Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Как Алина Загитова не боится показывать себя
Как Алина Загитова не боится показывать себя
Алина как раз в таком возрасте, когда нужно пробовать всё новое и искать саму себя.
AMP-версия
Алина активно экспериментирует с образами на фотосессиях и изучает грани своей красоты.
Алина активно экспериментирует с образами на фотосессиях и изучает грани своей красоты.
Кому-то из поклонников этот снимок показался перебором, но большинству очень понравилось.
Кому-то из поклонников этот снимок показался перебором, но большинству очень понравилось.
«Очень непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится», – вот так подписала фото Алина.
«Очень непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится», – вот так подписала фото Алина.
Алина всё чаще не боится быть экстравагантной и пробовать что-то новое для себя – как на этой съёмке.
Алина всё чаще не боится быть экстравагантной и пробовать что-то новое для себя – как на этой съёмке.
Чёрный цвет олимпийской чемпионке к лицу.
Чёрный цвет олимпийской чемпионке к лицу.
Фото в купальнике из отпуска – мастхэв.
Фото в купальнике из отпуска – мастхэв.
После победы на ЧМ-2019 Алина подарила себе отличный отдых в райском местечке.
После победы на ЧМ-2019 Алина подарила себе отличный отдых в райском местечке.
Комментарии к фото просто ломятся от комплиментов.
Комментарии к фото просто ломятся от комплиментов.
В редкие выходные во время шоу можно позволить себе расслабиться где-нибудь в спа или в бассейне.
В редкие выходные во время шоу можно позволить себе расслабиться где-нибудь в спа или в бассейне.
«Мои эксперименты продолжаются» Самые огненные фото Алины Загитовой
Читайте также
Кто из звёзд восхищался российскими фигуристами
Кто из звёзд восхищался российскими фигуристами
Самые жгучие фото Лизы Туктамышевой
Самые жгучие фото Лизы Туктамышевой
Как Медведева проводит время с известным актёром
Как Медведева проводит время с известным актёром
Самые горячие фото Евгении Медведевой
Самые горячие фото Евгении Медведевой
История любви дочери Тутберидзе
История любви дочери Тутберидзе
В каких необычных вузах учатся наши фигуристы
В каких необычных вузах учатся наши фигуристы
Как тренеры прощаются с фигуристами?
Как тренеры прощаются с фигуристами?
Какие татуировки бьют фигуристы?
Какие татуировки бьют фигуристы?
Почему Трусова — самая сильная девушка фигурки?
Почему Трусова — самая сильная девушка фигурки?
Как российские фигуристы сдавали ЕГЭ
Как российские фигуристы сдавали ЕГЭ
Кто в фигурке готовится к скорой свадьбе?
Кто в фигурке готовится к скорой свадьбе?
Как выглядит отец Дианы Дэвис, дочери Тутберидзе?
Как выглядит отец Дианы Дэвис, дочери Тутберидзе?
Жаркие фото наших фигуристок из отпуска
Жаркие фото наших фигуристок из отпуска
Российские фигуристки в Книге рекордов Гиннесса
Российские фигуристки в Книге рекордов Гиннесса
Все сюрпризы состава сборной России по фигурке
Все сюрпризы состава сборной России по фигурке
Какие сумасшедшие подарки преподносят фигуристкам?
Какие сумасшедшие подарки преподносят фигуристкам?
© championat.com 2000–2022