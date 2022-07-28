«Не снимайте с меня коньки». Как живёт Семененко после страшного падения на шоу Плющенко

Женя получил серьёзную травму и мог больше не выйти на лёд, но упорство и вера в себя помогли ему вернуться. Что ждёт его в новом сезоне?

Евгений Семененко не так давно заставил сильно поволноваться болельщиков фигурного катания. Весной подопечный Алексея Мишина неудачно зашёл на четверной прыжок на шоу Плющенко и больно упал, получив серьёзную травму головы. Спортсмен не смог самостоятельно подняться, а затем и вовсе потерял сознание.

Казалось, после такого вернуться на лёд будет невероятно трудно — как физически, так и психологически. Но Женя проявил силу духа и уже спустя несколько месяцев снова начал штамповать квады. Вера в себя и колоссальная работа над собой — вот чем отличается этот молодой и амбициозный фигурист.



Неудивительно, что его перспективы в новом сезоне растут в геометрической прогрессии. Конкурентам стоит опасаться.

Семененко страшно упал на шоу Плющенко

Окончание олимпийского сезона для Евгения Семененко прошло не слишком гладко. После возвращения из Пекина ученик Алексея Мишина был настроен показать себя на других стартах, а также на шоу. К каждому выступлению фигурист готовился с особой тщательностью и не собирался снижать планку даже во время показательных прокатов. Исполняя свои программы, Женя неоднократно заходил на четверные прыжки, но один раз ему не повезло.



На шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге Семененко не справился с одним из квадов, больно упав с него. Спортсмен сильно ударился головой об лёд, из-за чего перестал ориентироваться в пространстве: при попытках встать Женя вновь и вновь терял равновесие. После того как спортсмен рухнул на сидящих в первом ряду зрителей, к нему выбежали врачи и унесли его на носилках. В больнице ему поставили диагноз — сотрясение мозга. По словам тренера, фигурист получил множественные гематомы головы, но в целом его состояние было стабильным.

Евгений Семененко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Инцидент, произошедший с Семененко, взволновал мир фигурного катания, в особенности поклонников Жени, которые тут же начали расследование и пришли к выводу, что падение спортсмена было вызвано плохой организацией шоу. Среди причин называли некачественную заливку льда, урезание площадки ради VIP-мест и недостаточное освещение. Жёсткая критика обрушилась на Евгения Плющенко и его жену продюсера Яну Рудковскую. Однако сам фигурист от обвинений отказался, хотя и признал, что нестандартный размер катка помешал ему грамотно сделать элемент.



«При заходе на прыжок, когда я проезжал красную линию, понял, что места для тулупа не хватает и прыжок придётся на сидящих зрителей. Ну и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон, а из-за наклона, собственно, такое падение. Можно ли было избежать его при привычных размерах площадки — да, наверное, можно. Но я также понимаю, что лёд не уменьшали специально для того, чтобы я упал. Винить никого не стоит», — сказал Семененко «РИА Новостям».

Вернулся на лёд и готовит необычную программу

Восстановление фигуриста заняло не так уж много времени: Женя шутил, что родился в рубахе, ведь всё обошлось. Но на самом деле такая травма могла надолго вывести его из строя, а то и вовсе поставить крест на его спортивной карьере. Но Семененко проявил невероятное упорство и очень скоро вернулся на лёд. Настроен он был оптимистично и просил фанатов верить в него.



«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, не снимайте с меня коньки», — писал спортсмен.

Подопечный Мишина отправился с группой на летние сборы, где начал отработку новых программ. Короткая на мелодию «Адажио Альбиони» была поставлена в минувшем сезоне — её готовили специально к Кубку Первого канала вместе с венгерским хореографом Адамом Соля. История гражданина Кале, который идёт на самопожертвование ради спасения родного города, действительно трогает душу, и нет никаких сомнений, что в текущем году она засияет ещё ярче.

С произвольной дела обстоят не менее интересно. Сотрудничество Семененко с Ильёй Авербухом обещает дать интригующий результат, ведь для своей программы Женя вновь выбрал песню из корейской поп-музыки. Умение экспериментировать и подгонять неклассические композиции под заявленные стандарты — конёк Авербуха, поэтому за содержание постановки можно не беспокоиться. Другой вопрос: сможет ли фигурист правильно интерпретировать такую музыку и справится ли с предложенной хореографией. По мнению Ильи Изяславича — вполне. Он остался в восторге от работы с Семененко.

«Мне кажется, программа получилась интересная и динамичная, напоминает самого Женю, главное, чтобы он справился с технической частью. Женя ещё и очень творческий, он много предлагает, это большой подарок для постановщика, когда сам участник постановки предлагает много того, что ему хотелось бы сделать, и импровизирует. Могу сказать, что я даже был где-то приятно удивлён при работе с Женей, потому что казалось, что актёрская часть не совсем про него, но он потрясающе сейчас подрос», — поделился Авербух в интервью ТАСС.

Евгений Семененко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Каковы перспективы Семененко в новом сезоне?

Учитывая нарастающий темп подготовки фигуриста, можно говорить о высоких перспективах Семененко в следующем соревновательном сезоне. Татьяна Мишина отмечала, что Женя уже находится в неплохой форме: стабильно исполняет два четверных — тулуп и сальхов — и отрабатывает более сложный риттбергер. С таким набором спортсмен сможет конкурировать с основной обоймой одиночников в сборной России.



Соперники у Семененко очень мощные: это и блеснувший в этом году Марк Кондратюк, и опытный Михаил Коляда, и набирающий обороты Пётр Гуменник, который продолжает консультироваться у наставника олимпийского чемпиона Нэйтана Чена Рафаэля Арутюняна, радуя болельщиков сложнейшими прыжками. Андрей Мозалёв, сумевший обойти Женю на чемпионатах России и Европы, но проигравший ему на Играх, постарается взять реванш. В игру вернутся и Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, поэтому следить за соревнованиями мужчин будет увлекательно.

Тем не менее у Семененко есть небольшое преимущество: молодой и амбициозный, пережив травму, он захочет во всеуслышание заявить о себе, и у него наверняка получится. В конце концов мы говорим о фигуристе, который помог привезти с чемпионата мира в Стокгольме три квоты для страны, а потом стал лучшим россиянином на Олимпиаде в личном зачёте.