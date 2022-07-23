Звонок другу. Неужели Медведева и Загитова возродили дружбу? Какая радость для их фанатов!

Женя доверилась Алине в очень сложном вопросе, и Алина сделала всё, что могла. Так поступают настоящие друзья.

Это случилось! Похоже, Алина Загитова и Евгения Медведева возродили прежнюю дружбу. Подруги до Пхёнчхана — подруги навек. Две выдающиеся фигуристки даже не пытаются скрывать перемены в отношениях и публично демонстрируют, что отлично общаются. Позвонить по телефону и попросить помощи — для них не проблема. Для Жени — точно. Алина же готова выручить подругу в любой ситуации. Даже находясь в машине, она способна искать ответы на самые сложные вопросы.

Пустяковый, на первый взгляд, эпизод из жизни двух спортсменок показал, что никакие медали и титулы не сломали их дружбу. Женя и Алина всё преодолели и растопили лёд, который встал между ними после Пхёнчхана.

«Позвони мне, позвони!»

Евгения Медведева недавно поучаствовала в шоу Антона Шастуна «Контакты», где гостю нужно отвечать на вопросы с помощью людей из списка контактов в телефоне. По правилам на беседу даётся всего 60 секунд, а если выбранный человек отвечает неправильно или не может дать ответ, то время уменьшается на 10 секунд. Как и ожидалось, у Жени обнаружилось множество номеров фигуристов, а ещё музыкантов, артистов и представителей самых разных сфер. Но что особенно приятно, так это то, что в этом вихре контактов значился и номер Алины Загитовой.

И не просто значился: Женя решилась обратиться за помощью к бывшей сопернице по льду!

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Строго говоря, позвонить Алине предложил ведущий. Но Женя имела полное право отказаться. В этом не было бы чего-то особенного, ведь именно так она поступила, когда ведущий предлагал ей набрать Александру Трусову, Мориса Квителашвили, Алексея Ягудина, Антона Сихарулидзе, Ивана Букина и Виталия Мутко. В конце концов спонтанно ответить на вопрос — необычная задача, не каждый может собраться за несколько секунд и выдать верный ответ.

Однако Женя всё же доверилась Алине, посчитала, что она справится с вопросом про актёров: «Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек — кто следующий?» Вопрос с заковырочкой. Женя сама понятия не имела, как на него отвечать. Но в Алину поверила.

«Алина Загитова? Кстати, может, она фильмы смотрит… Потому что я не смотрю фильмы, я смотрю аниме, я не особо в актёрах разбираюсь. Но, может быть, ей нравятся красивые актёры. Давай позвоним», — рассуждала Медведева в шоу.

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Пара секунд напряжённых гудков в студии и… снова чудо! Алина ответила на звонок Жени. Потрясающе! Вот живое доказательство того, что они отлично ладят! Зачем отвечать человеку, с которым не хочешь общаться? Или, может, Алина не знала, что звонит Женя, а ответила на незнакомый номер? Да нет, знала и готова была ей помочь.

Невозможно представить, сколько сердечек болельщиков растаяли в этот момент от радости за фигуристок!

«Так, ещё раз. Я сейчас в машине, блин»

Согласитесь, продолжить логическую цепочку за одну минуту достаточно сложно и в спокойной обстановке. А Алине пришлось отвечать на вопрос из шоу, когда она находилась в машине. Звонок Жени застал её врасплох! Но закалка большим спортом позволила ей быстро собраться и включиться в игру. Беседа девушек получилась очень милой.

Женя: Алина, привет!



Алина: Здорово!



Женя: У меня 50 секунд, я на шоу у Антона Шастуна «Контакты». Мне нужно, чтобы ты ответила на вопрос

один.



Алина: О господи!



Женя: Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек — кто следующий? Я сама не знаю!



Алина: Ты, конечно, нашла кому позвонить.



Женя: Я сама не знаю! Help, пожалуйста!



Алина: Так, ещё раз. Я сейчас в машине, блин…



Женя: Извини. Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек — кто следующий?



Алина: Ааа…



Женя: Ааа! 10 секунд!



Алина: Кто третий?



Женя: Бен Аффлек. Кто следующий? Пять секунд! Ааа!



Алина: Сейчас скажу.

На этом 50 секунд истекли. Алина очень старалась помочь, но время и условия были против. Секунды таяли на глазах, пока она пыталась выяснить ответ, воспользовавшись Интернетом в телефоне.

Но главное, что девушки снова дружат и выручают друг друга. Так приятно видеть и слышать, как они непринуждённо общаются и шутят. Такими мы их знали до Олимпийских игр в Пхёнчхане и очень грустили, когда конкуренция заметно охладила их отношения.

Олимпийское перемирие

Потепление отношений Алины и Жени началось ещё на Олимпиаде в Пекине. На главный старт четырёхлетия они снова отправились вместе, но уже не как спортсменки, а как корреспондентки Первого канала. Новый опыт помог им увидеть борьбу фигуристов со стороны и иначе взглянуть на события в Пхёнчхане. Драма, разыгравшаяся на льду Поднебесной с Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, оказалась куда масштабнее и эпичнее противостояния Алины и Жени. Стало ясно, что им повезло испытать настоящий олимпийский праздник, которого по многим причинам в Пекине не получилось. Девушки наконец-то сбросили груз прошлого, забыли о разногласиях и по-настоящему сплотились за время работы.

Женя с Алиной вспомнили, что четыре года назад были подругами, и возродили былые тёплые отношения. Больше никаких перепалок по типу пресс-конференции Кубка Первого канала в 2021 году.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: РИА Новости

И действительно: очередной Кубок Первого прошёл в конце марта исключительно в позитивной атмосфере. Конечно, капитанами в этот раз назначили Анну Щербакову и Марка Кондратюка, а не Женю с Алиной. Но две знаменитые воспитанницы Тутберидзе и так уже не хотели устраивать какие-то ледовые разборки. Какой смысл, если они обе невероятно популярны и купаются в любви многочисленных поклонников?

Дружба Алины и Жени прошла испытание похлеще, чем медные трубы, и достойно его выдержала. И пусть «хэппи энд» случился не сразу, но фигуристки в итоге перевернули все печальные страницы и обрели гармонию.