды серебряный (1996, 2003) и трижды бронзовый (1994, 1995, 1997) призёр чемпионатов России. Чемпионка мира среди юниоров (1995), чемпионка России среди юниоров (1994). Первая фигуристка, прыгнувшая каскад из трёх прыжков. Одна из четырёх одиночниц за всю историю фигурного катания, получившая оценку 6,0 за технику.

Александра Трусова: первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, исполнившая четверной сальхов. Попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа. Первой среди женщин приземлила каскад из четверного и тройного прыжков (четверной тулуп — тройной тулуп). Первой среди женщин приземлила каскад из четверного и тройного прыжков во второй половине программы. Первой среди женщин приземлила два каскада из четверного и тройного прыжков, один из которых исполнен во второй половине программы. Первой среди женщин прыгнула каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Первая одиночница в истории, которая исполнила два, три и четыре квада в одной программе. Первой среди женщин получила выше 100 баллов за технику в произвольной программе. Первая в истории исполнила пять четверных прыжков в одной программе (на Олимпиаде-2022 в Пекине).

Александра Трусова Фото: Getty Images

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при — 2019, двукратный серебряный призёр чемпионатов России (2019, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионатов России (2020, 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победительница и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при (2017,2018), двукратная чемпионка России среди юниоров (2018, 2019). Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 165 баллов в произвольной программе. Обновляла мировые рекорды четыре раза. Обладательница мирового рекорда среди женщин по набранным баллам за каскад (19,48 балла за четверной лутц — тройной тулуп). Обладательница мирового рекорда среди женщин по набранным баллам за сольный прыжок (четверной флип — 15,71).

Анна Щербакова: первая среди женщин и вторая в мире исполнила два четверных лутца в одной программе. Первая фигуристка в истории, приземлившая два четверных флипа в одной программе. Первой среди женщин приземлила каскад четверной флип — тройной тулуп.

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при — 2019, трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России — 2022. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.

Елизавета Туктамышева: чемпионка мира — 2015, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы — 2015, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2013, победительница финала Гран-при — 2014, бронзовый призёр финала Гран-при —2018, чемпионка России — 2013, серебряная медалистка чемпионата России — 2015. Чемпионка первых зимних юношеских Олимпийских игр — 2012, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2011, серебряный призёр финала Гран-при среди юниоров — 2010. Рекордсменка среди одиночниц по числу участий в чемпионатах России — 14 раз (2008–2018, 2020–2022).

Сетка плей-офф Фото: «Чемпионат»

Напомним, голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» проходит в три этапа: групповой раунд, полуфинал и финал. 16 фигуристок были поделены на четыре группы, из которых в следующую стадию прошли по две участницы. Из полуфинала, в котором восемь спортсменок, разделённых на две группы, в финал выйдет по одной участнице. Из них читатели «Чемпионата» и выберут самую любимую фигуристку России.

Голосование во втором полуфинале уже стартовало. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выбирайте свою любимую российскую фигуристку!