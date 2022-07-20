«Хочу прыгнуть пятерной раньше, чем все». Почему Трусова — любимая фигуристка России?

Финал голосования «Чемпионата» за звание «Любимой фигуристки России» продолжается: на победу претендуют ученицы Этери Тутберидзе Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова и Анна Щербакова. У каждой — свои достижения, каждую поддерживает армия поклонников.

Но победит только одна фигуристка — и как же сделать такой сложный выбор? Если вы не определились и до сих пор колеблетесь, голосуйте за Александру Трусову! Саша отличается от остальных претенденток, потому что она особенная — та, кто привнёс в женское фигурное катание четверные прыжки на постоянной основе.

Из квадов осталось покорить на соревнованиях только риттбергер

Я впервые увидела Александру вживую на показательных выступлениях после чемпионата Европы 2018 года, который проходил в Москве. Мир готовился к Олимпиаде, Алина Загитова только что выиграла в очной борьбе у Евгении Медведевой, но моё внимание привлекла юная девчушка, которая на коллективном поклоне упорно штурмовала четверной тулуп, желая непременно показать его зрителям в «Мегаспорте».

Конечно, фанаты фигурного катания уже знали о 13-летней Саше Трусовой — и она показывала своё упорство везде, даже на гала-шоу взрослого турнира, куда не проходила по возрасту. В итоге её взял за руку кто-то из старших фигуристов и отвёл к остальным, чтобы девочка не расстраивалась из-за неудачных попыток.

Александра Трусова, ЮЧМ-2018 Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Через полтора месяца Саша выиграла юниорский чемпионат мира — c чистыми четверными сальховом и тулупом. На следующий год она повторила это достижение, попутно «открыв» четверной лутц на этапах Гран-при среди юниоров. Выйдя во взрослые, Трусова «расколдовала» и флип — непокорённым именно на соревнованиях пока остаётся только риттбергер. Но на тренировках Александра уже демонстрировала успешные попытки.

Нет взрослых титулов? Зато есть рекорды Гиннесса!

Александра Трусова — это про риск, спорт и квады, много-много квадов, но не совсем про скольжение и то самое «зрелое женское» фигурное катание, о котором стали особенно часто говорить в связи с повышением возраста. Саша не зря получила прозвище Русская ракета — на четверные прыжки она идёт, даже будучи травмированной, а без них не видит смысла выходить на лёд.

Эксперты не соглашаются с Трусовой — мол, именно из-за излишнего риска у фигуристки до сих пор нет значимых взрослых титулов — а Трусова не соглашается с этими экспертами. В короткой программе ей не удаётся ещё один элемент ультра-си — тройной аксель — но Александра непреклонна. «Тройной аксель не обсуждается и не будет обсуждаться. Я буду делать его всегда. На тренировках он получается вне зависимости от состояния, в прокатах пока нет», — говорила Саша в комментарии «Матч ТВ» после падения в короткой программе на Олимпиаде.

У Трусовой нет взрослых титулов, но есть трёхкратное попадание в Книгу рекордов Гиннесса, которое у неё уже никто не отберёт. Саша вписана в историю фигурного катания как первая исполнительница четверных тулупа, лутца и флипа. «Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу», — прокомментировала событие радостная фигуристка в интервью «РБК».

Пять четверных — величайшее достижение Трусовой

А чего стоят пять квадов на Олимпиаде — программа-пятиквадка, как называют её в народе? Саша знала как свои преимущества относительно конкуренток — Анны Щербаковой и Камилы Валиевой — так и недостатки. У неё был только один шанс их обыграть: прыгнуть идеально чисто пять четверных прыжков. Русская ракета приземлила все — но с помарками. Этого не хватило для победы над Щербаковой, и Саша ревела навзрыд неподалёку от бортика.

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лёд! У всех есть золотая медаль, а у меня нет!» — кричала спортсменка, пока камеры ловили этот душераздирающий момент. Но пройдёт очень много времени, прежде чем кто-либо ещё из женщин сделает на Олимпийских играх пять четверных прыжков. Не исключено, что это не повторит никто.

До Игр в Пекине Трусова реагировала на поражения философски, понимая, что упускала победы из-за своих ошибок — падений с четверных. А теперь она не упала, но всё равно не смогла завоевать золото, и это не могло уложиться в её мироздании. Довольно долго Саша действительно не возвращалась на лёд и пропустила Кубок Первого канала из-за необходимости перезагрузиться, но потом во всей красе предстала на шоу: и у нынешнего тренера (Этери Тутберидзе), и у бывшего (Евгения Плющенко).

Несмотря на олимпийский срыв, Александра очень самокритична и всегда знала, где ей нужно прибавить. Занимаясь в «Ангелах Плющенко», она дополнительно проводила балетные тренировки, и «Апассионата» в короткой программе заиграла новыми красками. А уже после Пекина Саша отправилась на стрип-пластику и поделилась видеозаписью танца с подписчиками, демонстрируя раскрепощённость и расположенность к хореографии — что бы ни говорили критики про программы вида «разбег – прыжок».

Теперь Саша мечтает о пятерном

Завершив сезон-2021/2022, Трусова не исключила, что выучит пятерной прыжок — этого пока не делали даже мужчины-одиночники.

Александра Трусова, ОИ-2022, произвольная программа Фото: David Ramos/Getty Images

«Я пробовала, но это больше не тренировка прыжка, а попытки. Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», — приводит слова фигуристки «РИА Новости Спорт».

И правда — а когда разучивать пятерной, как не сейчас? Начало олимпийского цикла — идеальное время для экспериментов. У России есть много великолепных фигуристок: музыкальных, артистичных, женственных. Но Саша Трусова — единственная в своём роде, и её нужно ценить.

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