«Иногда хочется послать кого-то». Как Тутберидзе поддерживают и осуждают за гневные слова

Этери не сдержалась и яростно раскритиковала журналиста из США. Многие её поддержали, но другие сочли, что она сама виновата в слухах.

Этери Тутберидзе наконец-то решила положить конец распространению слухов о своей дочери Диане Дэвис и её партнёре в танцах на льду Глебе Смолкине. Больше месяца американский журналист Дэйв Лис усердно следил за фигуристами и плёл версии об их переходе под флаг США. Вокруг долгого отъезда Тутберидзе из России он также расписал серию мифов. Главный из них — о желании тренировать в США — Этери быстро опровергла. Но лишь недавно она открыто высказала всё, что думает о личности Лиса.

Не стихами Цветаевой, а жёстким хлёстким комментарием.

Многие восприняли ответ Этери с восторгом: она слишком долго терпела, давно пора поставить Лиса на место. Другие не поняли причины такой вспышки. А кто-то и вовсе указал Тутберидзе на её же совесть.

«Дэйв, ты полон дерьма»

Дэйв Лис — американский блогер и журналист, который ведёт в соцсетях канал о фигурном катании The Skating Lesson. Именно там он уже не один год пытается «разоблачить» слишком успешных российских фигуристок. В особенности из группы Тутберидзе. До сих пор Этери не удостаивала вниманием его потуги. Но всё изменил чрезмерный интерес Лиса к её дочери с партнёром, которые последние три года тренируются в Америке. Блогер вдруг стал утверждать, что Диана и Глеб планируют выступать за США. Даже раскопал информацию о том, что они тайно поженились, и не преминул предать всё огласке.

Дошло до того, что в переход танцевального дуэта начали верить не только СМИ и болельщики, но и эксперты. Когда Диана и Глеб объяснили, что никуда не уходят, их практически успели проводить и наречь послами российских мыслей.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Понятно, что все эти домыслы и копание в жизни Дианы и Глеба раздражали Тутберидзе. Она воспринимала происходящее не как строгий тренер, а как заботливая мать. И как мать она не могла промолчать или конструктивно ответить. Она дала волю эмоциям и написала в комментариях к одной из записей Лиса в соцсетях всё, что о нём думает. Без прикрас.

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — написала Тутберидзе.

Этот комментарий очень быстро набрал множество лайков других пользователей. Болельщики с удовольствием выражали поддержку тренеру и восхищались её прямолинейностью. Гневная Этери им очень понравилась!

«Она ответила ему на его нападки абсолютно правильно»

Не заставила себя ждать и поддержка коллег Тутберидзе. Они посчитали жёсткую критику абсолютно правильной. По мнению заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, Дэйв Лис публиковал враньё, поэтому его необходимо было поставить на место. Этери очень много работает и всегда приносит результат. Она не должна терпеть нападки американца и позволять эксплуатировать своё имя. Но в то, что высказывание Тутберидзе остановит Лиса, Тарасова не верит.

«Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он ещё раз нападать на Этери. Наверное, будет, если он так устроен. Она ответила ему на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет враньё, так почему она не может высказываться по этому поводу. Я не знаю, зачем и почему он написал это. У неё прекрасные результаты и прекрасные отношения с её спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Она работает на такой грани, то, что можно, и то, что невозможно. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев напомнил, что Тутберидзе три Олимпиады подряд готовит олимпийских чемпионок, и не следует критиковать её за минутную несдержанность. Она готовит спортсменов высочайшего класса и заслуживает спокойной рабочей атмосферы. Бесконечные нападки журналистов и блогеров её достали.

«Мы все люди, мы все человеки. Я не испытывал такого обрушения на себе, хотя было много сплетен. Хотя я руковожу спортом и обязан профессионально. А Этери Георгиевна — великий тренер, которому приходится отстреливаться от нападок. Я считаю, абсолютно можно её оправдать с этим постом. Иногда действительно хочется послать кого-то куда подальше», — сказал Лайшев Sport24.

Тутберидзе погорячилась?

Но, кроме поддержки, резкий комментарий Тутберидзе в адрес Дэйва Лиса вызвал также недоумение и завуалированное осуждение. Так, Ирина Роднина предложила Этери сконцентрироваться на личных духовных качествах. Причин такого совета не уточнила.

«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», — отметила Роднина в Sport24.

Комментатор Дмитрий Губерниев, проанализировав жёсткие слова Тутберидзе, сделал вывод, что причин для оскорбления американского журналиста у неё не было. Будь она более открытой для СМИ, то могла избежать распространения слухов. Но во время длительного пребывания в США она практически ничего не сделала, чтобы остановить поток домыслов.

«Нашим тренерам и руководителям федерации зачастую не хватает открытости. Мы скучаем по комментариям Этери Георгиевны. Она многие вещи не объясняет, не работает в тесной связке с журналистами и общественным мнением. Люди интерпретируют её слова как хотят по этой причине. Ей надо быть более открытой, а закрытость порождает домыслы. Журналисты имеют право на гиперболы, а гиперболы бывают как чёрные, так и белые», — пояснил свою позицию Губерниев «РИА Новости Спорт».

Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Журналистка Елена Вайцеховская тоже посчитала комментарий Тутберидзе нелогичным и странным. Этери сама развязала руки Лису отсутствием прямых ответов и запустила процесс порождения теорий. Призывы к совести в этом случае не имеют смысла.

«Очередной виток интернет-разборок между американским блогером Дэйвом Лисом и Этери Тутберидзе и очередные досужие комментарии, кто из них более прав. Хотя на самом деле проблема лежит совершенно в иной плоскости: когда воедино сходится целый ряд фактов, которые, замечу, не оспариваются (просмотр российских фигуристов федерацией США, заключённый между спортсменами брак, дающий право партнёру на американское гражданство, и т. д.), журналист вполне имеет право трактовать эти факты так, как представляется ему логичным.

Если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, значит, должны быть готовы к чужим трактовкам, нравится им это или нет. Поэтому столь резкий комментарий со стороны тренера выглядит как минимум странно», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Однако вряд ли Тутберидзе пыталась теми жёсткими словами добиться какой-то справедливости. Скорее, хотела выразить накопившийся гнев, и у неё это получилось. Бонусом стала поддержка множества людей, которым неважно, насколько открытый она человек и даёт ли отчёты для прессы.

Достаточно, что она крутой тренер. И никакие слова этого не изменят.