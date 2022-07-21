«Прошла всё с высоко поднятой головой». Почему Загитова — любимая фигуристка России?

Голосование «Чемпионата» за любимую фигуристку России скоро подойдёт к концу: осталось не так много времени, чтобы отдать голос любимой спортсменке. В финале оказались победители и призёры последних двух Олимпиад – Алина Загитова и Евгения Медведева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Выбрать можно только одну из них — и этот выбор невероятно сложный. Каждая добилась в спорте невероятных успехов, но только одной удалось выиграть всё. И это Алина Загитова.



За свою стремительную и яркую карьеру Алина смогла стать чемпионкой всего и приобрести сотни тысяч поклонников, так что она точно достойна звания «Любимая фигуристка России».

Первая и единственная из россиянок со всеми титулами

Алина — первая и единственная российская фигуристка-одиночница, которой удалось собрать «Большой шлем» вместе с Олимпиадой. Это могла сделать Ирина Слуцкая, этого могла добиться Евгения Медведева, но получилось именно у Алины Загитовой. Причём всего за два сезона: в первый взрослый Алина победила в финале Гран-при, выиграла чемпионат России, чемпионат Европы и Олимпиаду, а на следующий год справилась с чемпионатом мира. Тогда ей было всего 16.



Постолимпийский сезон вышел невероятно тяжёлым для Загитовой, а золотой медали с ЧМ могло и не быть: в Сайтаму фигуристка поехала в последний момент, до аэропорта добиралась «на машине с мигалками», как сама говорила в интервью.



Многие рассуждали о том, что Загитова стала олимпийской чемпионкой благодаря везению: родилась в нужный год, подошла к главному старту карьеры в идеальном для фигуристки возрасте, когда ещё нет пубертата и ты пока можешь хорошо контролировать своё тело.

Алина Загитова на Олимпиаде Фото: РИА Новости

Но пресловутым «везением» и хорошими стартовыми позициями ещё нужно уметь воспользоваться, что Алина и сделала. Олимпийский сезон-2017/2018 тоже был невероятно тяжёлым, а сами Игры — настоящим испытанием, которое Загитова прошла с честью. Она выигрывала каждое соревнование, на которое выходила, но это давалось ценой изнурительных тренировок и испытаний.

«Я сильно ограничивала себя на Олимпийских играх. Даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплёвывали», — рассказывала Алина уже после турнира.



Труд Алины и её качества отмечала и главная соперница — Евгения Медведева: «Алина умеет очень много работать, через преодоление. У нас у всех всё всегда болит, Алина умеет всё это преодолевать, колени, голеностопы… Перед Олимпиадой это хорошо было видно. Но Алина очень хорошо подготовилась к Корее и прошла всё с высоко поднятой головой. Болело, правда, очень много чего у обеих».

Алина Загитова с золотой медалью Олимпиады-2018 Фото: РИА Новости

Привела в фигурное катание огромное количество фанатов

Противостояние Загитовой и Медведевой вывело фигурное катание в России на новый уровень. Много кто заинтересовался этим спортом после Пхёнчхана из-за яркой дуэли Жени и Алины, о фигурном катании заговорили буквально везде.



И за это надо сказать спасибо обеим фигуристкам — ни без Алины, ни без Жени не сложилась бы такая драматичная история. На их месте могли быть другие спортсменки, но случился именно «загимед», как говорят в фанатской среде, и это явление не отпускает до сих пор.



Даже спустя четыре года после Пхёнчхана Алина вместе с Женей остаются одними из главных ньюсмейкеров фигурного катания в нашей стране. В прошлом сезоне на противостоянии Загитовой и Медведевой был построен Кубок Первого канала, в этом году тоже не обошлось без них, но уже в качестве «группы поддержки» для команд.

Такие яркие и успешные звёзды, как Алина, приводят за собой в спорт, становятся примерами для юных фигуристов и обретают большое количество поклонников.

Алина выходит за горизонты мира спорта

Приостановив карьеру в декабре 2019-го, Загитова выбрала путь не только ледовых шоу. Она поступила в университет на направление «Продюсирование и культурная политика», где штудирует журналистику. Причём не только с теоретической стороны: на первом же курсе Загитова стала ведущей «Ледникового периода».



После первого погружения в работу на ТВ Алине пришлось столкнуться с большим количеством критики, причём со всех сторон. Её подкалывали за дикцию, по косточкам разбирали её образы, а Алина с девизом «Собака лает, караван идёт» продолжала работать.

Сейчас можно сказать, что Загитова действительно спрогрессировала как ведущая: она уверенно ведет себя в кадре, редко тушуется и старается импровизировать.



То, что Алина меняет вектор развития, не отменяет всех её достижений в фигурном катании. Она добилась всего в спорте и пошла осваивать другие сферы, которые ей интересны. Что будет дальше — открытые тренировки по боксу, крутые фотосессии, невероятные перформансы на льду, — известно только самой Алине.

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Могла бы освоить ультра-си, если бы начала тренировать их раньше

Возможно, Алина приостановила карьеру из-за того, что больше не могла конкурировать с соперницами по технике: в сезоне-2019/2020 во взрослые вихрем вышло трио Трусова–Щербакова–Косторная.



Но думать, что Загитова не способна к изучению ультра-си, ошибочно: если бы Алина была ровесницей ТЩК, то и она бы прыгала четверные. Но для конкуренции с Медведевой квады были не нужны: чтобы выигрывать, Загитова переставила прыжки во вторую половину программы и сделала упор на каскад лутц–риттбергер.



«Не стала учить четверные прыжки, потому что это надо делать в более молодом возрасте. Их надо было мне учить перед ОИ, но тогда был риск травмы, а тут было достаточно моего арсенала прыжков», — отмечала Алина в эфире Первого канала.

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На тренировке в Пхёнчхане Загитова могла прицепить пять тройных риттбергеров к лутцу — вот в какой шикарной форме она тогда находилась. И напрыгивай Алина четверной с самого начала цикла — как это делали Анна Щербакова и Александра Трусова — у неё был бы этот квад. После Олимпиады, кстати, Загитова пробовала освоить четверной флип — в Сети есть видео с попытками на удочке — но тогда фигуристку накрыл активный рост, и шансов на успех затеи не осталось.



Но и без четверных прыжков Алина стала яркой звездой на небосклоне фигурного катания, а её прокаты растопили сердца миллионов людей.



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