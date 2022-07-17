«Теперь могу за себя постоять». Загитова избавилась от образа пай-девочки — ну наконец-то!

Репутация застенчивой чемпионки мешала Алине в шоу-бизнесе и обнажала её для нападок конкурентов. Но больше фигуристка не даст себя в обиду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова долгое время считалась образцом достойного поведения спортсменки. Юная ученица Этери Тутберидзе покорила миллионы зрителей не только выдающимся катанием на Олимпиаде в Пхёнчхане, но и невероятной застенчивостью. Безупречная репутация многие годы выручала фигуристку, но после приостановки спортивной карьеры она начала работать против неё.

В жестоком мире шоу-бизнеса трогательной и ранимой Загитовой было трудно завоевать должный авторитет и защитить себя от нападок конкурентов. Пришлось избавляться от приевшегося образа пай-девочки, причём быстро.

Благо Алине удалось найти идеальный рецепт успеха и создать себе новый уникальный имидж. Она прошла огромный путь от чемпионки-скромницы до дерзкой журналистки и телеведущей, не боящейся ни скандалов, ни реального боя на боксёрском ринге.

Алина Загитова на Олимпиаде-2018 Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Из скромной чемпионки в яркую медиаперсону

Бешеная популярность обрушилась на Алину Загитову в довольно юном возрасте. В 15 лет став олимпийской чемпионкой, фигуристка не избавилась от колоссального давления — наоборот, оно увеличилось в разы. К ученице Этери Тутберидзе было приковано внимание всего мира: одни спорили о справедливости победы Загитовой над Медведевой, другие ждали от Алины новых свершений, втайне надеясь на провал, третьи же начали копаться в подноготной спортсменки, круто изменившей жизнь на Играх в Пхёнчхане. Однако воспитанница «Хрустального» с достоинством прошла все испытания, показав по-настоящему ангельский характер.

К поведению Алины ни у кого не возникало вопросов: фигуристка всегда вежливо общалась с журналистами и фанатами, не позволяла себе резких высказываний и в целом придерживалась нейтральной позиции во многих спорных ситуациях. Это способствовало тому, что Загитова приобрела репутацию послушной и воспитанной пай-девочки, а заодно отвела от себя пристальные взгляды репортёров и взыскательных болельщиков.

Правда, выгодно это было только в годы спортивной карьеры, после же приостановки соревновательной деятельности созданный Алиной образ начал работать против неё. Скромная и зажатая, она оказалась в сложном положении, ведь в шоу-бизнесе отдают предпочтение ярким и эффектным личностям, способным постоять за себя. Долгое время Загитова не могла и слова сказать обидчикам, пытавшимся как-то уколоть и задеть её, но в одно мгновение всё изменилось. Олимпийская чемпионка по-хорошему разозлилась и стала учиться подавать себя в медиапространстве, не стесняться публики и грамотно формулировать мысли.

Скандалы помогли Загитовой стать сильнее

В первую очередь Загитовой нужно было овладеть методами разрешения кризисных ситуаций. И поначалу это давалось Алине с трудом. Неприятная история приключилась с фигуристкой в октябре прошлого года, когда корреспондент «Спорт-экспресса» Рустам Имамов обвинил её в грубом отношении к представителям СМИ. По его словам, спортсменка чересчур эмоционально отреагировала на попытку журналиста сфотографировать её на хоккейном матче «Ак Барс» — «Металлург», потребовав удалить все отснятые материалы.

«В целом-то никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» — рассуждал Имамов в социальных сетях, пробудив в поклонниках Загитовой недовольство её поведением.

Алина Загитова в майке сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем не менее этот эпизод помог Алине научиться отстаивать личные границы, не позволяя посторонним наживаться на её имени. Именно этим занималась украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл, неоднократно атаковавшая Этери Тутберидзе и её учениц. Однажды Загитовой досталось за то, что та якобы скопировала свою знаменитую красную пачку с её наряда 1995 года. Тогда фигуристка промолчала, но, когда Баюл вновь упрекнула Алину в том, что та украла корону для шоу у Татьяны Навки, да ещё откровенно ударилась в хамство, решив «покопаться в грязном белье» обеих спортсменок, Загитова не сдержалась и изящно поставила противницу на место.

«Вопрос к Татьяне Навке. Когда я отдавала тебе свой костюм, я его не постирала. А ты, когда даёшь Алине покататься, свои стираешь? Алина, вы корону уже поносили и отдали, я вас правильно понимаю?

«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста, после шоу обязательно отдам в целости и сохранности», — такая острая пикировка произошла между Оксаной и Алиной, причём последняя вышла из ситуации победительницей.

Новый имидж Загитовой — сексуальность и бокс

Уверенность фигуристки растёт в геометрической прогрессии. Загитова всё дальше уходит от амплуа скромницы и строит новый дерзкий имидж, показывая настоящую себя. Алина находится в творческих поисках и не боится экспериментировать, исполняя самые безумные мечты. В этом году олимпийская чемпионка провела ряд откровенных фотосессий в необычных костюмах — от инопланетной комбинации с длинными серебряными сапогами до кислотно-зелёного наряда из пиджака и короткого топа из бисера. Горячие снимки с отдыха в Дубае и видео сексуального танца и вовсе вызвали невообразимое восхищение вперемешку с жёсткой критикой среди любителей фигуристки.

Не все смогли смириться с кардинальными переменами в характере спортсменки, но, похоже, саму Алину это мало волнует. Девушка продолжает позитивный хайп, пробуя себя в новых сферах. Недавно Загитова поразила всех, став участницей боксёрского поединка. На Дне московского спорта она сошлась в спарринге с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым, предварительно подогрев интерес к шоу.

Алина Загитова на боксёрском спарринге Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Выкручиваю скорость реакции на максимум с помощью бокса. Если что, теперь могу за себя постоять. Да и дополнительная физическая нагрузка лишней не бывает», — подписывала видео с тренировками Алина, а затем бросала шпильки в адрес другого профессионального боксёра Альберта Батыргазиева, который не вышел на ринг из-за старой травмы.

Слухи о бое с Ольгой Бузовой, многочисленные комментарии спортивных экспертов и тысячи просмотров записи мастер-класса — популярность Загитовой по сравнению с пиком Олимпиады взлетела в космос, а значит, её работа по избавлению от образа пай-девочки прошла успешно и принесла плоды.