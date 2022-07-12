«Искали, на чём пропиариться». Украинского чемпиона наказали за участие в шоу Навки

Репутация первого олимпийского чемпиона в истории Украины Виктора Петренко до недавнего времени не подвергалась никаким сомнениям. Фигурист прошёл непростой путь до золотой медали Игр в Альбервиле и стал национальным героем. Однако одно неосторожное действие лишило его этого звания.

Сотрудничество спортсмена с Татьяной Навкой и участие в шоу «Аленький цветочек» стали поворотным моментом в его карьере. В Национальном олимпийском комитете Украины возмутились поведением Петренко и назвали его недопустимым, в то время как в Федерации фигурного катания пошли ещё дальше и выгнали Виктора из организации.

Украинского чемпиона наказали из-за шоу Навки

В мире фигурного катания вновь неспокойно. Напряжённая политическая обстановка продолжает быть основным источником бед для российских спортсменов. Однако страдают не только наши атлеты, но и зарубежные — даже те, кто уже давно закончил профессиональную карьеру.

Олимпийский чемпион из Украины Виктор Петренко оказался вовлечён в скандал из-за участия в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», где исполняет одну из ведущих ролей. Сотрудничество фигуриста с российской продюсерской компанией на родине приняли не очень радушно: в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины Петренко осудили за работу с Навкой, а в Федерации фигурного катания и вовсе лишили его поста вице-президента.

«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!» — заявили в НОК.

«В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену», — отметили в украинской федерации фигурного катания.

«Их действия — бессилие и злоба»

В отличие от Украины, в России на защиту Петренко встали многие специалисты. Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, Илья Авербух, Мария Бутырская, Наталья Бестемьянова, Александр Жулин, Катарина Гербольдт и другие поддержали Виктора и сошлись во мнении, что сложившаяся ситуация выглядит абсурдно.

«Люди всю жизнь провели вместе. Они не участвовали в военных действиях, почему Петренко должен потерять работу? Это его работа, его профессия, он работает с Навкой. Пройдёт время, несколько месяцев, и хотелось бы, чтобы все, кто любил друг друга, об этом вспомнили», — сказала Тарасова ТАСС.

Петренко в шоу Навки Фото: РИА Новости

«Их действия — это бессилие и злоба. Они не знают, что делать, и от своей слабости и безысходности националисты уже отравили жизнь всему миру. Правда на нашей стороне. Это понимает всё больше и больше людей в мире, которые будут соглашаться с нашей позицией. Мы объективно правы», — по обыкновению мощно высказался президент «Самбо-70» Ренат Лайшев Metaratings.

В Госдуме РФ также оказались неравнодушны к происходящему: Светлана Журова, Виталий Милонов, Дмитрий Свищëв и Сергей Бурлаков были возмущены поведением украинских чиновников. Последний назвал происходящее «показухой».

«Иначе как псевдопатриотизмом такое поведение украинской стороны не назовёшь. Очередная показуха. Все прекрасно осознают, что для самого Виктора решение федерации Украины вряд ли станет ударом. Не удивлюсь, что сам фигурист уже и забыл, что числится в федерации.

Шоу идёт больше недели, а на Петренко обратили внимание только сейчас, что в очередной раз доказывает — просто искали, на чём бы пропиариться», — цитирует Бурлакова Metaratings.

Из героя страны в персону нон-грата

Поступок украинских функционеров вряд ли можно как-то оправдать. Первый олимпийский чемпион в истории Украины оказался персоной нон-грата у себя на родине, а ведь раньше он считался героем страны.

Фигурист выиграл Олимпиаду в далёком 1992 году. В Альбервиле Петренко показал чемпионский характер и не только справился с технически сложными программами, но и с проблемой, едва не стоившей ему золота: перед соревнованиями у спортсмена сломался конёк, из-за чего ему пришлось выступать в новом комплекте обуви.

Виктор Петренко на Олимпиаде-1992 Фото: David Madison/Getty Images

Волевая победа Петренко восхитила его поклонников по всему миру, но больше всего за него радовались российские и украинские болельщики. История фигуриста удивительна тем, что свой путь в большой спорт он начинал за сборную СССР, взял главный титул в карьере под флагом Объединённой команды, а в копилку украинского фигурного катания добавил медаль высшей пробы с чемпионата Европы.

Несмотря на то что в 2008 году он получил место в национальной федерации, Виктор давно проживает в США, где ведёт активную тренерскую деятельность. Его связь с Украиной, равно как и с Россией, ослабла, отчего нападки на него кажутся ещё нелепее.